बरेली: बरेली रेंज के डीआईजी अजय साहनी को तीसरी बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से प्रसिद्ध IPS अजय कुमार साहनी अब तक 650 मुठभेड़ को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें 52 कुख्यात अपराधियों को ढेर किया है. यह खुद साहनी का ही कहना है. जनवरी 2020 में मेरठ में एसएसपी के पद पर रहने के दौरान एक लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराने पर तीसरा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिलने जा रहा है. 2009 बैच के आईपीएस अजय कुमार साहनी इन दोनों बरेली रेंज के डीआईजी हैं.

चांद उर्फ काला को किया ढेर: आईपीएस अजय कुमार साहनी का नाम सुनते ही अच्छे-अच्छे बदमाशों के पसीने छूट जाते हैं. उनको उत्तर प्रदेश में बदमाशों की गैंग का सफाया करने के कारण एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है. अजय कुमार साहनी कहते हैं, जब वह 2020 में मेरठ के एसएसपी के पद पर तैनात थे, तभी सूचना मिली कि दो बदमाश ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में एक लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे हैं. इसके बाद मेरठ पुलिस के साथ बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी और इसी घेराबंदी में कुख्यात बदमाश चांद उर्फ काला को पुलिस ने जब पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. आईपीएस अजय साहनी ने अपनी टीम के साथ के साथ बदमाश चांद उर्फ काला को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था. उसके खिलाफ लगभग 40 मुकदमे दर्ज थे. वह लगातार लूट-डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

कुख्यात शिव शक्ति नायडू को मार गिराया: इसके अलावा 25 फरवरी 2020 में मेरठ का एसपी रहते हुए आईपीएस अजय कुमार साहनी ने दिल्ली के कुख्यात नायडू गैंग के सरगना शिव शक्ति नायडू को अपनी पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था. मुठभेड़ में मारे गए शिव शक्ति नायडू पर ₹100000 का इनाम घोषित था. आईपीएस अजय कुमार साहनी को शक्ति नायडू के एनकाउंटर के लिए 2021 में वीरता पदक से सम्मानित किया गया था और 2020 में 50000 के इनामी बदमाश सुरजीत सिंह का एनकाउंटर कर ढेर करने पर दूसरा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिला था.

तीसरी बार मिल रहा पदक, मिल रहीं बधाइयां: अब साहनी को तीसरा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिलने जा रहा है. यह जानकारी आने के बाद हर कोई उनको बधाइयां दे रहा है. बता दें कि अजय कुमार साहनी का जन्म 11 जुलाई 1981 को महाराजगंज में बी साहनी के घर हुआ था. अजय कुमार साहनी ने इकोनॉमिक्स से एमए और B.Ed करने के बाद सिविल सर्विसेज की की तैयारी शुरू कर दी थी और उसके बाद 2009 बैच में उत्तर प्रदेश में आईपीएस का चयन हुआ था.

