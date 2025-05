ETV Bharat / state

IPL 2025: बचे हुए मुकाबले 6 शहरों में, लखनऊ में होंगे LSG के दोनों मैच - IPL NEW SCHEDULE

IPL 2025 ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 12, 2025 at 11:24 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 11:41 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 के बचे हुए मुकाबलों का आयोजन देश के छह अलग-अलग शहरों में किया जाएगा. लखनऊ सुपर जाएंट्स (एलएसजी) के बचे हुए दोनों मुकाबले लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ही खेले जाएंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बीच इंडियन प्रीमियर लीग को स्थगित किया गया था. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 9 मई को बेंगलुरु और लखनऊ का मैच होना था. इससे कुछ घंटे पहले इंडियन प्रीमियर लीग को स्थगित किया गया था. आईपीएल आयोजन समिति ने सोमवार की शाम शेड्यूल की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि टूर्नामेंट के बाकी मैचों को लखनऊ सहित पांच अन्य शहरों में आयोजित किया जाएगा. IPL 2025 का नया शेड्यूल (ETV BHARAT)

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए यह सीजन अब तक मिला-जुला रहा है, लेकिन अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उन्हें जरूर मिलेगा. लखनऊ के प्रशंसकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण 27 मार्च को होने वाला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ मुकाबला है. यह मैच न केवल दो मजबूत टीमों के बीच एक रोमांचक जंग का वादा करता है, बल्कि स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ की उम्मीद भी है. यह मैच नौ मई को खेला जाना था. इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाने वाले मुकाबला भी एक दिन आगे बढ़ा दिया गया. यह मुकाबला 18 मई की जगह 19 मई को खेला जाएगा. रविवार की जगह इस मैच को सोमवार को खेला जाएगा. दोनों ही मैच शाम 7:30 बजे से होंगे. बेंगलुरु के खिलाफ खेला जाने वाला मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग के लीग ग्राउंड का अंतिम मुकाबला होगा इसके बाद प्लेऑफ खेले जाएंगे. इंडियन प्रीमियर लीग ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इसकी घोषणा की. जिसमें जिसे शहरों को आईपीएल आयोजन के लिए चुना गया है. उनमें लखनऊ भी शामिल किया गया है. इन मुकाबला को लेकर आगामी जानकारियां बहुत जल्दी लखनऊ सुपरजाइंट्स फ्रेंचाइजी की ओर से जारी की जाएगी. यह भी पढ़ें: प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोप में जीएसवीएम के दो चिकित्सा शिक्षक बर्खास्त, अन्य पर गिरी गाज - MEDICAL TEACHERS TERMINATED IN UP

