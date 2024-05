IPL मैच के लिए आज धर्मशाला पहुंचेंगे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी, 5 मई को होगा मुकाबला - IPL 2024

CSK vs PBKS Match in Dharamshala Cricket Stadium ( )

Updated : May 2, 2024, 11:45 AM IST

Published : May 2, 2024, 7:49 AM IST

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

धर्मशाला: इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई व 9 मई को आईपीएल के दो क्रिकेट मैच खेले जाने हैं. इसको लेकर वीरवार यानी आज दोपहर 2 बजे स्पेशल फ्लाइट के जरिए पंजाब किंग्स के खिलाड़ी कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों का हिमाचली संस्कृति से स्वागत किया जाएगा. इसके बाद पंजाब किंग्स के सभी खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच धर्मशाला पहुंचाया जाएगा. CSK Vs PBKS गौरतलब है कि 5 मई को पंजाब किंग्स व चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दोपहर बाद 3:30 पर मैच खेला जाएगा. इसको लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करते हुए भी नजर आएंगे. हालांकि अभी तक इन दोनों टीमों के अभ्यास सत्र की समय सारणी नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही एचपीसीए द्वारा इन दोनों टीमों के अभ्यास सत्र की समय सारिणी जारी की जाएगी. मैच को लेकर HPCA और पुलिस ने कसी कमर एचपीसीए के मीडिया प्रभारी मोहित सूद ने बताया कि इन दोनों आईपीएल मैचों को लेकर भी एचपीसीए ने अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है और एचपीसीए के अधिकारियों का ये मानना है कि इन दोनों क्रिकेट मैचों को देखने की लिए भारी संख्या में क्रिकेट प्रेमी धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे. वही, जिला कांगड़ा पुलिस ने भी इन क्रिकेट मैचों को लेकर अपना प्लान तैयार कर लिया है और किस तरह से क्रिकेट स्टेडियम के भीतर व स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है इसके लिए भी पुलिस के जवान तैयार है. मैचों के दौरान शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा होगा, ताकि इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो. ये भी पढ़ें: गायकवाड़ ने धोनी को पीछे छोड़ रचा नया कीर्तिमान, CSK के लिए ऐसा करने वाले बने पहले कप्तान

