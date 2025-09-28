ETV Bharat / state

साइबर क्राइम में बैंकक​र्मियों की संलिप्तता, 500 करोड़ के ​संदिग्ध लेन देन का खुलासा, 6 गिरफ्तार

अलवर: जिले में 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' अभियान के तहत पहली बार साइबर फ्रॉड में बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत उजागर हुई है. पुलिस ने करोड़ों की ठगी के एक बड़े मामले को पकड़ने में सफलता पाई है. ठगों ने सैकड़ों की संख्या में म्यूल अकाउंट (Mule Accounts) कमीशन पर बेचकर इतनी बड़ी राशि के साइबर अपराध को अंजाम दिया. इन खातों में 500 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. पुलिस ने चार बैंक कर्मचारी व एक मास्टरमाइंड सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस प्रकरण में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का पर्दाफाश किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी, साइबर ठगों को सैकड़ों करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट (म्यूल अकाउंट) कमीशन पर बेचकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे. इन म्यूल अकाउंट्स में 500 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. एसपी ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 4 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के करीब 10 बैंक खातों से 5 लाख की राशि फ्रीज की और 2.51 लाख रुपए नकद बरामद किए.