साइबर क्राइम में बैंकक​र्मियों की संलिप्तता, 500 करोड़ के ​संदिग्ध लेन देन का खुलासा, 6 गिरफ्तार

अलवर पुलिस ने 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' अभियान के तहत बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने बैंक कर्मियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

अलवर का साइबर क्राइम थाना (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 9:11 PM IST

अलवर: जिले में 'ऑपरेशन साइबर संग्राम' अभियान के तहत पहली बार साइबर फ्रॉड में बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत उजागर हुई है. पुलिस ने करोड़ों की ठगी के एक बड़े मामले को पकड़ने में सफलता पाई है. ठगों ने सैकड़ों की संख्या में म्यूल अकाउंट (Mule Accounts) कमीशन पर बेचकर इतनी बड़ी राशि के साइबर अपराध को अंजाम दिया. इन खातों में 500 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. पुलिस ने चार बैंक कर्मचारी व एक मास्टरमाइंड सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस प्रकरण में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है.

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का पर्दाफाश किया है. उन्होंने बताया कि आरोपी, साइबर ठगों को सैकड़ों करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट (म्यूल अकाउंट) कमीशन पर बेचकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे. इन म्यूल अकाउंट्स में 500 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन-देन सामने आया है. एसपी ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 4 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के करीब 10 बैंक खातों से 5 लाख की राशि फ्रीज की और 2.51 लाख रुपए नकद बरामद किए.

साइबर ठगी का आरोपी पकड़ा (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: अलवर पुलिस ने एक माह में 46 लाख से ज्यादा की फ्रॉड राशि करवाई होल्ड, 34 ठग गिरफ्तार

एसपी ने बताया कि इस मामले में वरुण पटवा पुत्र अशोक कुमार पटवा निवासी उदयपुर, साहिल पुत्र रमेश कुमार निवासी जींद, हाल सेल्स मैनेजर, गुलशन पुत्र सतपाल निवासी जींद, हाल सेल्स मैनेजर, सतीश कुमार पुत्र रामकला निवासी हिसार, आसू शर्मा पुत्र सुरेश निवासी हिसार, हाल मर्चेंट इन्क्वायरी बिजनेस, आंचल पुत्री महावीर सिंह निवासी हिसार, हाल सेल्स ऑफिसर को गिरफ्तार किया है.

सख्त कार्रवाई जारी: पुलिस अधीक्षक चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है. पुलिस अब तक करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की घटनाओं को पकड़कर बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस की सख्ती के चलते अब साइबर ठगी की घटनाओं में बैंककर्मियों के साथ ही इंश्योरेंस कर्मियों की संलिप्तता भी उजागर हो रही है.

