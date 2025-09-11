ETV Bharat / state

इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय, अब तक 52 हजार करोड़ का MOU साइन

सीएम साय ने कहा कि बस्तर औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का नया केंद्र बन रहा है. हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.

INVESTOR CONNECT BASTAR
इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर कार्यक्रम में सीएम साय
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 6:11 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नई उद्योग नीति पर विस्तार से चर्चा की. सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को देश और विदेश में सराहा जा रहा है. मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम, वन मंत्री, उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव, मुख्यमंत्री सचिव, बस्तर संभाग के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

कई MoU हुए साइन: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ ही टोक्यो (जापान), सियोल, दक्षिण कोरिया जैसे अंतरराष्ट्रीय शहरों में इन्वेस्ट कनेक्ट का सफल आयोजन किया गया. इन कार्यक्रमों में भारत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और जापान, कोरिया में कुल 6 MoU पर हस्ताक्षर हुए.

आर्थिक विकास के प्रयास पर सीएम साय का बयान

छत्तीसगढ़ पहला ऐसा प्रदेश बना, जिसने जापानी भाषा को समझते हुए निवेश और सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाया. वहां छत्तीसगढ़ के रेशम वस्त्र समेत कई उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

बस्तर की बन रही नई पहचान: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई उद्योग नीति के तहत बस्तर और सरगुजा का विशेष चयन किया गया है. एक समय यह आशंका जताई जाती थी कि नक्सलवाद के कारण प्रदेश में विकास संभव नहीं होगा. लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई से माओवादी संगठन के बड़े नेताओं का खात्मा हुआ है. नक्सलवाद के कमजोर होने के बाद अब बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य जलप्रपात, गुफाएं और पर्यटन स्थलों के लिए देश-दुनिया में पहचान बना रहा है.

CM Vishnudeo Sai in Investor Connect Bastar
इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर में सीएम विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ में करोड़ों का निवेश: सीएम साय ने जानकारी दी कि पिछले 10 महीनों में प्रदेश में साढ़े 10 लाख करोड़ का निवेश हुआ है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है. आने वाले समय में प्रदेश में 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

To promote investment in Bastar
बस्तर में निवेश को लेकर बड़ी पहल

नई उद्योग नीति का हो रहा विस्तार: मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी युवा सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए नई उद्योग नीति लाई गई है. इसका लाभ उठाकर युवा उद्योग और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

इन्वेस्ट कनेक्ट कार्यक्रम में अबतक 52 हजार करोड़ रुपये का MoU साइन हुआ है. इसमें NMDC, पर्यटन, होम स्टे और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं-विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

बड़े पैमाने पर रोजगार का दावा: मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इन समझौतों से बस्तरवासियों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और यहां उद्योग तेजी से बढ़ेंगे. कार्यक्रम के दौरान बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स की मांग पर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की है कि उद्योग, श्रम और ऊर्जा विभाग के अधिकारी अब महीने में एक बार बस्तर में बैठेंगे ताकि निवेश और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके.

Economic Development of Chhattisgarh
आर्थिक विकास पर सीएम साय का फोकस

जमीन अधिग्रहण पर बोले सीएम: मुख्यमंत्री ने उद्योग के लिए आदिवासी की जमीन के सवाल पर कहा कि अभी छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं. जब बड़े उद्योग लगाने का विषय बस्तर में आएगा तो आदिवासियों से चर्चा कर उनकी इच्छा के अनुसार जमीन अधिग्रहण किया जाएगा.

'विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की बुनियाद': मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की बुनियाद तेजी से विकसित होते उद्योगों के आधार पर रखी जाएगी. इसे ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति में राज्य में निवेश के लिए अनुदान, प्रावधान और प्रोत्साहन रखे गए हैं. इज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिज़नेस के संकल्प के मुताबिक साढ़े तीन सौ से अधिक रिफार्म किए गए हैं.

कहां कहां हुए इंवेस्टर समिट ?: सीएम ने यह भी कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया के अलावा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और नवा रायपुर में भी इंवेस्टमेंट समिट किए हैं. नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद अब तक हमारे पास लगभग 6 लाख 65 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं. नई नीति में कोर सेक्टर के साथ आईटी, एआई, फार्मा, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी से जुड़े माध्यमों पर विशेष अनुदान प्रावधान रखे गए हैं.

"सिंगल विंडो सिस्टम को दिया बढ़ावा": मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आकर्षक अनुदान प्रावधानों के साथ ही हम ऐसी अधोसंरचना भी उद्यमियों को दे रहे हैं ताकि सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश प्रस्ताव स्वीकृत होते ही वे औद्योगिक क्षेत्र में अपना उद्यम लगा सकें. नवा रायपुर इसका उदाहरण है, जहां भारत का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क बनाया गया है. यहां फार्मास्युटिकल पार्क, मेडिसिटी और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी बनाए जा रहे हैं.

बस्तर में औद्योगिक संरचना: सीएम साय ने बताया कि बस्तर में औद्योगिक अधोसंरचना की स्थिति पर बात करें तो सभी जिलों और विकासखंडों में नये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है. जगदलपुर के ग्राम फ्रेजरपुर और गीदम रोड में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं. नगरनार के निकट नियानार में 118 एकड़ क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है.

औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना: सीएम साय ने बताया कि कांकेर के ग्राम लखनपुरी, दंतेवाड़ा के टेकनार और नारायणपुर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हैं. हमारी सरकार द्वारा सुकमा के साथ ग्राम पाकेला, फंदीगुड़ा, कोंडागांव के ग्राम अड़का-छेपड़ा और बीजापुर के ग्राम कोडोली में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है.

बस्तर इन्वेस्टर्स कनेक्ट: महिलाओं और अग्निवीर को मिलेगी प्राथमिकता, होटल खोलने पर 45% सब्सिडी

जीएसटी सुधार से आमजन, व्यापारी व किसानों को मिलेगा सीधा लाभ : ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट बस्तर में सीएम विष्णुदेव साय, नक्सलगढ़ में खुलेंगे रोजगार के अवसर

CM VISHNUDEO SAICG ECONOMIC DEVELOPMENTछत्तीसगढ़ में निवेशउद्योग और आर्थिक विकासINVESTOR CONNECT BASTAR

