ETV Bharat / state

कैल्शियम के बाद शुगर और एंटीबायोटिक के दवा मानक के अनुसार नहीं, शुरू हुई जांच!

पलामू में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई दवाइयों के मानकों की जांच शुरू हो गयी है.

investigation started on standards of medicines supplied to government hospitals In Palamu
पलामू जिला समाहरणालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है. पलामू में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैल्शियम की टैबलेट मानक के अनुसार नहीं मिले. अब इस कड़ी में शुगर और एंटीबायोटिक के टैबलेट भी जुड़ गए हैं.

इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई है. दवा सप्लाई करने वाली कंपनी से टैबलेट को वापस लेने के लिए कहा गया है. पिछले छह महीने में यह दूसरी बार है कि जिला के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवा सब-स्टैंडर्ड पाई गयी है.

जानकारी देते पलामू सिविल सर्जन (ETV Bharat)

दरअसल, मई महीने में यह मामला सामने आया था कि पलामू में सप्लाई होने वाले 2.15 करोड़ कैल्शियम की गोली सब-स्टैंडर्ड हैं. तत्कालीन सिविल सर्जन ने कैल्शियम की गोली को जांच के लिए कोलकाता लैब को भेजा था. जांच के बाद रिपोर्ट में सब-स्टैंडर्ड पाई गई. कैल्शियम की गोली पानी में घुल नहीं रही थी.

इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग ने सप्लाई करने वाली कंपनी से दबाव वापस लेने को कहा. इसके बाद दबाव में दवाई वापस हो गई थी और उसके बदले नई कैल्शियम की गोली सप्लाई हुई. अक्टूबर महीने में पलामू में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की चार अलग-अलग कंपनियों ने पलामू में कैल्शियम की गोली सप्लाई की है.

हालिया सप्लाई कैल्शियम की गोली घुल नहीं रही है, जिस कारण यह मानक के अनुसार नहीं है. इसको लेकर एजेंसी को पत्र लिखकर दवा वापस लेने के लिए कहा गया, जहां-जहां इसका वितरण किया गया था वहां से दवा को वापस भी मंगा लिया गया है. एजेंसी ने उसके बदले में दूसरा दवा दिया है. कुछ दवाओं का खेप आई है, सभी का मानक के अनुसार जांच करवा कर वितरण किया जाएगा और ये दवा भी टेस्ट में फेल हुई है उसके भी जांच के लिए भेजा जा रहा है. जिसमें एक दवा है मेटफार्मिन और एमोथ्रोमाइसिन. इन दावों को भी वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. -डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, सिविल सर्जन, पलामू.

किसी के खिलाफ नहीं हुई कानूनी कार्रवाई

पलामू में सब-स्टैंडर्ड कैल्शियम की गोली सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है. कंपनी को दवा वापस लेने के लिए कहा गया, उसके बदले मानक के अनुसार दवा सप्लाई करने के लिए कहा गया.

इसे भी पढे़ं- सवालों के घेरे में 'बायोमेट्रिक अटेंडेंस टैब' की आपूर्ति, संवेदक ने भेजे कंप्यूटर टैबलेट!

इसे भी पढे़ं- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची में मेडिकल स्टोर का किया औचक निरीक्षण, कई दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे

इसे भी पढे़ं- स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल, लोगों का नहीं हो पा रहा इलाज, जाना पड़ता है बंगाल

For All Latest Updates

TAGGED:

SUGAR AND ANTIBIOTIC MEDICINEMEDICINES IN GOVERNMENT HOSPITALSपलामू सिविल सर्जनPROBE INTO STANDARDS OF MEDICINESSTANDARDS OF MEDICINES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.