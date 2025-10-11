ETV Bharat / state

कैल्शियम के बाद शुगर और एंटीबायोटिक के दवा मानक के अनुसार नहीं, शुरू हुई जांच!

पलामूः जिला के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है. पलामू में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाले कैल्शियम की टैबलेट मानक के अनुसार नहीं मिले. अब इस कड़ी में शुगर और एंटीबायोटिक के टैबलेट भी जुड़ गए हैं.

इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई है. दवा सप्लाई करने वाली कंपनी से टैबलेट को वापस लेने के लिए कहा गया है. पिछले छह महीने में यह दूसरी बार है कि जिला के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवा सब-स्टैंडर्ड पाई गयी है.

जानकारी देते पलामू सिविल सर्जन (ETV Bharat)

दरअसल, मई महीने में यह मामला सामने आया था कि पलामू में सप्लाई होने वाले 2.15 करोड़ कैल्शियम की गोली सब-स्टैंडर्ड हैं. तत्कालीन सिविल सर्जन ने कैल्शियम की गोली को जांच के लिए कोलकाता लैब को भेजा था. जांच के बाद रिपोर्ट में सब-स्टैंडर्ड पाई गई. कैल्शियम की गोली पानी में घुल नहीं रही थी.

इसके बाद में स्वास्थ्य विभाग ने सप्लाई करने वाली कंपनी से दबाव वापस लेने को कहा. इसके बाद दबाव में दवाई वापस हो गई थी और उसके बदले नई कैल्शियम की गोली सप्लाई हुई. अक्टूबर महीने में पलामू में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की चार अलग-अलग कंपनियों ने पलामू में कैल्शियम की गोली सप्लाई की है.