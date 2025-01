ETV Bharat / state

वर्दी में गदा लेकर चलना संभल CO अनुज चौधरी को पड़ा भारी; एसपी ने दिए जांच के आदेश, मांगा जवाब - SAMBHAL VIOLENCE

संभल CO अनुज चौधरी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

बता दें कि 1 जनवरी को कर्नाटक के किष्किंधा से स्वामी गोविंद नंद सरस्वती एक रथ यात्रा लेकर संभल पहुंचे थे. यह रथ यात्रा कल्कि विष्णु मंदिर से शुरू होकर सपा सांसद के इलाके मोहल्ला ख़ग्गू सराय स्थित कार्तिकेय महादेव मंदिर पर पहुंची थी. सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल भी लगाया गया था. जिसमें सीओ अनुज चौधरी के अलावा पुलिस और PAC के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी. रथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात CO अनुज चौधरी की एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था. इस वीडियो में अनुज चौधरी रथ यात्रा के दौरान वर्दी में गदा लेकर आगे चल रहे थे.

संभल: पूर्व रेसलर एवं सिंघम के नाम से मशहूर संभल के CO अनुज चौधरी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. कुछ दिनों पहले रथ यात्रा में सीओ अनुज चौधरी गदा लेकर पुलिस की वर्दी में आगे चल रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. अब सीओ अनुज चौधरी से जवाब मांगा गया है. वहीं, ASP संभल को जांच अधिकारी बनाया गया है.



वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व IPS एवं आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर 2 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और DGP को टैग करते हुए लिखा था कि CO संभल अनुज चौधरी लगातार सेवा आचरण नियमावली और वर्दी के नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं. इसलिए इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए. वहीं, अब इस मामले में अब शासन स्तर से SP संभल को एक लेटर आया है. SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि इस मामले में संभल ASP उत्तरी श्रीश चंद्र को जांच अधिकारी नामित किया गया है. उन्होंने बताया कि पूरे मामले में CO अनुज चौधरी से रिपोर्ट मांगी गई है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि संभल CO अनुज चौधरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 2 लाख से अधिक और फेसबुक पर 7 लाख 82 हजार फॉलोअर हैं.

संभल हिंसा के दो और दंगाई गिरफ्तार, अब तक 58 आरोपी भेजे गए जेल

वहीं, शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब तक 58 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. सदर इलाके में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. जिसमें चार लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. पुलिस ने इस मामले में 40 नामजद और 2750 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार तलाश कर रही है. सदर कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर ने बताया कि सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जिनमें से एक आमिर और दूसरा इमरान निवासी कोट गर्वी है. इन आरोपियों की सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की गई थी. साथ ही अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है. पुलिस अब तक संभल हिंसा के मामले में 58 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं.

