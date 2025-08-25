ETV Bharat / state

साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवा रहे ग्रामीण, जांच में सामने आ रहे चौंकाने वाले खुलासे! - CYBER CRIME

जैसे-जैसे साइबर अपराध पर शिकंजा कसता जा रहा है वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं.

Investigation revealed that villagers providing bank accounts to cyber criminals in Palamu
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read

पलामूः साइबर अपराध को लेकर राजस्थान दिल्ली और कई एजेंसियों ने हाल के दिनों में पलामू के इलाके में छापेमारी की. इस छापेमारी में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं. इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.

इस छापेमारी में कई म्युल खातों की जानकारी मिली है जबकि कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनके बैंक खाता का इस्तेमाल साबर अपराध में हुआ है. कई ग्रामीण अनजाने में साइबर अपराध की घटनाओं में शामिल हो गए हैं जबकि कई युवा पैसे की लालच में साइबर अपराधियों को अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाया है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (Etv Bharat)

एक सप्ताह पहले पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में राजस्थान की पुलिस ने छापेमारी कर दो युवकों को गिरफ्तार किया था. दोनों युवक कमीशन पर साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवाया था. सीआईडी की टीम ने पलामू के इलाके में छापेमारी कर म्युल खाता संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति के बैंक खाता में करीब डेढ़ करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था.

बैंक खाता लॉक होने के बाद ग्रामीणों को मिल रही जानकारी

कई ग्रामीणों का बैंक खाता लॉक होने के बाद उन्हें जानकारी मिल रही है कि उनके अकाउंट का इस्तेमाल साइबर अपराध में हुआ है. पांकी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का पति मुंबई में नौकरी करता है. मजदूरी के बाद पति ने कुछ पैसे महिला के बैंक खाता में डाला था. महिला जब बैंक पहुंची तो उसे बताया गया कि उसका अकाउंट फ्रीज किया गया है. तमिलनाडु के इलाके में उसका बैंक खाता का इस्तेमाल साइबर अपराध में हुआ है. पलामू साइबर थाना के पास हर महीने दर्जनों लोग इस तरह की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं.

हाल के दिनों में यह बात सामने आई है कि पलामू के लोग सीधे तौर पर साइबर अपराध की घटनाओं में शामिल नहीं हैं. पलामू के लोगों के दस्तावेज या उनकी पहचान का इस्तेमाल कर साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया गया है. किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा बैंक खाता को खोलकर साइबर अपराध से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन किया जा रहा है. यह बात भी सामने आई है कि पलामू से बहुत सारे मजदूर कमाने के लिए बाहर जाते हैं. इस दौरान वे दस्तावेज को जमा करते हैं इस दस्तावेज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस ग्रामीणों से एवं लोगों से दस्तावेज को लेकर सावधान रहने की अपील कर रही है. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.

ग्रामीणों के दस्तावेज का हो रहा इस्तेमाल!

साइबर अपराध को लेकर पुलिस की जांच में कई बातों का खुलासा हुआ है. ग्रामीणों के दस्तावेज और उनकी पहचान का इस्तेमाल कर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. पलामू से बाहर जाने वाले लोग जो रुकने के लिए होटल और किसी जरूरी कार्य के लिए दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. वैसे लोगों के दस्तावेज से साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- 7 म्यूल खाताधारक गिरफ्तार, करोड़ों का हुआ था ट्रांजेक्शन

इसे भी पढे़ं- राजस्थान पुलिस ने पलामू में मारा छापा, साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले दो लोग गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- झारखंड पुलिस ने शुरू की म्युल अकाउंट वालों पर कार्रवाई, कई गिरफ्तार, सेकंड फेज में भी कई जाएंगे जेल

पलामूः साइबर अपराध को लेकर राजस्थान दिल्ली और कई एजेंसियों ने हाल के दिनों में पलामू के इलाके में छापेमारी की. इस छापेमारी में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं. इस कार्रवाई में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.

इस छापेमारी में कई म्युल खातों की जानकारी मिली है जबकि कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनके बैंक खाता का इस्तेमाल साबर अपराध में हुआ है. कई ग्रामीण अनजाने में साइबर अपराध की घटनाओं में शामिल हो गए हैं जबकि कई युवा पैसे की लालच में साइबर अपराधियों को अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाया है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (Etv Bharat)

एक सप्ताह पहले पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में राजस्थान की पुलिस ने छापेमारी कर दो युवकों को गिरफ्तार किया था. दोनों युवक कमीशन पर साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध करवाया था. सीआईडी की टीम ने पलामू के इलाके में छापेमारी कर म्युल खाता संबंधित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति के बैंक खाता में करीब डेढ़ करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ था.

बैंक खाता लॉक होने के बाद ग्रामीणों को मिल रही जानकारी

कई ग्रामीणों का बैंक खाता लॉक होने के बाद उन्हें जानकारी मिल रही है कि उनके अकाउंट का इस्तेमाल साइबर अपराध में हुआ है. पांकी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का पति मुंबई में नौकरी करता है. मजदूरी के बाद पति ने कुछ पैसे महिला के बैंक खाता में डाला था. महिला जब बैंक पहुंची तो उसे बताया गया कि उसका अकाउंट फ्रीज किया गया है. तमिलनाडु के इलाके में उसका बैंक खाता का इस्तेमाल साइबर अपराध में हुआ है. पलामू साइबर थाना के पास हर महीने दर्जनों लोग इस तरह की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं.

हाल के दिनों में यह बात सामने आई है कि पलामू के लोग सीधे तौर पर साइबर अपराध की घटनाओं में शामिल नहीं हैं. पलामू के लोगों के दस्तावेज या उनकी पहचान का इस्तेमाल कर साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया गया है. किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा बैंक खाता को खोलकर साइबर अपराध से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन किया जा रहा है. यह बात भी सामने आई है कि पलामू से बहुत सारे मजदूर कमाने के लिए बाहर जाते हैं. इस दौरान वे दस्तावेज को जमा करते हैं इस दस्तावेज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस ग्रामीणों से एवं लोगों से दस्तावेज को लेकर सावधान रहने की अपील कर रही है. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.

ग्रामीणों के दस्तावेज का हो रहा इस्तेमाल!

साइबर अपराध को लेकर पुलिस की जांच में कई बातों का खुलासा हुआ है. ग्रामीणों के दस्तावेज और उनकी पहचान का इस्तेमाल कर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. पलामू से बाहर जाने वाले लोग जो रुकने के लिए होटल और किसी जरूरी कार्य के लिए दस्तावेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. वैसे लोगों के दस्तावेज से साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- 7 म्यूल खाताधारक गिरफ्तार, करोड़ों का हुआ था ट्रांजेक्शन

इसे भी पढे़ं- राजस्थान पुलिस ने पलामू में मारा छापा, साइबर अपराधियों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले दो लोग गिरफ्तार

इसे भी पढ़ें- झारखंड पुलिस ने शुरू की म्युल अकाउंट वालों पर कार्रवाई, कई गिरफ्तार, सेकंड फेज में भी कई जाएंगे जेल

For All Latest Updates

TAGGED:

MULE BANK ACCOUNTVILLAGERS PROVIDING BANK ACCOUNTSBANK ACCOUNTS TO CYBER CRIMINALSपलामू एसपी रीष्मा रमेशनCYBER CRIME

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.