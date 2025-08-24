रांचीः झारखंड में सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर मचे बवाल के बीच मुठभेड़ की सीआईडी जांच शुरू कर दी गई है. सीआईडी मुख्यालय के आदेश पर यह जांच शुरू की गई है. आईपीएस चंदन झा इस मामले की जांच कर रहे हैं.

झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच सीआईडी के द्वारा शुरू कर दी गई है. डीजीपी ने बताया कि गाइडलाइंस के अनुसार एनकाउंटर की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा की जानी होती है, जांच शुरू कर दी गई है. सीआईडी के डीआईजी चंदन झा अपनी जांच शुरू कर चुके है. वे चार से पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौपेंगे.

जानकारी देते डीजीपी (ETV Bharat)

गोड्डा में हुआ था एनकाउंटर

बता दें कि 10 अगस्त को गोड्डा जिला में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के पास पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी. सूर्या हांसदा ने जेकेएलएम के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था. हालांकि सूर्या कई मामलों में वांछित था. मुठभेड़ को लेकर गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने जानकारी साझा की थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि सूर्या की गिरफ्तीरी देवघर से हुई थी और फिर उसकी सूचना पर पुलिस टीम धामनी पहाड़ के जंगल में पहुंची, जहां उसने हथियार छिपाकर रखे थे. साथ ही यह भी पता चला कि उसके दस्ते के लोग भी वहां मौजूद है. इसी दौरान तलाशी चल रही थी कि पुलिस टीम पर पहले से घात लगाए सूर्या दस्ते के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई. जिसमें सूर्या की मौत हो गई.

लगातार चल रहा है आंदोलन

वहीं दूसरी तरफ सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को फर्जी बता कर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग विपक्षी दल और कई आदिवासी संगठनों के द्वारा की जा रही है. इसको लेकर आदिवासी संगठन लगातार विरोध मार्च निकाल रहे हैं. भाजपा सहित तमाम विपक्षी दल सूर्या एनकाउंटर की जांच की मांग कर रहे हैं.

