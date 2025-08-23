ETV Bharat / state

पौड़ी जिले में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर होगा एक्शन, आयोग ने मांगी ये रिपोर्ट - PAURI PRIVATE SCHOOLS

देहरादून: पौड़ी जनपद के सभी निजी स्कूलों की बड़े स्तर पर जांच होने जा रही है. इस दौरान न केवल प्राइवेट स्कूलों की मान्यता और तमाम दूसरे दस्तावेजों को देखा जाएगा बल्कि ऐसे विद्यालयों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई इसका भी जवाब अधिकारियों से लिया जाएगा. दरअसल, निजी विद्यालयों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को मामले में जांच के निर्देश दिए हैं.

श्रीनगर में निजी विद्यालय को लेकर आई एक शिकायत के बाद उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा रख अपना लिया है. आयोग ने न केवल पूरे जिले में मौजूद स्कूलों की जांच करने का फैसला लिया है बल्कि गलत तरीके से संचालित हो रहे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के भी सख्त निर्देश दे दिए हैं. खास बात यह है कि ऐसे विद्यालय जो बिना मान्यता के चल रहे हैं और नियम के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको लेकर अब तक कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी अधिकारियों से जवाब मांगा गया है.

बाल संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी विद्यालयों पर सख्ती की है. दरअसल शिकायतें मिल रही हैं कि जिले के कई विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हालांकि लगातार ऐसे विद्यालयों को RTE के अंतर्गत नियम फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन विद्यालयों की तरफ से तमाम तर्क देते हुए नियम नहीं माने जा रहे हैं.

मुख्य शिक्षा अधिकारी को दिए गए निर्देश के बाद अब शिक्षा विभाग जिले के सभी स्कूलों की मान्यता से संबंधित दस्तावेज की जांच करेगा. इसके अलावा सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक विद्यालयों के संबंध में नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की भी जांच होगी. अधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया है कि जो भी विद्यालय बिना मान्यता के चल रहे हैं उनको सूचीबद्ध किया जाए. इसके पीछे के कारणों को बताते हुए इसकी विस्तृत आख्या भी उपलब्ध कराई जाए. इतना ही नहीं अब तक ऐसे विद्यालयों पर क्या कार्रवाई की गई है. इसके लिए भी अधिकारियों से जवाब मांगा गया है.

हालांकि, आयोग ने यह निर्देश केवल पौड़ी जिले के लिए दिए हैं लेकिन लगातार इसी तरह की शिकायतें बाकी जिलों से भी मिल रही हैं. बड़ी बात ये है कि कई बार बड़े विद्यालयों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन अक्सर ऐसे स्कूलों के सामने सिस्टम को ही बैकफुट पर आना पड़ा है. इस मामले में बाल संरक्षण आयोग के सचिव शिव कुमार बरनवाल से ईटीवी भारत में बात की. उन्होंने कहा इसको लेकर सबसे पहले शिकायत श्रीनगर के एक निजी विद्यालय से आई थी. जिसके बाद बाकी शिकायतों को भी देखते हुए पूरे जिले के ही निजी स्कूलो की जांच के लिए कहा गया है.