ETV Bharat / state

बीएसएफ जवान की हाजत में मौत का मामला, ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच

खूंटीः बीएसएफ जवान राहुल मांझी की कस्टोडियल डेथ मामले ने तूल पकड़ लिया है. शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने मुरहू थाना का घेराव कर जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर मुरहू थाना का घेराव किया. थाना प्रभारी गॉडविन केरकेट्टा द्वारा एफआईआर और कार्रवाई के आश्वाशन कर बाद भीड़ को शांत किया. आज शनिवार को इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, 30 सितंबर की सुबह जवान ने थाना के शौचालय में आत्महत्या कर ली थी. जवान पर एक नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा था और इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. मुरहू प्रखंड के मेराल गांव निवासी बीएसएफ जवान राहुल कुमार मांझी को 29 सितंबर को घर से अगवा करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

यह मामला अशोक मांझी के बयान पर दर्ज किया गया है. मुरहू थाना में दर्ज कांड संख्या 55/25 के अनुसार माहिल गांव निवासी बिजला उरांव, मोती उरांव, बुधुवा उरांव, कार्तिक मुंडा समेत 10-12 अज्ञात लोग बिजला उरांव के ऑटो से मेराल गांव पहुंचे. वहां उन्होंने राहुल मांझी को मारपीट कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और ऑटो पर लादकर माहिल उरांव टोली ले गए.

इस दौरान आरोपियों ने राहुल मांझी के घर की महिलाओं के साथ भी धक्का-मुक्की और छेड़छाड़ की. इस दर्ज शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने राहुल मांझी को माहिल उरांव टोली अखड़ा में हाथ-पांव बांधकर रखा और बाद में पुलिस को सौंप दिया. इसके बाद 30 सितंबर को मुरहू थाने में पुलिस हिरासत के दौरान राहुल मांझी की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 115(2), 117(2), 137(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. वहीं, राहुल मांझी के परिजनों और मांझी समाज के लोगों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है.