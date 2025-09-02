ETV Bharat / state

ABVP कार्यकर्ताओं से मिले जांच अधिकारी; उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा- 'विश्वविद्यालय प्रशासन को मानकों का पालन करने की लेनी होगी जिम्मेदारी' - LUCKNOW NEWS

एबीवीपी प्रतिनिमंडल ने मंडलायुक्त अयोध्या राजेश कुमार व आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार से कार्रवाई की मांग की.

ABVP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन.
ABVP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ABVP Media cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:48 PM IST

लखनऊ : बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी के कोर्स की मान्यता को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से प्रदर्शन और उसके बाद लाठीचार्ज का मामला पूरे प्रदेश में सुर्खियों में है. रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं सहित छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में जांच समिति ने मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस मामले में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कहना है कि रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में एलएलबी कोर्स को अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से नवीनीकरण का अप्रूवल नहीं मिला है, ऐसे में एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता नवीनीकृत (रिनीवल) न होने से छात्रों का भविष्य खतरे में है.





उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रवेश के समय अवैध वसूली और छात्रों की मांगों को दबाने जैसी घटनाएं गंभीर हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को इस विषय से अवगत कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए. सरकार छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी और विश्वविद्यालय प्रशासन को मानकों का पालन करने की जिम्मेदारी लेनी होगी.

बाराबंकी के रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एक दिन पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं सहित छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना में मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित जांच समिति ने मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान एबीवीपी प्रतिनिमण्डल ने मंडलायुक्त अयोध्या राजेश कुमार व आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार को स्थिति से अवगत कराते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की.


मुलाकात के दौरान एबीवीपी पदाधिकारियों का कहना था कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और प्रशासन के बीच पुलिस का हस्तक्षेप सर्वथा अनुचित है. सीओ के आते ही शांतिपूर्ण छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया. हम इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और इसमें शामिल सभी दोषी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हैं. छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि विद्यार्थियों की मांगें तय समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं की गईं तो अभाविप के कार्यकर्ता छात्रहित में आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी.

इस दौरान मंडलायुक्त ने अभाविप कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय मंत्री अंकित शुक्ल, काशी प्रांत मंत्री अभय प्रताप सिंह, गोरक्ष प्रांत मंत्री मयंक राय, कानपुर प्रांत मंत्री शिवा राजे बुंदेला, अवध प्रांत संगठन मंत्री अंशुल विद्यार्थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य सृष्टि सिंह तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य ऋषभ सिंह बिसेन उपस्थित रहे.

