Updated : June 10, 2025 at 11:02 PM IST

Published : June 10, 2025 at 10:30 PM IST

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

लखनऊ : यूपी में इन्वेस्ट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार टीयर 2 और टीयर 3 सिटी पर फोकस कर रही है. वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 2024 के प्रचार-प्रसार और निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से लखनऊ में मंगलवार को कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी आईटी कंपनियों के लीडर्स, वैश्विक निवेशक, पॉलिसी मेकर्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

कॉन्क्लेव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह किया. मनोज सिंह ने कहा की नोएडा-ग्रेटर नोएडा वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) हब के रूप में उभर रहे हैं. राज्य के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहर भी तेजी से डेवलप हो रहे हैं. लैंड बैंक को डेवलप कर बुंदेलखंड के झांसी को भविष्य के औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है.

बुंदेलखंड के झांसी को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. (Video Credit; ETV Bharat)

बुंदेलखंड को मिलेगा बढ़ावा : उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश वाणिज्यिक कार्यालयों और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पहली पसंद वाले राज्यों में शामिल हो गया है, जिसका कारण प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन और सहयोगी कारोबारी माहौल है. बुंदेलखंड में नोएडा जैसी एक नई सिटी बनाने की योजना भी चल रही है, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्य सचिव ने कहा कि अब कारोबार तेजी से नए शहरी केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं. दुनिया की बहुत कम अर्थव्यवस्थाओं ने इतने कम समय में अपने आकार को दोगुना किया है, लेकिन यूपी ने यह करके दिखाया है. अगर हम कृषि क्षेत्र को और मजबूत करें, तो राज्य की जीडीपी को कई गुना और बढ़ा सकते हैं. साथ ही समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित कर सकते हैं.

करीब 20 कंपनियां हुईं शामिल : कॉन्क्लेव में SRK गेमचेंजर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, Sw-India, Takyon Networks Pvt Ltd, TCS, Trident, Usinfoundation, Velocis Systems Pvt Ltd, Deloitte, US India, HCL, Microsoft, Amhek, SETI, Venture Lift, Ivani, Hi-Tech Medics, EV Booth, Positroi, KNP, Biozenta, JBJM ग्रुप और Genrobotics शामिल हुईं.