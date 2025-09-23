ETV Bharat / state

RARI Invention : मोटा अनाज बनेगा सेहत का सहारा, जौ बढ़ाएगा तंदरुस्ती तो मूंगफली में मिलेगा ज्यादा प्रोटीन

डॉ. बलराज सिंह ने कहा कि किसान के लिए भी जौ का भूसा सिर दर्द बना रहता है. इसकी बांलियों पर लगे कांटे किसान पसंद नहीं करते हैं. चारे के रूप में यह पशु के जबड़े को जख्मी करता है और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है. यही कारण है कि गेहूं के मुकाबले जौ के भूसे की डिमांड नहीं होती है. डॉ. सिंह ने कहा कि रारी में जौ से छिलका हटाने के साथ-साथ इसमें भूसे की मात्रा को भी कम करने पर अनुसंधान किया जा रहा है. उन्होंने माना कि इस तरह के अनुसंधान पर अभी तीन से चार साल का समय और लग सकता है.

यह खासियत होगी जौ की नई किस्म की : जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. बलराज सिंह ने बताया कि राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र (रारी) में जौ के अलग-अलग सेगमेंट पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ड्यूल पर्पस, माल्ट और फूड बारले जैसे क्षेत्र में जौ पर काम किया जा रहा है. खासतौर पर उनका प्रयास है कि जौ से छिलका हटाया जाए, ताकि इसे आसानी से गेहूं की तरह आटा पिसवा कर इस्तेमाल किया जा सके और इससे बेकरी प्रोडक्ट के साथ-साथ दलिया भी तैयार किया जा सके.

मोटे अनाज की डिमांड बढ़ने की साथ ही युवाओं तक इसकी पहुंच बनाने के लिए जौ से जुड़ी रिसर्च पर तेजी से काम हो रहा है. गेहूं में जहां ग्लाइसमिक इंडेक्स यानी शर्करा की मात्रा 60 से 62 फीसदी होती है, वहीं बाजरे में 45 से 48% होती है. इन दोनों फसलों के मुकाबले जौ में ग्लूकोज की मात्रा 25 से 28 प्रतिशत के बीच रहती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां डायबिटीज जैसी बीमारी से बच सके. इसी तरह गेहूं में अत्यधिक मात्रा में ग्लूटेन मौजूद होता है, जिसके मुकाबले जौ में यह एक चौथाई मात्रा में उपलब्ध है, जो एलर्जी वाले मरीजों के लिए बेहतर ऑप्शन होता है. राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर (रारी) इस दिशा में रिसर्च करते हुए जौ की नई किस्म तैयार कर रहा है.

जयपुर: राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान (RARI दुर्गापुरा) के वैज्ञानिकों ने मोटे अनाज की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जौ और बाजरे की नई किस्में विकसित की है. इन शोधों ने न सिर्फ प्रदेश, बल्कि पूरे देश में पोषण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नई उम्मीदें जगा दी है. अब आयात पर निर्भरता कम होगी और पैदावार को निर्यात भी किया जा सकेगा. रारी जयपुर के मुताबिक जौ और बाजरे की नई किस्में आने वाले समय में न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएंगी. वहीं, खारे पानी के साथ-साथ कम पानी की फसल के रूप में विख्यात जौ को लेकर राजस्थान में अनुसंधान अगले पायदान पर पहुंच गई है. खास बात यह है कि इस फसल पर जलवायु परिवर्तन का भी ज्यादा असर नहीं होता है.

माल्टिंग के लिए आयात पर कम होगी निर्भरता : बीयर जैसे पेय पदार्थों के लिए जौ की माल्ट बहुत जरूरी होती है. ऐसे में भारत अभी तक इस क्षेत्र में आयात पर निर्भर करता है. दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र की ओर से जो कि दो किस्म माल्टिंग इंडस्ट्री को भेजी जा रही है, लेकिन हाल ही में विकसित एक और किस्म माल्टिंग इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक होने का दावा किया गया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में इसे राष्ट्रीय स्तर पर आईडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. डॉ. बलराज सिंह ने बताया कि एनर्जी ड्रिंक, बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स जैसे उत्पाद के साथ ही बीयर भी जौ से ही बनती है. ऐसे में इस नई किस्म के आने से युवाओं को अधिक लाभ होगा. वर्तमान में भारत रूस, बेलारूस, बुल्गारिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों से जौ मांगता है.

जौ की नई किस्म की खासियत : जौ की नई किस्म को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसार नई किस्म की अधिकतम दाना उपज 91.67 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगी. पौधे की ऊंचाई 90 से 100 सेंटीमीटर और बालियों की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर तक होगी. यह किस्म 125 से 135 दिन में केवल 2 से 4 सिंचाई में तैयार हो जाएगी. खास बात यह है कि इसमें दो बालियां आएंगी और दाने मोटे तथा अंडाकार होंगे. जलवायु परिवर्तन का इस किस्म पर कम असर होगा.

डॉ. बलराज सिंह ने बताया कि हरित क्रांति से पहले भारत में जौ का रकबा 32 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा का था. इसके बाद बाजारवाद में गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलों पर अधिक ध्यान दिया, जिसके कारण मिलेट्स यानी मोटा अनाज और जौ हाशिए चले गए. ऐसे में मौजूदा वक्त में खारे पानी की उपलब्धता ज्यादा होना, फसलों के लिए मीठे पानी की मात्रा का कम होना, डायबिटीज के बढ़ते केसेज का सामने आना और नई पीढ़ी में ग्लूटेन एलर्जी के मामले आने से इस दिशा में तेजी से काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इस अनुसंधान का मकसद है कि आजादी के 100 साल मनाए जाने पर भारत एक बार फिर जौ के रकबे में 32 लाख हेक्टेयर के पार चला जाए.

मिलेट्स में बाजरे पर भी हो रहा है काम : डॉ. बलराज सिंह के मुताबिक मोटे अनाज में जारी अनुसंधान में दुर्गापुरा रारी में बाजरे पर भी काम हो रहा है. उन्होंने बताया कि बायो फोर्टीफाइड किस्म RHB 233 और RHB 234 में तय मियाद से जिंक और आयरन की मात्रा को दोगुना कर दिया गया था. अब RHB273 बायो फोर्टिफाइड किस्म में जिंक और आयरन की मात्रा को और ज्यादा बढ़ाया गया है. इसकी उपज भी अच्छी होती है.

मूंगफली में बढ़ाया गया है प्रोटीन : डॉक्टर सिंह ने बताया कि मौजूदा वक्त में प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण के मामले अधिक हो रहे हैं. ऐसे में देश की इस समस्या को भी कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में ध्यान में रखा जा रहा है. पिछले साल दुर्गापुरा से मूंगफली की एक किस्म RG575-1 के अंदर प्रोटीन की मात्रा को सामान्य मूंगफली के 25% के मुकाबले में 30 फीसदी तक पहुंचा दिया है. बलराज सिंह कहते हैं कि हमारे देश में बटर के रूप में मक्खन ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि बाहरी देशों में प्रोटीन के लिए पीनट बटर खाया जाता है. दुर्गापुरा रारी की इस नई किस्म का इस्तेमाल भी पीनट, बटर तैयार करने में होगा.