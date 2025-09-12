ETV Bharat / state

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

कानपुर: IIT कानपुर के प्रोफेसर्स ने एक ऐसा बायो सेंसर निर्मित किया है, जिससे शरीर की कोशिकाओं में दवा के असर की जानकारी मिल सकेगी. जैविक विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग विभाग के विज्ञानी और शोधार्थियों ने एक खास तरह की एंटीबाडी आधारित बायो सेंसर तकनीक विकसित की है. इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिकों को की गतिविधियों को जीवित कोशिकाओं के अंदर देखने में मदद मिलेगी. साथ ही कैंसर, अर्थराइटिस व हार्ट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी.

यह शोध चेक गणराज्य के वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त प्रयास से पूरा हुआ है. इस सेंसर का लैब टेस्ट हो चुका है. वैज्ञानिकों का कहना है, बहुत जल्द इस तकनीक से हम चूहों पर अपना परीक्षण शुरू कर देंगे. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किए गए इस शोध को अमेरिका के पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित भी कर दिया गया है.

जीवित कोशिकाओं के अंदर रिसेप्टर्स को काम करता देख आती थीं दिक्कतें: आईआईटी कानपुर के जैव इंजीनियरिंग विभाग में प्रो.अरुण शुक्ला ने बताया, अभी तक जीवित कोशिकाओं के अंदर इन रिसेप्टर्स को काम करते हुए सीधे देखने में काफी दिक्कतें आती थीं. अब विभाग के शोधार्थियों द्वारा मिलकर इस समस्या का हल नैनोबॉडी सेंसर के रूप में मिल गया है.