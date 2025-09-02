रायपुर (भूपेंद्र दुबे): कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर नई रणनीति तैयार कर रही है. युवा होते छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस, योजनाएं भी बना रही है. इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ETV भारत से खास बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ में लोगों के हक के लिए कांग्रेस लगातार काम करती रही है और आगे भी काम करते रहेगी. क्योंकि अब छत्तीसगढ़ 25 साल का हो रहा है ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाती है.

25 साल में व्यस्क कांग्रेस, निर्णयों वाली कांग्रेस, युवा अध्यक्ष के कांधे पर युवाओं को दिशा देने वाली कांग्रेस कहां देख रहे हैं?

ETV भारत से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 25 साल तक जो सरकार रही है, उसमें 3 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही. फिर 15 सालों तक बीजेपी रही. फिर 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और फिर अभी बीजेपी की सरकार चल रही है. बहुत सारे उतार चढ़ाव छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिखे है.

ETV भारत से पीसीसी चीफ दीपक बैज की खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सकारात्मक सोच और जनता के लिए विकास सबसे बड़ी चीज होती है. छत्तीसगढ़ बंटवारे के बाद जो 3 साल कांग्रेस को मिले थे उसमें बंटवारे के बाद के क्या हाल होते हैं वह सामान्य सी बात है. वह परिस्थितियों बहुत आसान नहीं है. हम 3 साल रहे लेकिन उसके बाद हमारी सरकार नहीं बन पाई. 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही. फिर हम 5 साल रहे लेकिन उसके बाद जनता ने फिर हमें मौका नहीं दिया.

बैज ने कहा कि यह अलग बात है. लेकिन आज एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं. क्योंकि यह सरकार बहुत बड़े वादे करके आई थी. मोदी गारंटी के नाम पर किसानों के नाम पर या फिर माता बहनों के नाम पर. लेकिन आज यह सरकार पूरी तरह फेल हो गई है. छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर हैं, नौकरी नहीं है. 10000 स्कूल बंद हो रहे हैं . स्वास्थ्य विभाग खत्म हो चुका है. नकली शराब बिक रही है.नकली होलोग्राम से शराब बिक रही है. सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ नशे की चपेट में आ गया है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेहद आक्रामक रूप से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं. और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज चाहे सड़क हो या सदन हो दोनों जगह पर मजबूती की लड़ाई से इस सरकार को बेनकाब कर रही है. आज हालात ये है कि यहां की जनता डिप्टी सीएम के काफिले को रोक रही है.

कांग्रेस खड़ी होती है लड़खड़ाती है और फिर अपने ही बीच के विवादों में घिर जाती है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इतने बड़े प्रदेश का दौरा करना सभी सीटों पर पहुंचना संगठन के बहुत सारे कामों को करना कठिन काम है. टिकट वितरण की प्रक्रिया हम लोगों के लिए बहुत आसान नहीं था. लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए. लेकिन क्या हमारा संगठन कमजोर हुआ, संगठन कमजोर नहीं हुआ. हमारा संगठन मजबूत रहा. हम लोग लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं. कुछ कमजोर कड़ी ने हम लोगों को रोका है और बदलाव करने का काम किया है. बूथ स्तर पर हम लोग जा रहे हैं. जहां तेजी से कम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें बंद कमरे में बात करनी चाहिए. उन्हें सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देना चाहिए. लेकिन ठीक है वह वरिष्ठ हैं तो ऐसा कर सकते हैं. इस नाते इस पर बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं.

कांग्रेस में बात यही उठाती है कि सब लोग एकजुट है लेकिन कांग्रेस एकजुट होकर कही दिखती नहीं है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि टिकट बांटने का काम तो केवल हमने नहीं किया था. इसके लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सहित तमाम जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता और फिर केंद्रीय इकाई टिकट का बंटवारा करती है. सब लोग टिकट बांटने का काम करते हैं. पसंद ना पसंद पर टिकट बंटवारे की बात को लेकर सभी लोगों से चर्चा के बाद ही टिकट बांटा जाता है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की बदौलत और झूठ बेचकर चुनाव लड़ी और झूठ बोलने में सफल रही. और हम सच को जनता के बीच नहीं पहुंचा पाए. यही सबसे गड़बड़ हो गई. क्या यह सही नहीं है कि सरकार के समय में बस्तर के वन उपजों को सड़कों पर फेंका जाता था. हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 65 प्रकार के वनोपज को खरीदकर सीधे उनके खाते में पैसे देने का काम किया. देवगुड़ी हमने बनाया.

किसानों को लेकर क्या किया गया, इस पर उनका कहना है कि हमने किसानों का कर्ज माफ किया, जनता के बीच जिन बातों को लेकर लेकर जाना था, हम उस बात को नहीं रख पाए. हमारे सामने झूठ को बेचा गया वह हम पर भारी हो गया. भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर कई आरोप लगाए. क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धड़ल्ले से नकली शराब और नकली होलोग्राम नहीं बिक रहा है. गली-गली में इस तरह का काम हो रहा है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा- हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. हम लड़ रहे हैं. हम आवाज उठा रहे हैं. और इस बात को हम लगातार आवाज उठा भी रहे हैं. भ्रष्टाचार धड़ल्ले से हो रहा है. 3% का टैक्स खुले आम लिया जा रहा है. ₹100 की चप्पल 1300 में खरीदी जा रही है. 1 लाख का टीवी सरगुजा में 10 लाख का खरीदा जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया काम जनता के बीच नहीं जा पाया. इसे लेकर दीपक बैज ने कहा कि हम लोग लगातार बात को उठा रहे हैं और जनता के बीच से लेकर जा भी रहे है.

राहुल गांधी लगातार बिहार में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं. पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस का कोई इतना बड़ा नेता इतने लंबे समय तक बिहार में कैंपेनिंग कर रहा हो. इसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम है इसे लेकर क्या कहेंगे.

दीपक बैज ने कहा कि मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं कि आजादी के बाद सबसे बड़ी लंबी लड़ाई सरकार के खिलाफ राहुल गांधी लड़ रहे हैं. कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पैदल यात्रा की. उसके बाद पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की. फिर अब लगातार बिहार में वोट चोरी अभियान को लेकर वह चल रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं देश में जनता को लोकतंत्र में बढ़ाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं. बैज ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है. अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल को क्या बता पाएगी. डेढ़ साल में उन्होंने क्या काम किया है. जो छत्तीसगढ़ मॉडल को बताएंगे. दीपक बैज ने कहा कि भाजपा कह रही है कि 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे. आपको कहां से लग रहा है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा. नक्सली हर दिन किसी न किसी की हत्या कर रहे हैं. इसका जिम्मेदार कौन है.

ETV भारत से पीसीसी चीफ दीपक बैज की खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

कोर्ट हमेशा राजनीति से प्रभावित रही है खास तौर से सलवा जुडूम के मामले में:

इसे लेकर दीपक बैज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सलवा जु़डूम को कभी समझ ही नहीं पाई. नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई थी. उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी. छत्तीसगढ़ से कोर्ट का जो मामला चला था, उसमें सर्वाधिक रूप से यह था कि निहत्थे ग्रामीणों को हथियार देने, एक-47 और इंसास के साथ ही मशीनगन जैसे हथियार कैसे ग्रामीणों को दे सकते हैं. बिना उनके ट्रेनिंग के बिना प्रमाण के आप कैसे उनको हथियार दे सकते हैं. इसी सवाल पर कुछ सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील की. जिसके बाद एससी की डबल बेंच ने फैसला दिया कि यह बात सही है कि वह नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन है लेकिन उस आंदोलन में निहत्थे ग्रामीणों को बिना ट्रेनिंग के सरकार हथियार दे रहा था, यह गलत है. उस समय के जज ने हथियार पर रोक लगाया था ना कि सलवा जुडूम पर.

बीजेपी ने जाति और सियासी गोलबंदी में भी कांग्रेस को घेर दिया है. भूपेश बघेल को आप ओबीसी मुख्यमंत्री मंत्री के रूप में लाए. भाजपा सरकार ने 7 ओबीसी नेता उतार दिए हैं. इससे कैसे निपटेंगे.

दीपक बैज कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी परंपराओं को तोड़ते हुए संवैधानिक परंपराओं को तोड़ते हुए 14 मंत्री बना दिए. दीपक बैज ने कहा कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे. 14 मंत्री बनाए गए जो पहली बार चुनाव लड़कर के आए थे, लेकिन अनुभवी लोगों को भी मंत्री बनाना चाहिए था. यह सरकार दिल्ली से चल रही है, नागपुर से चल रही है या बिहार से चल रही है यह किसी को पता ही नहीं है. इसमें एक मुख्यमंत्री हैं या कई मुख्यमंत्री हैं. यह तय ही नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी में लोगों की कमी है लेकिन उन तमाम लोगों को दरकिनार कर दिया गया.

दीपक बैच के सामने बड़ी चुनौती है कि 7 ओबीसी को मंत्री बनाकर भाजपा ने बड़ी चुनौती दी है इसे कैसे लड़ेंगे ?

दीपक बैज ने कहा कि यहां किसी ने कोई राजनीतिक चाल नहीं चली है. यह आदिवासी दिवस नहीं मानते हैं. एससी एसटी ओबीसी के लिए हमारी सरकार ने 76% आरक्षण दिया था. हमने राज भवन में भेज दिया, वहां पेंडिंग है. अगर वहां से शायद पास हो जाता तो एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण का लाभ ज्यादा मिलेगा, वह भी नहीं मिल पा रहा है.

बीजेपी जो सियासत कर रही है उसके उत्तर में कांग्रेस के पास कौन चेहरा है:

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस के पास चेहरे की कोई कमी नहीं है. हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं. हमारे पास वरिष्ठ नेता है. हमारे पास युवा विधायक हैं. सरगुजा की बात करें तो वहां बाबा साहब का प्रभाव है. दुर्ग क्षेत्र की बात करें तो भूपेश बघेल जी का अपना प्रभाव है. बस्तर की बात करें तो वहां भी हमारे पास एक बड़ा प्रभाव है. हमारे पास सभी जगहों और नेताओं का प्रभाव है और सभी क्षेत्रों पर हमारा प्रभाव बरकरार है.

बीजेपी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से लड़ती है. लेकिन कांग्रेस नेता से सरगुजा का नेता सरगुजा में चुनाव लड़ता है, दुर्ग वाला नेता दुर्ग में चुनाव लड़ता है. और दूसरे जगह के नेता दूसरे जगह से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस कहीं से चुनाव लड़ती ही नहीं है.

इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह गलत है. अगर सरकार रहती है तो आप सरकार के मुद्दों को लेकर जाते हैं. तो संगठन और सरकार दोनों के मुद्दे साथ चलते हैं. अगर सरकार नहीं होती है तो सिर्फ संगठन के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाता है. यही वजह है कि कांग्रेस इस बार संगठन के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है. डेढ़ साल में ही हम लोगों ने इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा. छत्तीसगढ़ में किसके हाथ में कमान होगी.

यह हाई कमान तय करता है. लेकिन हमारा मकसद है सरकार को उखाड़ फेंकना और जनता विरोधी जो भी कार्य कर रहे हैं उसको जनता के बीच रखना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लाना. तीन साल बाकी है, अभी संघर्ष कर रहे हैं.

दीपक बैज युवाओं की फौज लाएंगे या फिर सलाहकारों को बूते लड़ेंगे ?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम लोग लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि हम युवा नेतृत्व को खोज कर ले आए और वह युवा नेतृत्व काम करें. ऐसा युवा नेतृत्व हो जो संगठन को मजबूत करें, ऐसा नेतृत्व हो जो कांग्रेस को मजबूत करें. हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो किसी के आगे पीछे ना घूम कर कांग्रेस के लिए काम करें. संगठन को इसी तरीके से हम तैयार करेंगे. कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे, वैसे लोगों को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं. हम लोग यात्रा कर रहे हैं.

कांग्रेस में कई लोग खूब सलाह दे रहे हैं ?

दीपक बैज ने कहा कि हमारे पास कई कमेटी है. जिसमें कई सलाहकार हैं. जिनकी सारी बातें हम लोग सुनते हैं, मानते हैं और उनकी बातों को हम लोग जगह देते हैं. पार्टी का अपना एक अनुशासन है जिसके लिए हमेशा पार्टी के लोगों को दायरे में रहकर बोलना चाहिए, अनुशासित रहकर बोलना चाहिए. अनुशासित होकर यदि कोई बोलता है तो पार्टी उस पर गंभीरता से फैसले लेती है.

युवा छत्तीसगढ़, युवा नेतृत्व और युवा कांग्रेस किसको और कैसे बेहतर बनाने की प्रक्रिया होगी. दिल्ली से जो सुझाव आते हैं उसमें जो मार्गदर्शन मंडल कहता है उससे कैसे निपटेंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं से सलाह आना चाहिए.इससे हम लोगों को काम करने में आसानी मिलती है लेकिन बंद कमरे में, सार्वजनिक जगहों पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए. पार्टी में कई तरह का सुधार चाहिए. पार्टी में जो बदलाव चाहिए तो उसके लिए बंद कमरे में सलाह दीजिए. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है लोग लगातार सीखते हैं. अगर कोई अच्छी चीज छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है. पार्टी की भलाई के लिए है. कांग्रेस की भलाई के लिए है तो निश्चित तौर बात जनता के बीच ले जाएं और उसे भी पार्टी को बताएं, ताकि हम लोग उसे लेकर काम करें. छत्तीसगढ़ के हर युवा की बात को लेकर हम लड़ने को तैयार हैं. जनता की बात को लेकर के हम सरकार से लड़ने को तैयार है. नौकरी की बात को लेकर हम जनता से लड़ने को तैयार हैं. हम लड़ाई लड़ रहे हैं. सरकार के खिलाफ और आगे भी लड़ते रहेंगे.

बिहार से एक नई राजनीति और पूरे देश के लिए जाएगी क्योंकि राहुल गांधी जी परिपक्व राजनीति कर रहे हैं. वह भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन रही है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जिस तरीके से हमारे नेता बिहार में अभियान चला रहे हैं यह बहुत जरूरी था. क्योंकि यह चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का पूरा स्वरूप जनता के सामने आ चुका है. वोट चोरी नहीं चलेगी. छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने लगातार विरोध किया है. अब फर्जी मतदाता यहां नहीं पाए जाएंगे. हम लोग भी लगातार इसको देख रहे हैं कि हमारे यहां कोई फर्जी मतदाता तो नहीं है. हम लोग लगातार इस चीज को चेक भी करवा रहे हैं और लगातार इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर हम लोग बड़ा काम करेंगे. लेकिन उसके बाद भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, जब तथ्य सामने आएंगे तो हम लोग इस पर काम करेंगे.

बिहार में जिन पार्टियों के ऊपर कई आरोप है. उनके साथ आप काम कर रहे हैं. बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राजद के पीछे बैठी है, स्वतंत्र कैसे होगी कांग्रेस.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 2029 में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे. इसमें कहीं कोई शक नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के लिए अब देश में कोई जगह नहीं है. देश की जनता राहुल गांधी के लिए वह पद खाली करवा देगी. मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया. इससे कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा. राहुल गांधी ने देश की जनता को बता दिया है कि अब 2029 में देश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है.

दूसरी चीज स्वतंत्र कांग्रेस की, तो कांग्रेस स्वतंत्र है यह सिर्फ गांधी परिवार पर आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं. जिसने देश के लिए बलिदान दिया है. बंटवारे के बाद देश में क्या स्थिति थी. इंदिरा गांधी ने देश को बड़ा आधार दिया. मनमोहन सिंह जी ने देश को नई दिशा दी है. रोजगार गारंटी शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार ये सब किसने दिया. ये सब किसने दिया. भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा काम बता दे जिसने देश के लिए काम किया हो.

छत्तीसगढ़ से 2029 में लोक सभा के लिए कितने सांसद देंगे.

इसे लेकर दीपक बैज ने कहा कि बंटवारे के बाद से हम एक से या दो सांसद दे पाए हैं. यह बड़ी चुनौती है. 2029 में छत्तीसगढ़ से कितने सांसद जाएंगे हमारे लिए चुनौती और चिंतन दोनों का विषय है. इस पर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अब तक छत्तीसगढ़ से जितने लोग जीत कर गए उस आंकड़े को हम तोड़ेंगे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज चुनाव हो जाय तो भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट जाएगी.