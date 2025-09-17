ETV Bharat / state

केजरीवाल आवास विवाद: AAP के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- कोर्ट में बंगले के लिए लड़ाई, यही है केजरीवाल की असलियत

आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में लगायी थी याचिका : दरअसल, आम आदमी पार्टी ने एक याचिका में केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की है. जिसमें आप ने दावा किया कि उसने इसको लेकर पिछले साल 20 सितंबर को केंद्र को पहली बार पत्र लिखा था. उसके बाद रिमाइंडर भी भेजा था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए आधिकारिक आवास आवंटन से जुड़ी फाइलें तलब की हैं. अदालत ने सवाल उठाया कि इस्तीफा देने के बाद जब केजरीवाल ने सरकारी घर खाली कर दिया था, तो फिर अब आवास आवंटन में इतनी देरी क्यों की जा रही है. अदालत ने टिप्पणी की कि राजनीति में पारदर्शिता होना बेहद जरूरी है.

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया साजिश का आरोप: इस मसले ने एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर उनकी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को दबाव में रखने की कोशिश कर रही है.आप विधायक और प्रवक्ता कुलदीप कुमार ने कहा,

“भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ हमेशा अन्याय करती आई है. राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर अब आधिकारिक आवास तक, हर बार हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है. केंद्र हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहता है.”

केजरीवाल को याचिका दायर कर दिखाई असलियत-बीजेपी : वहीं, भाजपा ने आप पर पलटवार किया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अभी भी फिरोज शाह रोड स्थित सांसद आवास में रहते हैं. केंद्र की प्रक्रिया साफ है कि मंत्री, सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को तय नियमों के अनुसार ही आवास आवंटित होता है. भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी ऐसे हैं जिन्हें आवास नहीं मिला लेकिन वही केजरीवाल, जो कहा करते थे कि न गाड़ी लेंगे, न बंगला, न सुविधाएं आज कोर्ट में सरकारी घर के लिए लड़ रहे हैं. यह उनकी असलियत दिखाता है. ”

विवाद ने गर्मायी दिल्ली की राजनीति : इस विवाद ने राजनीति में एक बार फिर कटाक्ष और आरोप-प्रत्यारोप को हवा दे दी है. जहां आप इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि यह सिर्फ प्रक्रियागत मामला है.वहीं कोर्ट ने साफ कहा है कि वेटिंग लिस्ट बंगला आवंटन में रुकावट नहीं डाल सकती. केंद्र सरकार से कहा आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है.

