फर्जी दस्तावेज बनाकर ड्राइवर बनकर की वारदातें, ट्रक का लॉक तोड़कर महंगे मोबाइल चुराए

पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि गोठडीगुरु निवासी अफजल व असलम ने नासिर खान व चाहत खान के नाम से फर्जी दस्तावेज पेश कर उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी अमृतसिंह मोटर के वाहन को फर्जी दस्तावेज पेश कर भिवण्डी महाराष्ट्र में फिल्पकार्ट वेयर हाउस से माल भरकर लाए. बाद में उस वाहन से 234 आइटम गायब मिले. इनमें 221 आईफोन16, 2 वीवो फोन, 1 सेमसंग गेलेक्सी एस 24, 2 रेडमी फोन और 1 हेड फोन आदि कीमती सामान शामिल है.

अलवर : जिले के लक्ष्मणगढ़ ​थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में दूसरे व्यक्तियों के दस्तावेजों से ड्राइवर की नौकरी कर रास्ते में गाड़ी का लॉक तोड़कर एप्पल कंपनी व अन्य कम्पनियों के महंगे मोबाइल फोन को चुरा कर सस्ते दामों में बेचने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर तीन शातिर बदमाशों गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से 27 कीमती फोन जब्त किए हैं. आरोपियों ने पूछताछ में 226 महंगे फोन चोरी करना स्वीकार किया है. गिरफ्तार आरोपियों पर अन्य अपराधों में भी विभिन्न पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज है.

इस तरह दोनों ड्राइवर ने लोड वाहन ट्रक में से मुम्बई- दिल्ली के बीच रास्ते में ये 234 आइटम चुरा लिए. बाद में इस मामले में जानकारी करने पर पता चला कि नासिर खान व चाहत खान नाम के व्यक्तियों ने फर्जी व कूट रहित दस्तावेज पेश किए थे. जबकि दोनों व्यक्तियों नासिर खान व चाहत खान नाम फर्जी पाए गए और इन दोनों व्यक्तियों के असल नाम अफजल व असलम निवासी गोठडीगुरु मिले. परिवादी की शिकायत पर पुलिस थाना मे मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया. अनुसंधान के दौरान गोठडीगुरु थाना लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर निवासी आरोपी अफजल पुत्र अकबर मेव, असलम पुत्र नसरु जाति मेव, असलीमपुर की ढाणी तिजारा थाना निवासी सुधीर यादव पुत्र अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इन आरोपियों से 27 एप्पल कंपनी के मोबाइल फोन बरामद किए हैं. जांच में पता चला कि इस मामले में अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जिनकी तलाश के लिए विशेष टीम का गठन कर रवाना किया गया है.

ऐसे देते थे चोरी की वारदातों को अंजाम : पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ट्रक ड्राइवरी का काम करते थे और ट्रांसपोर्ट कंपनी फिल्पकार्ट का माल लाने ले जाने का काम करते थे. फिल्पकार्ट कम्पनी में लोकेश नाम का व्यक्ति नौकरी करता है. लोकेश को यह बात मालूम रहता है कि कौनसी ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी फिल्पकार्ट के गोदाम में माल लेकर जाएगी. जब फिल्पकार्ट के एक गोदाम से दूसरे गोदाम में या कहीं से फिल्पकार्ट में कीमती सामान आता है तो आरोपियों को लोकेश के माध्यम से सूचना मिल जाती थी. आरोपी उस ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवरी नौकरी के लिए चले जाते थे और ट्रांसपोर्ट कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेजों के साथ ड्राइवरी का काम करते. जबकि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को इस बात का पता ही नहीं रहता. आरोपी गाड़ी को फिल्पकार्ट के वेयर हाउस से लेकर रवाना होते और रास्ते में गाड़ी का लॉक तोडकर कीमती सामान एप्पल कम्पनी व अन्य कम्पनियों के मोबाइल फोन चुरा लेते. बाद में इन महंगे फोन को सस्ते दामों में बेच देते.