फेक करेंसी तैयार कर मार्केट में खपाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सरगना दंपती गिरफ्तार

झालावाड़ : जिला स्पेशल व चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फेक इंडियन करेंसी तैयार कर उसे मार्केट में खपाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना शातिर पति-पत्नी को झालरापाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर पर रेड कर गिरफ्तार कर लिया. यहां पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 12.20 लाख रुपए की नकली इंडियन करेंसी, लैपटॉप प्रिंटर, कागज, स्याही, कटर स्क्रीन फ्रेम इमेजर बरामद हुआ है, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. दोनों पति-पत्नी उज्जैन निवासी हैं, जो अपनी पहचान छुपा कर काफी दिनों से चंद्रावती ग्रोथ सेंटर झालरापाटन में किराए के मकान में रह रहे थे. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को साथ लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों चंडीगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश भोले-भाले मासूम लोगों को हूबहू दिखने वाली इंडियन फेक करेंसी को बेचने में लगे हैं. इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी गौरव और विक्रम को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 500-500 के कुल 2038 हूबहू दिखने वाले नकली नोट मिले, जिनका मूल्य करीब 10 लाख 19 हजार रुपए है. चंडीगढ़ पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ में सामने आया कि यह नकली इंडियन करेंसी असाइनमेंट के रूप में कुरियर से उन्हें प्राप्त होती थी. कुरियर भेजने वाले का एड्रेस झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे से जुड़ा हुआ था. इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की जांच राजस्थान के झालावाड़ जिले की ओर घूम गई और उन्होंने झालावाड़ पुलिस से संपर्क साधा.