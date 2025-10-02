ETV Bharat / state

फेक करेंसी तैयार कर मार्केट में खपाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सरगना दंपती गिरफ्तार

झालावाड़ पुलिस ने नकली करेंसी बनाने और बाजार में खपत करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.

नकली नोट बनाने के मामले में दो गिरफ्तार
नकली नोट बनाने के मामले में दो गिरफ्तार (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
झालावाड़ : जिला स्पेशल व चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फेक इंडियन करेंसी तैयार कर उसे मार्केट में खपाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना शातिर पति-पत्नी को झालरापाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर पर रेड कर गिरफ्तार कर लिया. यहां पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 12.20 लाख रुपए की नकली इंडियन करेंसी, लैपटॉप प्रिंटर, कागज, स्याही, कटर स्क्रीन फ्रेम इमेजर बरामद हुआ है, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. दोनों पति-पत्नी उज्जैन निवासी हैं, जो अपनी पहचान छुपा कर काफी दिनों से चंद्रावती ग्रोथ सेंटर झालरापाटन में किराए के मकान में रह रहे थे. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को साथ लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई है.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गत दिनों चंडीगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि दो बदमाश भोले-भाले मासूम लोगों को हूबहू दिखने वाली इंडियन फेक करेंसी को बेचने में लगे हैं. इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी गौरव और विक्रम को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 500-500 के कुल 2038 हूबहू दिखने वाले नकली नोट मिले, जिनका मूल्य करीब 10 लाख 19 हजार रुपए है. चंडीगढ़ पुलिस की ओर से दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ में सामने आया कि यह नकली इंडियन करेंसी असाइनमेंट के रूप में कुरियर से उन्हें प्राप्त होती थी. कुरियर भेजने वाले का एड्रेस झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे से जुड़ा हुआ था. इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की जांच राजस्थान के झालावाड़ जिले की ओर घूम गई और उन्होंने झालावाड़ पुलिस से संपर्क साधा.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (ETV Bharat Jhalawar)

एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एडिशनल एसपी चिरंजीलाल मीणा और डीएसपी हर्षराज सिंह खरेडा को लेकर टीम का गठन किया. अनुसंधान के दौरान कुरियर बुक करने वाले शॉप का पता लगाया गया, लेकिन शातिर पति पत्नी ने भेजे जाने वाले सभी असाइनमेंट अलग-अलग नाम और अलग एड्रेस से बुक किए थे. ऐसे में पुलिस को मामले में आरोपी तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. बाद में कुरियर बुक करने के टाइमिंग के आधार पर शॉप के आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया. इसके बाद एक संदिग्ध महिला की पहचान की गई. बाद में चंडीगढ़ व जिला स्पेशल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चंद्रावती ग्रोथ सेंटर झालरापाटन में रेड डाल आरोपी पति पत्नी जितेंद्र व रजनी शर्मा को इंडियन नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है. यहां से नकली करेंसी को तैयार करने वाले प्रिंटर, लैपटॉप, कागज, स्याही को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

