अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार, 4 करोड़ से अधिक के अवैध ट्रांजेक्शन का खुलासा

बूंदी पुलिस ने देशभर में लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 9, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read
बूंदी: जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी के बैंक खाते में 4 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक के अवैध ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है.

बूंदी निवासी आरोपी गिरफ्तार: एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि गत 6 अक्टूबर को दर्ज इस प्रकरण को बूंदी साइबर क्राइम थाना टीम ने प्राथमिकता से लिया और 24 घंटे के भीतर आरोपी बूंदी निवासी जितेंद्र वैष्णव पुत्र पुरुषोत्तम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की. जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी देशभर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी में शामिल था. यह कार्रवाई एसपी राजेंद्र कुमार मीणा के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा और उप अधीक्षक ओमप्रकाश (साइबर क्राइम) के नेतृत्व में की गई.

ऐसे रचा गया ठगी का जाल: एसपी ने बताया कि साइबर ठगों ने लोगों को ऑनलाइन गेमिंग, निवेश और त्वरित मुनाफे के झांसे में फंसा रखा था. भोले-भाले लोगों से उनके सेविंग और करंट अकाउंट, सिम कार्ड और पहचान दस्तावेज हासिल कर उनका उपयोग देशभर में करोड़ों के लेनदेन में किया जाता था. ठगों ने राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बृहन्मुंबई, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और झारखंड सहित 15 राज्यों के हजारों लोगों को निशाना बनाया.

खातों में करोड़ों की हेराफेरी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने बताया कि जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी जितेंद्र वैष्णव ने अपने करंट खाते के जरिए करीब 4.85 करोड़ रुपए का अवैध लेनदेन किया. ये राशि देशभर में फैले साइबर अपराधियों द्वारा ठगे गए पैसों की थी, जिसे विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर कर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए साफ किया जाता था. आरोपी के अन्य साथियों की तलाश जारी है.

परिचितों को फंसाते जाल में: एसपी ने बताया कि आरोपी और उसके साथी अपने परिचितों या स्थानीय युवाओं से बैंक खाते खुलवाते थे. इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग, निवेश स्कीम और ऐप के जरिए ठगे गए पैसों के ट्रांसफर के लिए किया जाता था. खातेधारकों को मामूली कमीशन दिया जाता था, जबकि ठगी का असली फायदा गिरोह के मास्टरमाइंड्स उठाते थे. गिरोह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नंबर और फर्जी पहचान से काम करता था ताकि ट्रेसिंग मुश्किल हो.

आमजन से अपील: पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि साइबर अपराधी रोज नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं. किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे ऑनलाइन ऑफर, निवेश स्कीम या गेमिंग में पैसा लगाने के प्रलोभन में न आएं. किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपना बैंक खाता, मोबाइल, सोशल मीडिया हैंडल या निजी दस्तावेज साझा न करें. यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाए, तो वह तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करवाए या नजदीकी साइबर थाना, पुलिस थाना से संपर्क करें. त्वरित शिकायत से ठगे गए पैसे की रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है.

