अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार, 4 करोड़ से अधिक के अवैध ट्रांजेक्शन का खुलासा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 3:15 PM IST 3 Min Read