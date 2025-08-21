लखनऊः क्या आप जानते हैं इंटरनेट के एक वायरस की तुलना राक्षस रक्तबीज से हो रही है. इसे भारत के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है. साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की मानें तो ये राक्षस पाक और चीन की ओर से विकसित किया जा रहा है. समय रहते इस पर काबू पाने की जरूरत है वरना ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. यह बातें उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस (यूपीएसआईएफएस) में जारी तीन दिवसीय सेमिनार के तीसरे व अंतिम दिन बुधवार को सामने आई.

किन मुद्दों पर हुई चर्चाः सेमिनार में साइबर सुरक्षा से लेकर फॉरेंसिक साइंस की उन्नति समेत कई विषयों पर पैनल डिस्कशन का आयोजन हुआ. इसमें जीनोम मैपिंग, जिनियोलॉजिकल डाटाबेस निर्माण, एआई व आंत्रप्रेन्योरशिप जैसे मुद्दे प्रमुख रहे. साइबर क्राइम को लेकर एक्सपर्ट्स ने माना कि चीन-पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की ओर से भारत की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के बढ़ते प्रयासों पर लगाम लगाने की जरूरत है. एक्सपर्ट्स ने माना कि चीन-पाकिस्तान की ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का सामना करने के लिए भारत को तेजी से सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरूरत है.

किसे बताया जा रहा रक्तबीजः साइबर क्राइम की सबसे अहम कड़ी साइबर किल चेन को रक्तबीज बताते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसे वैश्विक प्रयासों के जरिए ही तोड़ा जा सकता है. फॉरेंसिक की फील्ड में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य आधारित तकनीकों के प्रयोग के जरिए पीड़ितों को न्याय व सहायता दिलाने के साथ दोषियों को दंड दिलाने पर जोर दिया गया. इस दौरान भारत समेत विश्व के कई मामलों का न सिर्फ उल्लेख किया गया, बल्कि उससे मिलने वाली सीख पर भी चर्चा की गई.



भारत का सबसे बड़ा पोर्ट तीन महीने ऑपरेट नहीं हो पायाः पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव ब्रजेश सिंह ने साइबर खतरे व पुलिसिंग के वैश्विक परिदृश्य को लेकर चर्चा की. उन्होंने कहा कि दुनिया में आज छोटा सा परिवर्तन बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है. हिज्बुल्ला पेजर अटैक इसका उदाहरण है. उन्होंने कहा कि साइबर किल चेन रक्तबीज की तरह है. भारत का सबसे बड़े पोर्ट यानी तीन महीने के लिए जीएनपीटी का पोर्ट ऑपरेट नहीं हो पाया एक मालवेयर के कारण. यह साइबर किल चेन का उदाहरण था.







11 देश काम कर रहेः उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक प्रयासों के जरिए ही तोड़ा जा सकता है. उन्होंने बताया कि लॉकबिट को तोड़ने के लिए 11 देशों की सुरक्षा एजेंसियों को साथ आकर काम करना पड़ा. साइबर क्राइम पर आकर ट्रेडिशनल पुलिसिंग के मेथड फेल हो जाते हैं. साइबर किल चेन मॉड्यूलर होता है. रेकॉन, वेपनाइजेशन, डिलीवरी व उत्पीड़न समेत से स्टेज इसका हिस्सा हैं.



संकट को रियल टाइम में मैप करना जरूरीः प्रमुख सचिव ब्रजेश सिंह ने कहा कि संकट को रीयल टाइम में मैप करना जरूरी है. एक बार खतरा भांपने के बाद सबूतों को चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित करने की जरूरत है. साइबर केसेस की भी चेन ऑफ कस्टडी भी फॉरेंसिक्स की तरह ही काम करती है. उन्होंने कहा कि अगले चरण में मनी कटऑफ जरूरी हो जाता है. इसमें वॉलेट, ब्लॉकचेन, डिजिटल मनी जैसे सभी तथ्यों पर कार्य करने की जरूरत है. इसके अगले चरण में क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सीज करने की जरूरत है. इसके अलावा पोटेंशियल विक्टिम को अलर्ट करने व रिस्पॉन्स मैकेनिज्म पर कार्य करने की जरूरत है और उनकी मदद की जानी चाहिए.





हर केस से सीखना चाहिएः साइबर क्राइम पीड़ितों के लिए मदद, परामर्श और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया त्वरित होनी चाहिए. डिजिटल अरेस्ट समेत जितने भी साइबर फ्रॉड हैं उसे न सिर्फ रोकना है बल्कि हर केस से सीख लेकर एक विस्तृत मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने आरबीआई के साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तारीफ करते हुए जोर देकर कहा कि भारत में डिजिटल सॉवरेनिटी में फोकस करना होगा, इससे केस सॉल्विंग में मदद मिलेगी, साथ ही हेल्थ डेटा कितना जरूरी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर हमें पता होता कि जिन्ना को तपेदिक है तो शायद स्थिति अलग होती. साइबर सिक्योरिटी भी कृषि की तरह है, इसे बाहर से इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, इसे भारत में ही विकसित करना होगा.



स्टूडेंड के वायरस ने लगाया 8.7 बिलियन डॉलर का चूना: ऑस्ट्रेलिया के साइबर एक्सपर्ट रॉबी अब्राहम ने वर्चुअल माध्यम से पैनल डिस्कशन में जुड़कर हैकिंग की बदलती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पहले प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, ओएस, नेटवर्किंग प्रोटेकॉल, शेलकोड राइटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता था. उन्होंने विभिन्न मालवेयर की जानकारी दी. कहा कि फिलीपींस के एक स्टूडेंट ने आई लव यू वॉर्म बनाया था जिसे ईमेल से सर्कुलेट किया गया जिससे 8.7 बिलियन यूएस डॉलर का विश्व को नुकसान हुआ.







190 देशों को पहुंचाया नुकसानः इसी प्रकार कन्फिगर वॉर्म के जरिए एक रूसी साइबर क्राइम ग्रुप ने नौ बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान कुल 190 देशों में किया. क्रिप्टोलॉकर के पीछे रूसी साइबर क्राइम ग्रुप का हाथ होने की आशंका है जिसके जरिए 27 मिलियन बिटक्वॉइन की ग्लोबली कमाई की गई और इसको फिरौती के रूप में इस्तेमाल किया गया. आज के परिदृष्य में चीजें बदल चुकी हैं. उनके अनुसार, अब ई-मेल व सोशल मीडिया पर रैनसमवेयर और फिशिंगवेयर के जरिए साइबर हमले हो रहे हैं. इसके जरिए ब्राउजिंग डाटा, क्रिप्टो वॉलेट समेत कॉन्फिडेंशियल जानकारियों तक हैकर्स का एक्सेस बढ़ जाता है.





लॉगिंग पर फोकस कर रहे हैकर्सः अब हैकिंग के बजाए हैकर्स लॉगिंग पर फोकस करते हैं. इससे वह सिस्टम एक्सेस कर ऐसे क्रिडेंशियल्स को हासिल कर लेते हैं जो या तो सीधे तौर पर फायदा पहुंचाता है या उसे डार्क वेब पर बेच देते हैं. इसे रोकने के लिए रेगुलर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, सभी अकाउंट को एमएफए इनेबल करना, एंटीवायरस का इस्तेमाल, ई-मेल और मैसेज के प्रति सजग रहकर साइबर हैकिंग और फ्रॉड से बचा जा सकता है. कार्यक्रम में ग्लोबल सप्लाई चेन में एडवांस्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेकर साइबर एक्सपर्ट विवेक सूद ने भी भी अपने विचार रखे.



एआई से फॉरेंसिक में हो सकता है कमालः निर्भया व गुडिया रेप केस का उदाहरण देकर ऑस्ट्रेलिया के साइबर एक्सपर्ट शांतनु भट्टाचार्य ने मिक्स्ड डीएनए एनालिसिस की जटिल प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि एडवांस एल्गोरिदम के जरिए पैटर्न रिकग्निशन व एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है. इससे केस को सुलझाने में आसानी होती है और एक्यूरेट प्रोफाइल सेपरेशन में मदद मिलती है. एआई के जरिए माइक्रो पैटर्न को समझने में मदद मिलती है जिससे पीड़ित और आरोप के डीएनए को अलग करने में मदद मिलती है.



सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नॉन्टिक्स (उप्पल) हैदराबाद के स्टाफ साइंटिस्ट व ग्रुप हेड डॉ मधुसूदन रेड्डी नंदीनेनी ने नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग, रैपिड डीएनए टेक्नोलॉजी, मिनिएचर व पोर्टेबल डिवाइस को लेकर जानकारी दी, जबकि हैदराबाद के एनएएलएसएआर के प्रोजेक्ट 39 ए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि केवल पुलिस लैब में बने मेथड को फॉरेंसिक साइंस न माना जाए.





उन्होंने कहा कि देश के लैब्स की क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है. जजों, वकीलों को भी फॉरेंसिक एविडेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए जिससे उन्हें अपना फैसला सुनाने और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. यूपीएसआईएफएस के फाउंडिग डायरेक्टर जीके गोस्वामी ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि चाहे कितने ही दोषी बचें मगर निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए. हम न्याय के लिए कार्य करते हैं. अगर हमारे साक्ष्य सही हैं तभी हम न्याय दिला सकेंगे. हमें अकाट्य साक्ष्य जुटाने होंगे क्योंकि न्याय तभी हो सकेगा जब निष्पक्षता के साथ कार्य करें.









इन पैनलिस्ट्स ने रखा अपना पक्षः कार्यक्रम में एनसेस्ट्री इंटरफेस व फॉरेंसिक केसवर्क के विभिन्न पहलुओं पर सीडीआरआई लखनऊ के साइंटिस्ट राजेंद्र सिंह, आईईएसआर नोएडा के सीईओ आशीष दूबे, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेयोसाइंसेस लखनऊ के साइंटिस्ट डॉ. नीरज राय व हैदराबाद के बायोएक्सिस कंपनी के सीईओ अमित कुमार ने अपना पक्ष रखा, जबकि फॉरेंसिक आंत्रप्रेन्योरशिप के लेकर अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट पवन शर्मा, आईआईआईटी लखनऊ के निदेशक एएम शेरी, बायोटॉक्स सॉल्यूशन के निदेशक शिव पूजन, एसआईएफएस नई दिल्ली के सीईओ रंजीत सिंह ने युवाओं को प्रोत्साहित किया.



