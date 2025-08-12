नई दिल्ली: आज का दिन दुनियाभर के युवाओं को समर्पित है. हर साल 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस (International Youth Day) मनाया जाता है, जो युवाओं की भूमिका को वैश्विक विकास में रेखांकित करने का एक सशक्त मंच है. इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संजीव कुमार तिवारी ने युवाओं की शक्ति, जिम्मेदारी और उनके सामने मौजूद चुनौतियों पर विस्तार से बात की.

दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव कुमार तिवारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस एक बहुत पुरानी परंपरा है.

महाराजा अग्रसेन कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संजीव कुमार तिवारी से खास बातचीत (Etv Bharat)

भारत: युवाओं की भूमि, विश्व की उम्मीद

प्रो. तिवारी ने कहा कि भारत वास्तव में "युवाओं का देश" है. यहां की लगभग 65% आबादी युवा है, जो दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और 12 अगस्त 2000 से इसे हर साल थीम के साथ मनाया जा रहा है.

2025 की थीम क्या है?

इस साल की थीम सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को स्थानीय स्तर पर लागू करने में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित है. प्रो. तिवारी ने कहा, "युवा सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं, वे अपने समुदायों में परिवर्तन के वाहक भी हैं."

युवा शक्ति को लेकर पूरे विश्व की नजर भारत पर

भारत के जो युवा हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है ऐसे युवाओं की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है. भारत में इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा 65 प्रतिशत के आसपास है. ऐसे में पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है. लेकिन युवाओं की जो शक्ति है यह दो धारी तलवार है. इसका उपयोग देश के विकास में भी हो सकता है. साथ-साथ ही अगर युवाओं को प्रॉपर तरीके से उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया, उनके मूल्यों का संवर्धन नहीं किया गया. शिक्षा नहीं दी गई. यही युवा अपने पथ से अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे तो देश के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं. बड़ी तादात में युवाओं के बेरोजगार होने का भी खतरा हो सकता है.



देश में युवाओं के लिए चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम

वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार देश में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के लोग लगभग 37 करोड़ हैं, जो कुल जनसंख्या का करीब 27% है. इनके लिए सरकार ने प्रमुख कार्यक्रम चला रखे हैं.

राष्ट्रीय युवा नीति: युवाओं के समग्र विकास के लिए रूपरेखा तैयार करना.

युवाओं के समग्र विकास के लिए रूपरेखा तैयार करना. नेहरू युवा केंद्र संगठन (एवाईकेएस) : ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को संगठित कर सामुदायिक विकास में योगदान देना.

: ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को संगठित कर सामुदायिक विकास में योगदान देना. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) छात्र युवाओं के सामाजिक सेवा कार्यों में योगदान.

(एनएसएस) छात्र युवाओं के सामाजिक सेवा कार्यों में योगदान. स्किल इंडिया मिशन: रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना.

रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना. फिट इंडिया मूवमेंट: युवाओं के स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की पहल पर शुरू किया गया.

संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार युवाओं को विकास के लिए एक सकारात्मक शक्ति तभी मिल सकती है जब उन्हें आवश्यक ज्ञान और अवसर प्रदान किए जाएँ. संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े बताते हैं कि आज 15 से 24 वर्ष की आयु के 1.2 अरब युवा हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 16 प्रतिशत है. 2030 एजेंडा का हिस्सा बनने वाले सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने के 2030 तक के लक्ष्य के आने तक युवाओं की संख्या 7 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.3 अरब हो जाने का अनुमान है.

अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े

हमारे ग्रह पर आधे लोग 30 वर्ष या उससे कम आयु के हैं, तथा 2030 के अंत तक यह संख्या 57% तक पहुंचने की उम्मीद है.

सर्वेक्षण से पता चलता है कि 67% लोग बेहतर भविष्य में विश्वास करते हैं, जिनमें 15 से 17 वर्ष के बच्चे इस बारे में सबसे अधिक आशावादी हैं.

2050 तक आज 25 वर्ष से कम आयु के लोग, मुख्य आयु वर्ग के कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा होंगे.

युवा श्रम शक्ति का 13% बेरोज़गार है.

2023 तक यह आँकड़ा 15 वर्षों में सबसे कम है.

10-19 वर्ष की आयु के बच्चों में 7 में से 1 बच्चा मानसिक विकार से ग्रस्त है. निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 10 में से 6 बच्चे एक साधारण पैराग्राफ भी नहीं पढ़ और समझ सकते हैं.



