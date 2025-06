ETV Bharat / state

21 जून को मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, एक्सपर्ट ने बताए फायदे - INTERNATIONAL YOGA DAY

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 13, 2025 at 7:47 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 8:34 AM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहित पूरे विश्व में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है. योग हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है. योग, आसन और प्राणायाम के माध्यम से शरीर की कई तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है. योग एक्सपर्ट छबिराम साहू ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का एक घंटे प्रोटोकॉल होता है. मुख्य रूप से हम ग्रीवाचालन, स्कंदचालन, घुटनाचालन इसके साथ ही ताड़ासन, वृक्ष आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन करते हैं. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)

