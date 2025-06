ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025: कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, सीएम ने दी शुभकामनाएं - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025

कुरुक्षेत्र: योग भारतीय सनातन परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो कि स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक भी माना जाता है. आज 21 जून, 2025 को इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया. कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा योग गुरु स्वामी रामदेव पहुंचे. इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सांसद नवीन जिंदल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. ऐतिहासिक योग दिवस: बता दें कि हरियाणा सरकार आज 11वें इंटरनेशनल योग दिवस को ऐतिहासिक बनाने जा रही है. राज्यभर से अभूतपूर्व उत्साह और जनभागीदारी के साथ एक बड़ा सामूहिक आयोजन बनने जा रहा है. करीब 20 लाख से ज्यादा लोग एक साथ योग कर रहे हैं. कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्मसरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह ऐतिहासिक बनने जा रहा है. जहां करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ नया कीर्तिमान स्थापित होने की संभावना है. खास बात यह है कि योग गुरु स्वामी रामदेव विशेष तौर पर योग करवा रहे हैं.

