योगाचार्य डॉ. मनोज शर्मा करवा रहे रोज 10 लाख लोगों को योग, विदेशों तक हैं फॉलोवर - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025

योगाचार्य डॉ. मनोज शर्मा करवा रहे रोज 10 लाख लोगों को योग ( ETV Bharat Churu )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 21, 2025 at 6:32 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 8:19 AM IST 5 Min Read

चूरू: योग अब केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विश्वभर में स्वास्थ्य और शांति की एक सशक्त पद्धति बन चुका है. राजस्थान के चूरू जिले के प्रसिद्ध योगाचार्य डॉ. मनोज शर्मा इसका जीवंत उदाहरण हैं, जो हर दिन करीब 8 से 10 लाख लोगों को ऑनलाइन माध्यम से योगाभ्यास करवा रहे हैं. डॉ. मनोज शर्मा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर 2.4 मिलियन, फेसबुक पर 17 लाख और इंस्टाग्राम पर 6.3 लाख फॉलोअर्स हैं. सबसे खास बात ये है कि उनके 90 फीसदी दर्शक भारत से हैं, जबकि नेपाल से 3 फीसदी और बाकी 7 फीसदी दर्शक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूएसए और अफ्रीका जैसे देशों से हैं. योगाचार्य डॉ. मनोज शर्मा (ETV Bharat Churu) इसे भी पढ़ें- व्यापारियों ने हवा महल के सामने किया योगाभ्यास, पर्यटकों ने कैमरे में किया कैद 2005 से शुरू हुआ योग का सफर: डॉ. मनोज ने 2005 में पटियाला स्थित एनआईएस से योग की औपचारिक ट्रेनिंग ली. इसके बाद वे लगातार चूरू में योग जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने शहर के पार्कों, विद्यालयों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क योग सत्र आयोजित किए हैं. चूरू जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर गांव घंटेल के पास डॉ. मनोज ने 'त्रिनेत्र योग धाम' की स्थापना की है. यह धाम न सिर्फ योग का केंद्र है, बल्कि ‘पहला सुख निरोगी काया’ अभियान के तहत जैविक और औषधीय खेती को भी बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है. योगाचार्य मनोज करीब 24 वर्षों से योग के माध्यम से लोगों को निरोग बनाने की दिशा में कार्यरत हैं.

डॉ. मनोज शर्मा के विदेशों में भी फॉलोवर (ETV Bharat GFX) नियमित योग से स्वास्थ्य लाभ: डॉ. मनोज के अनुसार, “आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक और शारीरिक शांति के लिए योग अत्यंत आवश्यक है. कई लोग लाइलाज बीमारियों से योग के माध्यम से मुक्त हुए हैं.” उन्होंने बताया कि योग न केवल मांसपेशियों को लचीला बनाता है, बल्कि शरीर के आंतरिक अंगों को भी मजबूत करता है. योग मधुमेह, अस्थमा, दिल की बीमारियों, तनाव, अवसाद और पाचन संबंधी समस्याओं में राहत देता है. इससे त्वचा में निखार आता है, शक्ति और सहनशक्ति बढ़ती है और व्यक्ति की एकाग्रता में सुधार होता है. योग के फायदे (ETV Bharat GFX) इसे भी पढ़ें- शहर के 11 हेरिटेज स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास, लोगों को योग के प्रति कर रहे जागरूक जागरूकता का परिणाम है बढ़ती दीवानगी: डॉ. मनोज मानते हैं कि समय के साथ योग के प्रति लोगों में जागरूकता और दीवानगी दोनों ही बढ़ी हैं. यही कारण है कि अब लोग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शांति के लिए भी योग को अपनाने लगे हैं. डॉ. मनोज की पहुंच अब केवल राजस्थान या भारत तक सीमित नहीं रही. विश्व के कई देशों में बसे भारतीय ही नहीं, विदेशी नागरिक भी उनके योग वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर (ETV Bharat GFX) लाखों को निःशुल्क प्रशिक्षण: डॉ. मनोज ने अंडमान निकोबार, सिक्किम, गोवा, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर और पटियाला जैसे शहरों में सैकड़ों योग शिविर आयोजित किए हैं. त्रिनेत्र योग धाम, चूरू में वे प्रतिदिन सैकड़ों साधकों को व्यक्तिगत रूप से निःशुल्क योगाभ्यास करवाते हैं. वहीं, ऑनलाइन माध्यम से उनका जुड़ाव और भी व्यापक है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक और उनके स्वयं के मोबाइल ऐप के माध्यम से वे हर दिन लगभग 8 से 10 लाख लोगों तक योग की शिक्षा निशुल्क पहुंचा रहे हैं. डॉ. शर्मा बताते हैं कि उनका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और मानसिक रूप से संतुलित बनाना है, न कि योग से पैसे कमाना. उनका मोबाइल एप्लिकेशन भी अधिकतर सामग्री के लिए निशुल्क है. यदि कोई व्यक्तिगत लाइव क्लास लेना चाहता है तो मात्र नाममात्र का शुल्क लिया जाता है, वह भी सुविधा और प्लेटफॉर्म के रखरखाव के लिए. सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सिखातें हैं योग (ETV Bharat Churu) 18 की उम्र में योग से जुड़ाव: डॉ. मनोज का योग से जुड़ाव मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही हुआ, जब वे NCC के छात्र थे. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने पहली बार योग क्रियाएं कीं और तभी से इस प्राचीन विद्या में उनकी रुचि बढ़ती चली गई. उन्होंने इसे ही अपना जीवन-मार्ग बना लिया. आज योग में उनकी गहरी साधना और सेवा भाव के चलते लोग उन्हें ‘चूरू का बाबा रामदेव’ कहकर पुकारते हैं. यूट्यूब और फेसबुक पर हैं लाखों फॉलोवर (ETV Bharat Churu) त्रिनेत्र योग धाम में जैविक खेती का अद्भुत संगम: त्रिनेत्र योग धाम न केवल योग और ध्यान का केंद्र है, बल्कि यहां स्वास्थ्य और प्रकृति का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है. डॉ. मनोज ने यहां 25 बीघा भूमि पर जैविक खेती शुरू की है. यहां बैर, चीकू, अनार, गेहूं, सरसों, सौफ और मूंगफली जैसे पारंपरिक और खरीफ फसलों की पूरी तरह से जैविक खेती की जाती है. उनका मानना है कि शरीर को जितना ज़रूरी योग से ऊर्जा देना है, उतना ही शुद्ध और प्राकृतिक आहार भी ज़रूरी है.

