विश्व पर्यटन दिवस 2025: अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की इस तरह सहायता करता है इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो, जानें इसके बारे में

रेलवे की तरफ से यात्रियों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक पहल की जा रही हैं. इनमें से एक है इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो..

विदेशी सैलानियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो
विदेशी सैलानियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2025 at 8:12 PM IST

नई दिल्ली: भारत विविध संस्कृति, सभ्यता व पर्यटन स्थलों के लिए समूचे विश्व में विख्यात है. तभी तो, हर साल लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक भारत के मंदिरों, किले व प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए यहां खिंचे चले आते हैं. इन विदेशी सैलानियों की यात्रा को सुगम बनाने में भारतीय रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्थित इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो, विदेशी पर्यटकों के लिए खास मदद पेश करता है.

रेलवे की तरफ से स्थापित यह विशेष ब्यूरो केवल विदेशी नागरिकों व एनआरआई पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करता है. यहां सैलानियों को उनकी पूरी यात्रा को सुगम बनाने को लेकर जानकारी दी जाती है. साथ ही यहां टिकट बुक करने की सुविधा, गंतव्य के अनुसार ट्रेन शेड्यूल तैयार करने में उनकी मदद आदि सुविधाएं भी दी जाती हैं, ताकि उन्हें कंफर्म टिकट मिल सके. हालांकि भारतीय यात्रियों की तुलना में उनके टिकट पर 35 से 50 प्रतिशत तक शुल्क ज्यादा होता है.

इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो के कर्मचारी पर्यटकों के अनुभव को बना रहे बेहतर (ETV Bharat)

इन जगहों के लिए सबसे अधिक टिकट की जाती है बुक: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य विदेशी सैलानियों को सुरक्षित, सहज व भरोसेमंद यात्रा अनुभव देना है. नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो आने वाले पर्यटक सबसे अधिक दिल्ली से आगरा, जयपुर, वाराणसी, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर, मथुरा, गोवा, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, मद्रास और जोधपुर जैसे प्रसिद्ध स्थलों की यात्रा करते हैं. इन स्थानों के लिए जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक टिकट बुक होती है. अधिकारियों के मुताबिक, सालाना करीब 80 हजार से एक लाख सैलानी इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो में ट्रेन टिकट बुक करने या अपनी यात्रा से संबंधित जानकारी लेने के लिए आते हैं.

मेहमान सैलानियों को दी जाती है हरसंभव मदद: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर लक्ष्मीकांत बंसल ने बताया कि भारतीय रेलवे, विदेशी सैलानियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे वे अपनी यात्रा को बेहतर ढंग से प्लान कर सकें और समय पर टिकट बुक कर सकें. इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्यूरो के जरिए उन्हें न सिर्फ जानकारी दी जाती है, बल्कि उन्हें विशेष ट्रेनों में यात्रा का भी अवसर मिलता है. बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक इन ट्रेनों से भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की सैर कर भारत की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता का अनुभव करते हैं.

यात्रियों को कंफर्म टिकट मिले इसके लिए की जाती है पूरी मदद
यात्रियों को कंफर्म टिकट मिले इसके लिए की जाती है पूरी मदद (ETV BHARAT)

रेलवे की मदद को सैलानियों ने सराहा: विदेशी सैलानी भी रेलवे की इस मदद से बेहद प्रभावित होते हैं. अमेरिका से आए जॉय ने कहा कि मुझे आगरा जाना था और रेलवे के कर्मचारियों ने मेरी बहुत अच्छी मदद की. भारत घूमकर शानदार अनुभव मिला और मैं सभी भारतीयों को दिल से नमस्ते कहना चाहता हूं. वहीं ऑस्ट्रेलिया से आए फ्रैंकन ने कहा कि रेलवे कर्मचारी बीके वर्मा ने मेरी यात्रा की योजना बनाने में काफी मदद की. उनका सहयोग पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा. भारत की संस्कृति व लोगों का व्यवहार अद्भुत है. उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आईं ब्रुक ने उत्साहित होकर कहा कि भारत आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. यहां का माहौल काफी अच्छा है. अब हम आगरा व जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं. यह अनुभव मेरे लिए यादगार रहेगा.

