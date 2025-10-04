फरीदाबाद के दिवाली मेले में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समागम बना आकर्षण
फरीदाबाद में दिवाली मेला 2025 आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां रोशनी, संस्कृति और स्वाद का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है.
Published : October 4, 2025 at 10:06 AM IST
फरीदाबाद: सूरजकुंड में आयोजित "दिवाली मेला" इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. आत्मनिर्भर भारत-स्वदेशी मेला थीम पर आधारित यह मेला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और 7 अक्टूबर तक चलेगा. मेले में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ दिखाई दे रही है. देशभर के शिल्पकार, कलाकार एवं स्वदेशी उत्पादों के विक्रेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं. इस आयोजन में शॉपिंग, खानपान, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समागम देखने को मिल रहा है.
जगमगाती लाइटों से रोशन हुआ मेला परिसर: दिवाली मेले की खास बात यह है कि पूरा मेला परिसर रंग-बिरंगी लाइटों से सजा हुआ है, जिससे वातावरण में पहले ही दिवाली जैसा उल्लास देखने को मिल रहा है. शाम होते ही पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठता है.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन: खास बात तो यह है कि यहां हर शाम मुख्य चौपाल पर पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जहां स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य और कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक घोड़ी डांस खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. साथ ही देसी बीन की धुन पर लोग जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं.
स्वाद और संस्कृति का संगम: इसके अलावा अगर खानपान की बात करें तो मेले में बिहार की लिट्टी-चोखा, गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी सहित देशभर के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगे हुए हैं. वहीं, शॉपिंग प्रेमियों के लिए खादी भंडार के स्वदेशी कपड़े भी मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं.
बच्चों के लिए खास इंतजाम: इसके साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, खेल-कूद और अन्य आकर्षक गतिविधियों की विशेष व्यवस्था की गई है. इसके अलावा मेले में साफ-सफाई, पेयजल और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है. इतना ही नहीं आगामी शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं.
उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे मुख्यमंत्री: बता दें कि इस मेले का उद्घाटन 2 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा की उपस्थिति में हुआ.यह मेला 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा. ऐसे में यदि आप अपने परिवार के साथ रोशनी, संस्कृति और स्वाद के संगम का आनंद लेना चाहते हैं, तो फरीदाबाद स्थित दिवाली मेले में जरूर आएं.
