रायपुर :रायपुर की रहने वाली नमि राय पारेख ने पावरलिफ्टिंग में देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है. अब तक दो बार इंटरनेशनल और चार बार नेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर अपने खाते में गोल्ड मेडल हासिल किया है. आगे भी वह पावरलिफ्टिंग के इस खेल को जारी रखना चाहती है.

वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेना चाहती हैं हिस्सा : नमि राय का कहना है कि उनका ड्रीम है कि आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकूं. इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है. नमि राय पारेख को पावरलिफ्टिंग के इस खेल में घर वालों का भी पूरा सपोर्ट मिलता है. 4 साल की बच्ची होने के बाद भी पावरलिफ्टिंग की खिलाड़ी नमि राय पारेख ने अपने पर डे तीन घंटे की प्रेक्टिस को जारी रखा है. जुलाई 2025 में नमि राय पारेख इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में जापान में गोल्ड मेडल हासिल किया है.

तीन घंटे जिम में करती हैं कड़ी मेहनत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी नमि राय पारेख ने बताया कि वो मैंगलोर से हूं. बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक रहा है. वो एथलीट रही हैं. शादी होने के बाद रायपुर में शिफ्ट हो गई. पावरलिफ्टिंग की शुरुआत करने के पहले उन्होंने जिम जाना शुरू किया. इसके बाद पावरलिफ्टिंग गेम में इंटरेस्ट दिखाई दिया .

मैंने पावर लिफ्टिंग खेल शुरू किया. साल 2019 में मैं पावरलिफ्टिंग खेल की शुरुआत की. पावर लिफ्टिंग के इस खेल में दिन में कम से कम 3 घंटे का प्रैक्टिस जरूरी है. अब तक दो बार इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले चुकी हूं. इसके साथ ही चार बार मैंने नेशनल में हिस्सा लिया है - नमि राय पारेख, पावरलिफ्टर

जापान में जीता गोल्ड मेडल : पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी नमि राय पारेख ने आगे बताया कि जुलाई के महीने में इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जापान में हुआ था. जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है. इसके पहले रसिया में इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला है. इसके साथ ही मुझे बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड भी मिला है. पावरलिफ्टिंग गेम के बारे में नमि राय ने बताया कि इसमें तीन तरह की चीज होते हैं.जिसमें एस्कॉर्टस बेंच और डेडलिफ्ट जैसे तीन तरह के लिफ्ट होते हैं. उन्हीं के आधार पर स्कोर व्यक्तिगत आधार पर काउंट किया जाता है. स्कोर के आधार पर स्वर्ण पदक कांस्य पदक और रजत पदक देने का निर्णय लिया जाता है.







इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जीतना है सपना : पावरलिफ्टिंग खिलाड़ी नमि राय पारेख आगे भी इसे जारी रखना चाहती हैं. उनका ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करें. इसके लिए उन्होंने तैयारी भी की है. पावरलिफ्टिंग में खासतौर पर प्रेक्टिस करने के साथ ही डाइट पर भी ध्यान देना जरुरी होता है. रिकवरी के साथ ही एक अच्छा एनवायरमेंट भी जरूरी होता है.

नमि राय पारेख के मुताबिक इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए घर वालों का सपोर्ट भी मिलता है. जब भी प्रेक्टिस या कॉम्पिटिशन में जाती हूं तो मेरे चार साल की बच्ची की देखभाल घर के लोग करते हैं. प्रतिदिन सुबह 3 घंटे जिम में जाकर पावर लिफ्टिंग के लिए प्रेक्टिस करती हूं. साल 2019 से लेकर साल 2025 तक बीच में दो बार पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस रोकनी पड़ी थी. पहली बार जब कोविड आया था उस समय और उसके बाद डिलीवरी के समय मैंने प्रैक्टिस रोकी थी.





