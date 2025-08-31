नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में इंटरनेशनल ऑप्टिक्स फेयर इंडिया का आयोजन किया गया है. 31 अगस्त तक चलने वाला यह मेला बिजनेस टू बिजनेस है. 30 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेले में पहुंची. उन्होंने अपने ऑफिस X अकाउंट में लिखा है कि "आज भारत मंडपम में ऑप्टिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ऑप्टिक फेयर 2025 में सम्मिलित हुई.

रेखा गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन न केवल आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने का माध्यम है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के Vocal for Local के विज़न को साकार करते हुए भारतीय ऑप्टिकल इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर और स्वदेशी ब्रांड के रूप में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है." मेले में व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऑप्टिक फेयर 2025 में भागीदारी करने वाले सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ.

ऑप्टिकल उद्योग का एक महत्वपूर्ण मंच: मेले का मुख्य उद्देश्य भारत के ऑप्टिकल उद्योग को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है, जहाँ नवीनतम उत्पादों, तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया गया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब यह मेला दिल्ली में आयोजित किया गया है. इससे पहले यह भारत के अन्य राज्यों में बीते 11 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है.

इंटरनेशनल ऑप्टिक्स फेयर इंडिया 2025 (ETV Bharat)

चश्मों के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मेला: मेले में दिल्ली स्टेट के आयोजक और ऑप्टिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुभाष बंसल ने बताया कि इस बार मेले में 150 से स्टॉल्स लगाए गया हैं. इसमें 50 फीसदी भारतीय ब्रांड के स्टॉल है और 50 फीसदी विदेशी ब्रांड के स्टॉल हैं. लेकिन इसमें चीन का कोई भी स्टॉल नहीं है. मेले का उद्देश्य ऑप्टिक्स से जुड़े लोगों को सुरक्षित वातावरण में व्यापार करने का माहौल देना है. साथ ही नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझने केलिए आयोजित किया गया है. यह चश्मों के क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मेला है. AI तकनीक आने के बाद ऑप्टिकल के मार्किट कई नए बदलाव आए हैं.

इंटरनेशनल ऑप्टिक्स फेयर इंडिया (ETV Bharat)

AI से हुआ सब आसान: दिल्ली ऑप्टिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनिल वादवा ने बताया कि हालही में देश के प्रधानमंत्री जापान दौरे पर थे. तब उन्होंने कहा था कि टेक्नोलोजी आपकी और स्किल हमारी कमाल दिखाएगी. अब यही हो रहा है. वहीं आज, 30 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मेले में आई थी. तब उन्होंने कहा था कि देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कम से कम 50 करोड़ चश्मे चाहिए. वर्तमान में चश्मा लोगों के लिए एक अहम चीज बनाता जा रहा है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि "मेरा खाना मिस हो जाए तो दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर मेरा चश्मा एक मिनट के लिए खो जाता है परेशान हो जाती हूं."

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

अनिल ने बताते है कि भारत मड़पम में पहली बार इस मेले का आयोजन हुआ है. पहले ही दिन यह 7000 से अधिक व्यापारी आए. आम पब्लिक के लिए यहां एंट्री ही नहीं है. वहीं दूसरे दिन शाम 4 बजे तक 5000 से अधिक लोग इस मेले आ चुके थे. बता दें कि मेले में सुरक्षा के भी कड़ी इंतजाम किए गए है. सुभाष बताते हैं कि 100 से ज्यादा गार्ड तैनात किए गए हैं. इसमें ITPO और CISF के जवान भी शामिल है. यह मेला हॉल नंबर 6 में आयोजित हुए है. मेले में व्यापारियों के लिए प्रवेश निशुल्क है. मेला सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है.

