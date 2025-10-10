तीन साल बाद रांची में अंतरराष्ट्रीय वनडे का रोमांच, 30 नवंबर को भिड़ेंगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें
रांची JSCA में 30 नवंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होना है. टिकट बुकिंग मैच से पांच दिन पहले शुरू होगी.
Published : October 10, 2025 at 2:49 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने वाली है. लगभग तीन साल के लंबे अंतराल के बाद रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम में वनडे मुकाबला आयोजित किया जा रहा है. यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होगा, जो 30 नवंबर 2025 को खेला जाएगा.
2022 में भी हुआ था भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच
यह मुकाबला झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए उत्साह का बड़ा मौका लेकर आया है. पिछली बार अक्टूबर 2022 में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें इसी मैदान पर आमने-सामने आई थीं, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की थी.
अब एक बार फिर वही इतिहास दोहराने के लिए टीम इंडिया तैयार है. भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज के तहत दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर और तीसरा 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. इस दौरे में तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे और टी20 के मैच शामिल हैं.
झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) के अधिकारियों ने बताया कि यह मैच रांची के लिए गर्व का क्षण है. इसके साथ ही यह भी संकेत दिया कि जनवरी 2026 में भारत दौरे पर आने वाली न्यूजीलैंड टीम के कार्यक्रम में भी रांची को एक और अंतरराष्ट्रीय मुकाबला मिलने की संभावना है.
मैच से पांच दिन पहले शुरू होगी टिकट बिक्री
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे मुकाबले के लिए टिकट बिक्री की प्रक्रिया मैच से पांच दिन पहले शुरू होगी. दर्शक स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास स्थित टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकेंगे. फिलहाल, ऑनलाइन टिकट बिक्री को लेकर JSCA ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है. पिछली प्रतियोगिताओं की तरह इस बार भी टिकट बिक्री, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों की सुविधा के लिए समान प्रणाली लागू रहेगी.
स्टेडियम प्रबंधन ने बताया कि पिच, ग्राउंड स्टाफ और आउटफील्ड का काम पूरा कर लिया गया है. मैदान की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था को भी बेहतर बनाया गया है. स्टेडियम के आसपास पार्किंग, सुरक्षा जांच और एंट्री गेटों पर भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है.
जेएससीए में अब तक हुए वनडे मुकाबले
रांची के इस विश्वस्तरीय मैदान पर अब तक कुल छह एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं. इनमें भारत ने तीन मैच जीते हैं, दो में हार झेली है और एक मुकाबला रद्द हुआ था.
- पहला मुकाबला 19 जनवरी 2013 को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी.
- दूसरा मैच 23 अक्टूबर 2013 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था.
- तीसरा मुकाबला 16 नवंबर 2014 को भारत ने श्रीलंका के खिलाफ खेला और 3 विकेट से जीत हासिल की.
- चौथा मैच 26 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, जिसमें भारत को 19 रनों से हार का सामना करना पड़ा.
- पांचवां मुकाबला 8 मार्च 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 32 रनों से जीत दर्ज की.
- छठा और सबसे हालिया मैच 9 अक्टूबर 2022 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की.
महिला क्रिकेट में भी खास रहा मैदान
JSCA स्टेडियम सिर्फ पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए ही नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के लिए भी अहम रहा है. यहां अब तक तीन वनडे और तीन टी20 महिला अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित हो चुके हैं. झारखंड की महिला क्रिकेटर शिखा पांडे, रश्मि कुमारी और पूजा वैद्य, प्रियंका सवैया जैसे खिलाड़ियों में इसी मैदान से निखार आया है.
खेल प्रेमियों में उत्साह
झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है. रांची और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. होटल और ट्रैवल एजेंसियों में अग्रिम बुकिंग शुरू हो चुकी है. JSCA ने भी दर्शकों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा और पार्किंग प्लान तैयार करने की जानकारी दी है.
स्टेडियम में करीब 38000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है. JSCA प्रबंधन का कहना है कि यह मुकाबला रांची के लिए एक यादगार आयोजन होगा, जो राज्य में क्रिकेट के बढ़ते प्रभाव और खेल के प्रति लोगों के जुनून को दर्शाएगा.
