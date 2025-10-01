300 साल पुरानी हवेली की चौखट से गूंजते हैं 'ध्रुपद' के स्वर, 20वीं पीढ़ी निभा रही परंपरा
महाराजा सवाई राम सिंह बाबा बहराम खान डागर को महाराजा रणजीत सिंह से तोहफे में लेकर आए थे. देखिए विश्व संगीत दिवस पर ये रिपोर्ट...
Published : October 1, 2025 at 3:44 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर अपनी भव्य इमारतों, महलों और स्थापत्य कला के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही अपनी संगीत कला के लिए भी देश-दुनिया में मशहूर है. जयपुर के राजाओं की संगीत कला और नाट्यकला में गहरी रूची थी. यही वजह है कि दूर-दराज से अलग-अलग गायन शैली और संगीत के महारथियों को जयपुर लाकर बसाया था और अपने गुणीजन में भी जगह दी थी.
जयपुर के राजाओं की ओर से यहां लाकर बसाए गए कलाकारों में आज भी कई ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जो अपनी पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. इन्हीं में से एक हैं बाबा बहराम खान डागर, जिन्हें ध्रुपद गायकी का पितामह कहा जाता है. रामगंज के पास स्थित घोड़ा निकास रोड पर बाबा बहराम खान की 300 साल पुरानी हवेली है जो आज भी ध्रुपद गायकी की पाठशाला है. यहां सुबह और शाम ध्रुपद गायकी सुनने और सीखने वाले लोगों का तांता लगा रहता है. बाबा बहराम खान डागर की 20वीं पीढ़ी के नफीसुद्दीन डागर और अनीसुद्दीन डागर अपनी ध्रुपद गायकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं.
महाराजा रणजीत सिंह ने बाबा बहराम खान को दिया था तोहफे में : बाबा बहराम खान की हवेली के पास ही रहने वाले कला विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार इकबाल खान का कहना है कि बाबा बहराम खान पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में ध्रुपद गायकी करते थे. एक बार जयपुर के महाराजा राम सिंह महाराजा रणजीत सिंह से मिलने गए हुए थे. महाराजा राम सिंह स्वयं एक कला प्रेमी थे और नाट्य कला के साथ ही संगीत कला में भी उनकी विशेष रूचि थी. उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में बाबा बहराम खान को ध्रुपद गायकी करते हुए देखा.
उस समय महाराजा रणजीत सिंह ने राजा राम सिंह को बहराम खान डागर को तोहफे में दिया और कहा कि की यह अनमोल रत्न हैं. इनका ख्याल रखना. उसके बाद बाबा बहराम खान जयपुर आ गए, जहां पर राजा राम सिंह ने उन्हें अपने गुणीजन खाने में रखा और बाद में घोड़ा निकास रोड पर स्थित एक हवेली को उन्हें रहने के लिए दे दी जो आज बाबा बहराम खान की हवेली के नाम से जानी जाती है. इकबाल खान का कहना है कि बहराम खान की पीढ़ी में से ही उस्ताद जाकिरुद्दीन खान अल बंदे उदयपुर राजघराने और नसीरुद्दीन डागर इंदौर महाराज होलकर के दरबार में रहे थे और उन्होंने वहां पर ध्रुपद गायकी को बढ़ावा दिया.
सामवेद से निकली है ध्रुपद गायकी : इकबाल खान ने कहा कि ध्रुपद वैदिक गायकी है जो सामवेद से निकली है और इसमें देवी-देवताओं की स्तुति की जाती है. खास तौर पर भगवान को शयन के बाद उठाना और उनकी स्तुति करना, नहलाना, श्रृंगार करना यह सब ध्रुपद गायकी में ही आता है. इसके तमाम राग और अलाप होते हैं. इसमें कई तरह के श्लोक हैं जो राग और अलाप में गाए जाते हैं. इसलिए ध्रुपद गायकी को तमाम गायकी की मां कहा जाता है.
ध्रुपद गायकी का प्रशिक्षण ले रहे रहमान भी बाबा बहराम खान की हवेली में ही रियाज करते हुए नजर आते हैं. वो कहते हैं कि वे 8 साल की उम्र से ही ध्रुपद सीख रहे हैं. उस्ताद नफीसुद्दीन और अनीसुद्दीन डागर से तालीम ले रहे हैं. ध्रुपद गायकी वैदिक संगीत है जो वेदों से निकला है और पूरा आध्यात्मिक संगीत है. जिसमें एक तरह से ईश्वर की अराधना होती है. यह कोई मनोरंजन वाला संगीत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संगीत है और ध्रुपद गायकी आत्मा का भोजन है.
वसीउद्दीन डागर को मिला था पद्मश्री अवार्ड : वहीं, डागर पीढ़ी के ही मशहूर ध्रुपद गायक वसीउद्दीन डागर को साल 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था. डागर परिवार से ही निकले कई अन्य कलाकारों ने भी देश-दुनिया में ध्रुपद गायकी के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन किया है.
तानपुरा है ध्रुपद गायकी का मुख्य वाद्य यंत्र : बाबा बहराम खान की 20वीं पीढ़ी के उस्ताद नफीसुद्दीन डागर और अनीसुद्दीन डागर का कहना है कि ध्रुपद गायकी का मुख्य वाद्य यंत्र तानपुरा ही है. हालांकि, कई लोग इसके साथ में अलग-अलग वाद्य यंत्र भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि तबला या कुछ और, लेकिन मुख्य वाद्य यंत्र तानपुरा ही है. उन्होंने कहा कि हमारे पास 300 साल पुराने तानपुरा भी हैं जो बाबा बहराम खान स्वयं इनका इस्तेमाल करते थे और इन्हीं वाद्य यंत्रों को हमने आज तक संजोए रखा है.
विदेशों तक गूंज रहा है भारत का ध्रुपद : नफीसुद्दीन डागर का कहना है कि हमारे परिवार की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही है. आज भी विदेश से विद्यार्थी भारत आकर उनसे ध्रुपद गायकी की शिक्षा ले रहे हैं. अमेरिका, जापान, फ्रांस जैसे देशो में भी ध्रुपद के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे, जहां भारत संगीत की गहराई को समझा और सराहा जा रहा है. उन्होंने कहा कि ध्रुपद को अक्सर सभी भारतीय गायन शैलियों की जननी कहा जाता है. यह कोई तात्कालिक मंचीय प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन साधना है. इसके लिए सिर्फ सुर और लय नहीं, बल्कि आत्मिक एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है.
ध्रुपद गायकी का आज भी बड़ा प्रभाव : अनीसुद्दीन डागर का कहना है कि आज पाश्चात्य और आधुनिक संगीत शैली है, लेकिन ध्रुपद गायकी का अपना मुकाम है. इसके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि अगर इस संगीत शैली का प्रभाव इतना नहीं होता तो हम भी आज के दौर में इस शैली को आगे नहीं बढ़ा रहे होते. उन्होंने कहा कि संगीत को बहुत हल्के में ले लिया जाता है. हमारे पास विदेश से भी स्टूडेंट संगीत सीखने आते हैं. उन्होंने कहा किसी के पास अच्छी आवाज कुदरत की देन हो सकती है, लेकिन जब तक उस पर काम नहीं किया जाएगा, तराशा नहीं जाएगा तब तक असली रूप निखर कर नहीं आएगा. इसीलिए गुरु के पास जाकर शिक्षा लेना जरूरी होता है.
ध्रुपद गायकी का मतलब ही देवी-देवताओं का ध्यान लगाना : नफीसुद्दीन और अनीसुद्दीन डागर ने कहा कि ध्रुपद गायकी वेदों से निकली है और इसके जरिए देवी-देवताओं की स्तुति का गान किया जाता है. उन्होंने कहा कि जब भी ध्रुपद गायकी के लिए स्टेज पर बैठते हैं तो अपने दिमाग में वही तस्वीर होती है और उसी के अनुसार राग और अलाप लगते हैं.