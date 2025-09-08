इधर पूर्ण साक्षर होने का दंभ, उधर सरकारी निमंत्रण पत्र में गलतियों की भरमार, सीएम के नाम सहित अंतरराष्ट्रीय शब्द भी गलत
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के लिए सर्कुलेट हुए सरकारी निमंत्रण पत्र में कई गलतियां थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 1:40 PM IST
शिमला: शिक्षा के क्षेत्र में चमकदार उपलब्धियों का दावा करने वाले राज्य हिमाचल ने आज अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर एक बड़ा ऐलान किया है. हिमाचल ने इस अवसर पर खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया. बेशक इस उपलब्धि पर हर हिमाचली को गर्व है, लेकिन सरकारी लापरवाही का आलम ये है कि आयोजन विशेष में शामिल होने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जो निमंत्रण पत्र जारी किया गया है, उसमें गलतियों की भरमार है. और तो और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम में भी गलती है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय शब्द भी मजाक की हद तक गलत लिखा है. उपलक्ष्य शब्द भी गलत है और आमंत्रित के बाद हैं शब्द की बिंदी ही गायब है. यहां बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दो अलग शब्द हैं. अंतर्राष्ट्रीय शब्द अंतर्देशीय यानी देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल. ये निमंत्रण पत्र वैसे तो निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश की तरफ से है, लेकिन इसे जिला लोक संपर्क विभाग और हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग के मीडिया ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर से भी भेजा गया है.
निमंत्रण पत्र की गलतियां
निमंत्रण पत्र में सबसे पहले अंर्तराष्ट्रीय शब्द ही गलत लिखा गया है. यहां त शब्द के ऊपर र लगाया गया है, जबकि ये रा के ऊपर आना था. वैसे तो ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे है तो सही शब्द अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए. फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम में जो अंतिम शब्द है, उसे सुख्खू लिखा गया है. इसके अलावा उपलक्ष्य शब्द भी गलत है साथ ही हैं शब्द की बिंदी गायब है.
भाषा विज्ञान विशेषज्ञ मीतू माथुर बधवार के अनुसार "देश के भीतर की घटनाओं या आयोजनों को अंतर्देशीय लिखा जाता है. चूंकि ये आयोजन इंटरनेशनल डे से जुड़ा है, लिहाजा यहां सही शब्द अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए. इसी तरह आमंत्रण व निमंत्रण दोनों ही शब्दों में आ व नि उपसर्ग जुड़ा है. एक शब्द मंत्र कॉमन है. मंत्र शब्द का अर्थ है बुलाना या आह्वान करना. नि उपसर्ग का अर्थ है बड़े स्तर पर, ऐसे में आमंत्रण का अर्थ हुआ लोगों को अपनी तरफ या अपने आयोजन में बुलाना और निमंत्रण का अर्थ हुआ बड़े स्तर के आयोजन पर बुलाना."
हिमाचल सरकार के शिक्षा सचिव राकेश कंवर के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के आयोजन में व्यस्त होने के कारण ईटीवी भारत ने उन्हें संदेश के जरिए संपर्क कर इन गलतियों की तरफ ध्यान दिलाया गया. उन्होंने बताया कि ये ड्राफ्ट मैसेज था, जिसे ठीक कर दिया गया था, लेकिन पहले वाला मैसेज ही सर्कुलेट हो गया है. अलबत्ता आयोजन स्थल पर लगे बैनर में जरूर अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा गया था, लेकिन तकनीकी रूप से शब्द गलत है. वहीं, आयोजन स्थल पर लगे बैनर में शाब्दिक गलती न होने से ये जरूर स्पष्ट हुआ कि शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सही कहा था कि ड्राफ्ट ही सर्कुलेट हो गया है. फिर भी सरकारी आयोजन के निमंत्रण पत्र, जिसमें गलतियों की भरमार थी, उसे मीडिया को जारी करना लापरवाही ही कहा जाएगा.