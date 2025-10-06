ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा में भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ करेंगे लंका पर चढ़ाई, जानिए लंका दहन में क्यों नहीं शामिल होंगी माता सीता?

कुल्लू के साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर का कहना है कि, कुल्लू जिले में मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता. लेकिन, गोबर के बने हुए मुखौटे जिसमें रावण, कुंभकरण और मेघनाथ शामिल होते हैं. उन्हें तीर से भेदने के बाद झाड़ियों में जलाकर प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जाएगा.

कुल्लू: बुधवार, 8 अक्टूबर को लंका दहन के साथ ही सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन हो जाएगा. बुधवार दोपहर बाद भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन उस दौरान रथ में माता सीता सवार नहीं होगी. भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ लंका जाएंगे, जहां पर रावण दहन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद रथ वापस लौट आएगा. भगवान श्री राम माता सीता के साथ वापस अपने मंदिर रघुनाथपुर पहुंच जाएंगे.

लंका दहन से पहले निभाई जाती है ये अनोखी परंपरा

दशहरा उत्सव के अंतिम दिन कुल्लू के राजा सुखपाल में बैठकर ढालपुर के कलाकेंद्र मैदान में जाएंगे. महाराजा कोठी के देवता जमलू, पुंडीर, रैलू देवता नारायण और वीर देवता की दराग और रघुनाथ जी की छड़ और नरसिंह भगवान की घोड़ी भी राजा के साथ कला केंद्र मैदान जाएगी, जहां खड़की जाच का आयोजन होगा. इस जाच में राजा को आवाज लगाई जाएगी कि महाराज लंका दहन के लिए तैयार हो जाएं. इस खड़की जाच के बाद शोभायात्रा भगवान रघुनाथ के कैंप पहुंचेगी. जहां मौजूद देवताओं के समक्ष भगवान रघुनाथ को रथ में बैठाया जाएगा.

यहां सजाई जाती है झाड़ियों की लंका

इस समय राजा तीर धनुष अपनी कमर में बांध कर ले जाएंगा. लंका बेकर में कोठी सारी के लोगों द्वारा झाड़ियों की लंका सजाई जाती है, जहां गोबर से बने रावण परिवार को भेदा जाएगा और उसके बाद लंका जलाई जाएगी. सायंकाल को सभी देवी-देवता भगवान रघुनाथ के सामने हाजिरी देने के बाद अपने-अपने स्थान पर वापस लौट जाएंगे. जबकि, भगवान रघुनाथ के मंदिर में सायंकाल राम रास होगा. इसमें अठारह करडू की धड़च्छ, देवी हिडिंबा, त्रिपुर सुंदरी देवता भी भाग लेंगे.

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव (ETV Bharat)

लंका दहन के दौरान अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगी माता सीता

कुल्लू के साहित्यकार डॉ. सूरत ठाकुर ने बताया कि, "जब भगवान श्री राम लंका दहन के लिए रथ में सवार होंगे, तो माता सीता अस्थाई शिविर में ही विराजमान होंगी. माता सीता हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेती हैं. ऐसे में माता सीता लंका दहन के समय रथ में सवार नहीं होती है. लंका दहन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सबसे पहले माता हिडिंबा का रथ वापस भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर की और लौटता है और माता सीता को सूचना दी जाती है कि लंका पर विजय पा ली गई है. उसके बाद पुजारी माता सीता को अस्थाई शिविर से भगवान रघुनाथ के रथ में सवार करते हैं और रथ को हजारों श्रद्धालु वापस खींच कर रथ मैदान में लाते हैं."

कुल्लू रघुनाथ मंदिर क्यों है खास?

भारतवर्ष में भगवान श्री राम के साथ माता सीता उनके छोटे भाई लक्ष्मण और राम भक्त हनुमान की मूर्तियां विभिन्न मंदिरों में विराजमान है. इसे राम परिवार के नाम से भी जाना जाता है. लेकिन, कुल्लू जिले के मुख्यालय में स्थित रघुनाथ मंदिर में सबसे पहले भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति लाई गई. बाद में यहां पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति विराजमान नहीं है.

...तो इसलिए मंदिर में नहीं है लक्ष्मण जी की मूर्ति

आखिर इस मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति क्यों नहीं है, इसको लेकर कुल्लू के साहित्यकार कहते हैं, "जब कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा अयोध्या से मूर्तियां लाई गई तो उस मंदिर में भी भगवान श्री राम के द्वारा स्वयं अपने हाथों से तैयार की गई श्री राम और माता सीता की मूर्ति विराजमान थी. जिसके चलते उन दो मूर्तियों को ही सबसे पहले कुल्लू लाया गया. त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के दौरान इन दोनों मूर्तियों को अपने हाथों से बनाया गया था. यही वजह है कि मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं है."

दशहरा उत्सव के अंतिम दिन लंका दहन

"दशहरा उत्सव के छठे दिन मोहल्ला पर्व मनाया जाता है, जिसमें कुल्लू जिले से आए सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ के शिविर में पहुंचते हैं और अपनी-अपनी एंट्री भी यहां पर दर्ज करवाते हैं. उसके बाद सभी राजा की गद्दी में अपना शेष मतलब आशीर्वाद भी देते हैं और देवी देवता आपस में भी मिलन करते हैं. दशहरा उत्सव के अंतिम दिन दोपहर बाद लंका दहन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और सभी देवी-देवताओं की उपस्थिति में सातवें दिन अंतरराष्ट्रीय दशहरा का भी भव्य रूप से समापन होता है." - दानवेंद्र सिंह, भगवान रघुनाथ के कारदार

