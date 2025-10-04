अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की 4 पहर हो रही पूजा-अर्चना, दिन के हिसाब से बदले जा रहे वस्त्र
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की विधि-विधान से पूजा-अर्चना हो रही है. देवी-देवता भगवान रघुनाथ के शिविर में कर रहे मिलन.
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर पहुंचे हुए हैं. इन दिनों जिला मुख्यालय ढालपुर के मैदान में भगवान रघुनाथ का अस्थाई शिविर हजारों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है. यहां पर रोजाना भगवान के दर्शनों को श्रद्धालु पहुंच रहे हो और घाटी के विभिन्न इलाकों से आए देवी-देवता भी भगवान रघुनाथ के आगे शीश नवा रहे हैं. ऐसे में भगवान रघुनाथ की चार पहर विशेष पूजा-अर्चना और आरती भी की जा रही है. इसके अलावा भगवान के लिए रोजाना भोग भी तैयार किया जा रहा है और वहीं भोग भक्तों को भी अर्पित किया जा रहा है.
कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा-अर्चना
खास बात यह है कि भगवान रघुनाथ के लिए दिन के हिसाब से वस्त्र भी बनाए जा रहे हैं. शनिवार को भगवान को हल्का नीला वस्त्र अर्पित किया गया और रविवार को भगवान को लाल वस्त्र पहनाया जाएगा. ऐसे में भगवान की पूजा आरती देखने के लिए भी श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और महिलाओं के द्वारा शिविर में रोजाना भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है.
एक दिन में 4 बार भगवान रघुनाथ का श्रृंगार
देवी-देवताओं के महाकुंभ दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ का अस्थाई कैंप जहां आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वहीं, भगवान रघुनाथ का श्रृंगार एक दिन में 4 बार किया जा रहा है. रघुनाथ जी दशहरा उत्सव के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं. रघुनाथ जी रोज सीता माता के साथ सज-धज कर अपने अस्थाई शिविर में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं. दशहरा पर्व में हर रोज रघुनाथ का श्रृंगार सुंदर वस्त्रों और कीमती आभूषणों से किया जाता है.
किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं भगवान रघुनाथ?
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह कहते हैं, "अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान 7 दिन अलग-अलग रंग के भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं. सोमवार के दिन भगवान को सफेद रंग के वस्त्र, मंगलवार को लाल रंग के, बुधवार को हरे रंग के, वीरवार को पीले रंग के, शुक्रवार को गुलाबी रंग के वस्त्र, शनिवार को हल्के नीले रंग के और रविवार को फिर से लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं. इन वस्त्रों को राज परिवार के द्वारा ही तैयार किया जाता है और वस्त्रों का विधिवत पूजा-अर्चना के बाद ही उन्हें भगवान को अर्पित किया जाता है. ऐसे में भगवान के साज श्रृंगार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग अस्थाई शिविर में पहुंचते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं."
भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में प्रात: पूजा के लिए मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह एवं अन्य पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ दूध, दही, शहद, जल, पंचामृत, घी, शक्कर, तुलसी, जल के साथ विधिवत स्नान करवाया गया. वहीं, भगवान रघुनाथ को रेशमी वस्त्र, चंदन और कुमकुम के तिलक लगाया गया और सोने-चांदी के गहनों से हार श्रृंगार कर भगवान रघुनाथ, माता सीता नरसिंह भगवान, शालिग्राम, हनुमान को गद्दी पर बैठाकर विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ पूजा अर्चना भी की गई. उसके बाद पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प, ध्रुव अर्पित किए और धूप, दीप से अर्पित किए गए.
कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ से मिल रहे देवी-देवता
भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि भगवान रघुनाथ के मंदिर सुल्तानपुर में भी दैनिक पूजा अर्चना होती है, जिसमें प्रात: पूजा के बाद पूजा में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का स्नान हार श्रृंगार किया जाता है. रोजाना चौथा पहर पूजा और सायंकाल आरती एवं शयन आरती होती है. ढालपुर मैदान में भी यह सभी पूजा कार्यक्रम किए जा रहे हैं और रोजाना हजारों श्रद्धालु भगवान का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं.
