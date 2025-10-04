ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के बीच थाने में क्यों पहुंचे ये देवता, वजह जान आप भी हो जाएंगे हैरान

देवता अजयपाल के पुजारी नूप राम के अनुसार, देवता अजयपाल को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. मान्यता है कि देवता अजयपाल सूखे और अकाल से निजात दिलाते हैं. दशकों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए शनिवार को देवता अपने देवलुओं के साथ थाना परिसर पहुंचे और वहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद भगवान रघुनाथ से मिलने के लिए रवाना हो गए. कुल्लू थाना की ओर देवता के रथ को जाता हुआ देख स्थानीय लोगों में भी कौतूहल मच गया, लेकिन देव समाज से जुड़े लोगों से बात करने के बाद सभी लोगों का संशय समाप्त हो गया. आखिर देवता अजयपाल थाने में क्यों आते हैं आइए जानते हैं इसको लेकर क्या मान्यता है?

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में पधारे हुए हैं. वहीं, यहां पर देवी-देवताओं के द्वारा प्राचीन परंपराओं का भी पालन किया जा रहा है. ऐसे में दशकों पुरानी प्राचीन परंपरा का पालन करने के लिए देवता अजयपाल शनिवार (4 अक्टूबर) को ढालपुर के पुलिस थाना परिसर पहुंचे और वहां पर थोड़ी देर बैठकर उन्होंने पुरानी परंपरा का निर्वहन किया. इससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को देवता खुद पुलिस थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को उन्होंने अगले दिन अपने आने की बात कहकर देव स्थल के लिए साफ-सफाई की बात कही. कुल्लू पुलिस के द्वारा भी देवता के स्वागत में पूरे परिसर की विशेष साफ-सफाई करवाई गई.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के बीच थाने में पहुंचे देवता अजयपाल (ETV Bharat)

कुल्लू दशहरा उत्सव के बीच थाने में क्यों आते हैं देवता अजयपाल?

देवता अजयपाल के पुजारी नूप राम ने बताया कि, "मान्यता है कि यह बात करीब 100 साल पहले की है. अंग्रेजों के जमाने में देवता का एक कटियाला (भक्त) खांपू नाम का व्यक्ति हुआ करता था जो देवता के भंडार के लिए ग्रामीण इलाकों से अनाज जमा करता था. खांपू के द्वारा उस दौरान किसी व्यक्ति की जमानत दी गई थी. लेकिन, वह व्यक्ति पुलिस के पास पेश नहीं हुआ. ऐसे में पुलिस के द्वारा खांपू को गिरफ्तार किया गया. जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर ला रही थी तो उसके हाथ में बंधी हुई एक हथकड़ी पहले टूट गई. जब वह कुल्लू पुलिस थाने में पहुंचा तो उस दौरान उसकी दूसरी बेड़ी भी टूट गई. तभी साथ चल रहे पुलिस वाले ने उससे पूछा कि खांपू तेरे पीछे कौन चल रहा है, लेकिन खांपू को पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दिया. खांपू ने आरोपों के सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उसके पीछे कोई नहीं चल रहा है. जबकि साथ चल रहे पुलिस वालों को उसके पीछे एक व्यक्ति लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि स्वयं देवता अजयपाल थे."

अपने भक्तों के साथ देवता अजयपाल (ETV Bharat)

दशकों से चली आ रही अनोखी परंपरा!

देवता के पुजारी ने बताया कि, जब दूसरी बेड़ी भी अपने आप टूट गई तो पुलिस वालों ने भी इसे चमत्कार माना और खांपू को छोड़ दिया. वहीं, जब खांपू वापस लौट रहा था तो उसे वही व्यक्ति मिला, जिसकी उसने जमानत ली थी और उसके चक्कर में उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे. ऐसे में खांपू ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया और पुलिस वालों ने भी इस देवता का चमत्कार माना. देवता अपने भक्त खांपू के लिए उस दौरान कुल्लू थाना पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था. उसी परंपरा का आज भी पालन किया जा रहा है. यही वजह है कि हर साल देवता कुल्लू थाना परिसर में थोड़ी देर विश्राम के लिए अवश्य पहुंचते हैं.

देवता अजयपाल को लेकर श्रद्धालुओं में क्या है मान्यता?

"देवता अजयपाल कांगड़ा जिले के बीड़ भंगाल से अपनी पत्नी के साथ कुल्लू आए थे. उन्होंने एक दिन कुल्लू ks {enhgj में गुजारा लेकिन उन्हें यह स्थान उचित नहीं लगा. उसके बाद देवता अपनी पत्नी के साथ पीज पहुंचे और पीज से वह बागन गांव में बैठे. उस दौरान पूरे इलाके में सूखा पड़ा हुआ था और लोग भी काफी परेशान थे. देवता के वहां आने के बाद खूब बारिश हुई और लोगों की फसल भी काफी अच्छी हुई. उसके बाद देवता का यहां पर मंदिर बनाया गया." - नूप राम, देवता अजयपाल के पुजारी

