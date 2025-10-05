अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल नहीं होते देवी-देवताओं के दादा कतरूसी नारायण, जानिए क्या है मान्यता?
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी-देवताओं के दादा कतरूसी नारायण आज भी शामिल नहीं होते हैं. जानिए दशकों पुरानी परंपरा के पीछे क्या है मान्यता?
कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा को लेकर आए दिन हजारों श्रद्धालु ढालपुर मैदान में पहुंच रहे हैं. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में इन दिनों अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देवी-देवताओं का महाकुंभ देखने को मिल रहा है. जिला कुल्लू के मनाली, खराहल, मणिकर्ण, गड़सा, सैंज, बंजार, आनी, निरमंड के विभिन्न इलाकों से सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में आए हुए हैं. दशहरा उत्सव में रोजाना देवी-देवताओं का भव्य मिलन भी हो रहा है. लेकिन, लग घाटी के प्रमुख देवता कतरूसी नारायण दशहरा उत्सव में शामिल नहीं होते हैं.
दशहरा उत्सव में शामिल नहीं होते देवी देवताओं के दादा कतरूसी नारायण
देवता कतरूसी नारायण को देवी-देवताओं के दादा की उपाधि मिली हुई है. ऐसे में लग रियासत पर कुल्लू का रियासत का कब्जा होने के बाद देवता को राजा देव नीति के माध्यम से प्रसन्न नहीं कर पाए और आज भी लग घाटी के प्रमुख देवता का कतरूसी नारायण दशहरा उत्सव में शामिल नहीं होते हैं. आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है आइए विस्तार से जानते हैं.
दशहरा पर्व की परंपरा को नहीं मानते लगघाटी के ये देवता
साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर कहते हैं, "कुल्लू की लगघाटी में एक ऐसे भी देवता हैं, जिन्हें आज तक न राजतंत्र का दबाव और न ही भगवान रघुनाथ की परंपरा दशहरा में ला पाई. लगघाटी के देवता दशहरा पर्व की परंपरा को नहीं मानते हैं. पुराने दौर में लग रियासत को जीतने के बाद भी कुल्लू का राजा यहां की देव संस्कृति को प्रसन्न नहीं कर सका और यहां के देवताओं को कुल्लू दशहरे में सम्मिलित करने में असफल रहा. इस वजह से लगघाटी के देवता कुल्लू दशहरा में शामिल नहीं होते हैं. घाटी के कतरूसी नारायण को देवी-देवताओं का दादा माना जाता है. पुराने दौर में देवता कतरूसी नारायण को तत्कालीन राजा ने सेना के बल पर भी दशहरा परंपरा में शामिल करने के प्रयास किए, लेकिन वो उसमें विफल रहे."
राजतंत्र भी नहीं झुका पाया था देवता कतरूसी नारायण को
डॉक्टर सूरत ठाकुर का कहना है कि, "दशहरा में देवी-देवताओं के अधिक संख्या में शामिल होने के कारण जगह के अभाव को देखते हुए और दशहरा में सभी देवी-देवताओं को एकत्रित करने की इच्छा से राजा ने ढालपुर के मैदान को हथियाने और लग रियासत पर अपनी विजय हासिल करने के उद्देश्य से डोभी चौकी में डेरा लगाकर ब्यास दरिया को पार कर सुल्तानपुर पर 1656-58 के मध्य चढ़ाई कर दी. इस दौरान लग रियासत के राजा जोग चंद्र के साथ युद्ध किया. इस युद्ध में लग रियासत के राजा जोग चंद्र युद्ध में पराजित हुए. उसके बाद देवता कतरूसी नारायण को दशहरा उत्सव में लाने के लिए राजतंत्र का भी प्रयोग किया गया. लेकिन, लगघाटी के दड़का स्थान से आगे देवता के रथ को लाने में सभी प्रयास विफल रहे."
...तो इसलिए शामिल नहीं होते लगघाटी के देवता!
साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर ने बताया कि, "कुल्लू के राजा ने लग रियासत पर विजय हासिल कर ली और जनता पर राज कर लिया. लेकिन, यहां के देवी-देवताओं ने राजा को अपनी देव संस्कृति में कोई स्थान नहीं दिया. इसका पुख्ता प्रमाण आज भी लग रियासत के नारायण और यहां की आदि शक्तियां नारायण अवतार श्रीराम के कुल्लू दशहरा उत्सव में सम्मिलित नहीं होतीं."
