Kullu Dussehra 2025: भगवान रघुनाथ से मिलने पहुंचे देवी-देवता, माता हिडिंबा ने दिए श्रद्धालुओं को दर्शन

आज से कुल्लू का अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव शुरू हो गया है, जिसका आयोजन 7 दिनों तक किया जाएगा.

International Kullu Dussehra Festival 2025
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 2:38 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
कुल्लू: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हो गई है. अब देवी-देवता भी ढालपुर पहुंच चुके हैं. ऐसे में वीरवार को देवी-देवता भगवान रघुनाथ से मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं और पूरा कुल्लू शहर ढोल नगाड़ों से गूंज उठा है. देवी-देवता भगवान रघुनाथ के मंदिर में पहुंचकर उनसे मिलन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को भी आशीर्वाद दे रहे हैं.

कुल्लू में दशहरा उत्सव की धूम (ETV Bharat)

माता हिडिंबा का हुआ आगमन

वही, माता हिडिंबा के आगमन से भगवान रघुनाथ की विशेष पूजा भी शुरू हो गई है. जिसमें अश्व पूजन के साथ-साथ अन्य विधि को भी पूरा किया गया. वीरवार को ढालपुर स्थित अस्थायी शिविरों में पहुंचे देवी-देवताओं की सुबह पूजा-अर्चना हुई. इसके बाद देवताओं के रघुनाथपुर में भगवान रघुनाथ मंदिर पहुंचने का सिलसिला आरंभ हुआ. सुबह आठ बजे से देवताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा. भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद देवता अस्थायी शिविरों में लौटे. वहीं, बंजार के देवता श्रृंगा ऋषि, देवता बालू नाग, शियाह के देवता जमदग्नि ऋषि, गर्ग ऋषि सहित सैकड़ों देवताओं ने राजमहल में जाकर भी देव परंपरा निभाई.

Kullu Dussehra 2025
कुल्लू दशहरे में पहुंचे देवी-देवता (ETV Bharat)

भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया, "अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ हो चुका है और देवी-देवताओं की उपस्थिति में इसे भव्य तरीके से मनाया जाएगा. देवी-देवता भगवान रघुनाथ से मिलन कर रहे हैं और माता हिडिंबा भी अब इस उत्सव में शिरकत कर रही हैं. आज दोपहर 2:00 बजे भगवान रघुनाथ पालकी में सवार होकर ढालपुर आएंगे और करीब 4:00 बजे भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा."

Kullu Dussehra 2025
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू (ETV Bharat)

7 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया की भगवान रघुनाथ की रथयात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गई है. इसके अलावा रोजाना 7 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा. जिसमें हिमाचल के कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. सुरक्षा की दृष्टि से कुल्लू पुलिस द्वारा दशहरा उत्सव को विभिन्न सेक्टर में बांटा गया है. इसके अलावा दशहरा उत्सव में 1200 पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं.

