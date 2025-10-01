ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए पहुंचने लगे देवी-देवता, जानिए कब निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा, आपदा से उत्सव की ओर थीम

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर पहुंचने लगे देवी-देवता. ढोल नगाड़ों की थाप से गूंजा शहर. जानिए कब निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा?

Kullu Dussehra festival devi devta
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2025 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:24 PM IST

7 Min Read
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला गुरुवार, 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शुभारंभ करेंगे. 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कुल्लू आएंगे. 7 अक्टूबर को कला केंद्र में जो सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी. उसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और 8 अक्टूबर को दशहरा उत्सव का समापन होगा. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए घाटी के विभिन्न इलाकों से देवी-देवताओं का आना लगातार जारी है. बुधवार देर शाम तक ढालपुर में 200 के करीब देवी-देवता यहां पहुंच चुके हैं. इसके अलावा अन्य देवी देवता भी वीरवार (2, अक्टूबर) सुबह तक पहुंच जाएंगे. वीरवार सुबह तक बाकी अन्य देवी-देवता भी अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शिरकत करेंगे और भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा में शामिल होंगे.

आपदा से उत्सव की ओर थीम

कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में इस बार हिमाचली कलाकार धूम मचाएंगे. वहीं, दशहरा उत्सव की थीम भी इस साल आपदा से उत्सव की ओर रखी गई है. ताकि इस उत्सव के माध्यम से लोग आपदा के दौरान बिताए गए बुरे पलों को भूल सकें. इसके अलावा दशहरा उत्सव के 14 सेक्टर में हर सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट ऑफिसर की भी तैनाती होगी और उनका मोबाइल नंबर भी पूरे सेक्टर में वितरित किया जाएगा. ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर लोग उनसे संपर्क कर सकें.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में पहुंचने लगे देवी-देवता (ETV Bharat)

कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे करीब 200 देवी-देवता

जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार, आनी, मनाली, खराहल, लग घाटी से देवी-देवता ढोल नगाड़ों की थाप पर अपने हरियानों के साथ यहां पहुंच रहे हैं और यहां अस्थाई शिविर में भी प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था की जा रही हैं. वही, जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से ढालपुर में लोगों द्वारा देवी-देवताओं का दर्शन किया जा रहा है.

Kullu Dussehra festival
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए पहुंचने लगे देवी-देवता, (ETV Bharat)

इसके अलावा देवी-देवता भगवान रघुनाथ के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, ताकि रथ यात्रा के दिन भीड़ कम हो सके. यहां पर देवी-देवताओं के शिविर भी सज गए हैं. वीरवार को ढोल-नगाड़ों की थाप पर हजारों लोगों के बीच भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी. गौर रहे कि 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने सभी प्रबंध कर दिए हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे को आकर्षक बनाने के लिए कबड्डी, वॉलीबॉल और अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी.

दशहरा उत्सव के लिए मनाली से रवाना हुईं माता हिडिंबा

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए जिले भर से देवी-देवताओं का आगमन शुरू हो गया है. दशहरा उत्सव के पहले दिन यानी, गुरुवार, 2 अक्टूबर को भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी. भगवान रघुनाथ की यात्रा में कुछ देवी-देवताओं का विशेष स्थान है, जिनमें जिला कुल्लू की आराध्य देवी माता हिडिंबा भी शामिल हैं. माता हिडिंबा का मंदिर मनाली में बना हुआ है. ऐसे में दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए माता हिडिंबा मनाली से रवाना हो गई हैं.

Mata Hidimba
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए माता हिडिंबा मनाली से रवाना (ETV Bharat)

सांस्कृतिक संध्या में धमाल मचाएंगे हिमाचली कलाकार

दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि, "हिमाचल प्रदेश में आपदा को देखते हुए हिमाचल के कलाकारों ने भी सहयोग देने का देने की बात कही है और वह सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी काफी कम मेहनताना ले रहे हैं. दशहरा उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में कुलदीप शर्मा, दूसरी संध्या में अजय चौहान, तीसरी संध्या में अरविंद राजपूत, चौथी संध्या में कुमार साहिल, पांचवीं संध्या में रमेश ठाकुर, छठी संध्या में इंद्रजीत और सातवीं संध्या में ठाकुर दास राठी अपनी प्रस्तुति देंगे."

15 अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन

कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि, "दशहरा उत्सव समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर को ढालपुर के रथ मैदान में प्रदेश स्तरीय रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा और उसी दिन युवाओं को विभिन्न कंपनियों के द्वारा रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा. इस उत्सव के दौरान जो भी कमाई की जाएगी, उसे आपदा प्रभावितों पर खर्च किया जाएगा. कुल्लू जिले में भी लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. ऐसे में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी और प्रमुख तौर पर कुल्लू में आपदा से प्रभावित लोगों की भी इस कमाई से मदद की जाएगी.

Kullu Dussehra festival
दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

अपने हरियानों के साथ दशहरा उत्सव में पहुंच रहे देवता

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में पहुंचे देवता शंचूल महादेव के कारदार गोपी चौहान ने बताया कि, "देवता कल ढालपुर में अपने अस्थाई शिविर में विराजमान हो जाएंगे. देवता कुल्लू दशहरा के लिए अपने हरियानों के साथ रवाना हो गए हैं. देवता का जगह-जगह भक्तों के द्वारा स्वागत किया जा रहा और सात दिनों तक देवता ढालपुर में अपने भक्तों को दर्शन देंगे."

Kullu Dussehra festival
7 दिन तक अस्थाई शिविर में रहंगे देवता (ETV Bharat)

7 दिन तक अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगे देवता

देवता कोट भझारी के कारदार भागे राम राणा ने बताया कि, "आपदा के चलते जगह-जगह रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं. लेकिन, उसके बाद भी देवता दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं. देवता यहां पर आनी, निरमंड और बंजार के देवी देवताओं के साथ भी मिलन करेंगे. वहीं, प्रशासन के द्वारा ढालपुर मैदान में देवी देवताओं के अस्थाई शिविरों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है. ऐसे में 7 दिनों तक देवता अपने अस्थाई शिविर में विराजमान रहेंगे."

दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. कुल्लू पुलिस पहली बार इस साल दशहरा उत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से दशहरा उत्सव के दौरान सर्विलांस करेगी. दशहरा उत्सव को देखते हुए कुल्लू शहर को 14 सेक्टर में बांट दिया गया है. हर एक सेक्टर में पुलिस के गजेटेड ऑफिसर की तैनाती की गई है. वहीं, देवी देवताओं और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर भी कुल्लू पुलिस ने रणनीति तैयार कर ली है.

Kullu Dussehra festival
दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर पहुंचे देवता (ETV Bharat)

1200 पुलिस जवानों को सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी

एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि, " कुल्लू दशहरा उत्सव में 1200 पुलिस जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो और पुलिस जवान भी बुलाए जाएंगे. 136 CCTV कैमरे से शहर पर नजर रखी जाएगी. इस दौरान दशहरा उत्सव में एंटी गुंडा स्क्वाड, पिक पॉकेटिंग से बचाव और दशहरे को भिखारी मुक्त रखा जाएगा."

कुल्लू शहर में 21 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा कुल्लू जिले में 21 पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया गया है. इन पार्किंग स्थलों पर 2000 छोटी-बड़ी गाड़ियों को पार्क करने की क्षमता है. हरा उत्सव के दौरान लोगों को कोई भी परेशानी न हो इसको लेकर ट्रैफिक डायवर्ट भी किए गए हैं. भुंतर से रामशिला के बीच राइट बैंक पर वाहनों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात 12:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है.

Kullu Dussehra festival
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए स्पेशल बस (ETV Bharat)

