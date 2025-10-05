ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में तहसीलदार से मारपीट मामले में देवता के हरियानों ने SP को दी शिकायत, लगाए गंभीर आरोप

एएसपी कार्यालय पहुंचे समाजसेवी अमन सूद ने बताया कि, "दशहरा उत्सव के पहले दिन राहुल ठाकुर (उम्र- 22 वर्ष) पुत्र स्व. श्री तारा चांद कारदार ऋषि भृगु गांव बडोगी, डाकखाना छेऊंर, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू 1 अक्टूबर को शाम के 7 बजे के करीब हरि सिंह तहसीलदार जिला कुल्लू ऋषि भृगु जी के अस्थाई शिविर में जूते के साथ आए. जब राहुल ने उन्हें जूते के साथ देवता के शिविर में आने से रोका तो वह बदतमीजी भरे लहजे में देवलुओं से बात करने लगे. इस दौरान हरि सिंह ने मुझे और अन्य देवलुओं को पुलिस की कार्रवाई करने की धमकी दी. इसके साथ ही कहा कि इस मेले का मालिक मैं हूं, जैसा मैं चाहूंगा तुम सबको वैसा ही करना होगा, नहीं तो तेरे देवती को अगली बार से मेले में आने का निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा."

कुल्लू: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पहले दिन जहां देवता भृगु ऋषि के देवलू और तहसीलदार कुल्लू के बीच झड़प हुई तो वहीं तहसीलदार कुल्लू के द्वारा देवलुओं पर पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया है. ऐसे में अब रविवार को देवता भृगु ऋषि के हरियान भी ढालपुर में एएसपी कुल्लू से मिले और युवक राहुल की ओर से एक शिकायत पत्र भी सौंपा, जिसमें मांग रखी गई कि तहसीलदार कुल्लू के द्वारा देवता और हरियानों के प्रति अभद्रता से बात की गई, जिसके चलते तहसीलदार पर भी अब मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

देवता के हरियानों ने की तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग (ETV Bharat)

तहसीलदार के खिलाफ कारदार के बेटे का गंभीर आरोप

वहीं, कारदार के बेटा राहुल ने कहा कि, "विवाद के अगले दिन देवता के रथ के साथ अन्य लोगों ने तहसीलदार को बोला कि आप शिविर में चल कर अपने द्वारा किए गए गलत कृत्य की माफी मांगो. इस पर हरि सिंह ने देवता के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले और देवता को बोला कि मैंने ऐसे कई देवता देखे हैं, तुम लोग यहां से निकलो. इसके बाद हरि सिंह ने कहा कि वह लड़का तुम ही थे न जो शाम को मुझे जूते के साथ शिविर में आने से मना किया था. उसके बाद शिविर में पहुंच कर सभी मेलाधिकारी और पुलिस अधिकारी के सामने देव कार्रवाई हुई, जिसमें जगदमनी ऋषि, ऋषि भृगु और नारद ऋषि के तीनों देवताओं के गुर ने देव वाणी में तहसीलदार हरि सिंह को अपने कृत्य के लिए माफी मांगने को कहा. इस दौरान हरि सिंह ने भी देव आज्ञा का पालन करते हुए देवता के समक्ष नतमस्तक होकर माफी मांगी."

देवता के हरियानों ने SP से की ये मांग?

समाजसेवी अमन सूद ने कहा कि, मामला शांत होने के बाद तहसीलदार हरि सिंह के द्वारा लिखित पुलिस कार्रवाई के कारण हमारी भावनाएं आहत हुई हैं. हमारी मांग है कि इस मामले की जांच हो और तहसीलदार पर आरोप सिद्ध होने पर उनके बचे हुए कार्यकाल के समय तक सुदूर इलाके में पदस्थ किया जाए. साथ ही तहसीलदार के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए.

देवता के हरियानों ने तहसीलदार के खिलाफ SP को दी शिकायत (ETV Bharat)

शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

वहीं, एएसपी कुल्लू, संजीव चौहान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "देवता के देवलुओं की ओर से शिकायत मिल गई है, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे. आरोप सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. इस मामले में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी."

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, कुल्लू जिला मुख्यालय ढालपुर में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के पहले दिन तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना सामने आई थी. तहसीलदार के परिवार का आरोप है कि इस दौरान तहसीलदार को घसीट कर देवता के शिविर में ले जाया गया था. मामले में तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह ने कुल्लू पुलिस में शिकायत भी दी है. शिकायत में तहसीलदार ने आरोपियों से अपनी जान का खतरा भी बताया है. तहसीलदार ने कुल्लू पुलिस से उन्हें सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. इसके बाद अब देवता के हरियानों ने एसपी से शिकायत कर तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

