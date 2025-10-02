ETV Bharat / state

तहसीलदार कुल्लू और देवता के हरियानो के बीच हुई झड़प, सोशल मीडिया में Video वायरल

कुल्लू: विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलूओं के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में देवलू तहसीलदार कुल्लू को खींचकर ले जाते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि एसडीएम ने देवलूओं के साथ अभद्रता की, जिसकी वजह से देवलूओं और एसडीएम के बीच झड़प हो गई. हालांकि, बाद में देवता भृगु ऋषि के सामने तहसीलदार ने माफी मांगी.

वहीं, इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी वायरल हो रहा है. हालांकि, अभी तक तहसीलदार कल्लू द्वारा इस बारे पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं दी गई है. लेकिन प्रशासन भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच में जुट गया है. वहीं, तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव ने कहा, "उनके साथ कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किया गया है. ऐसे में उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी है".