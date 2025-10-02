तहसीलदार कुल्लू और देवता के हरियानो के बीच हुई झड़प, सोशल मीडिया में Video वायरल

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 7:48 PM IST

कुल्लू: विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलूओं के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में देवलू तहसीलदार कुल्लू को खींचकर ले जाते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि एसडीएम ने देवलूओं के साथ अभद्रता की, जिसकी वजह से देवलूओं और एसडीएम के बीच झड़प हो गई. हालांकि, बाद में देवता भृगु ऋषि के सामने तहसीलदार ने माफी मांगी.

वहीं, इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी वायरल हो रहा है. हालांकि, अभी तक तहसीलदार कल्लू द्वारा इस बारे पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं दी गई है. लेकिन प्रशासन भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच में जुट गया है. वहीं, तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव ने कहा, "उनके साथ कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किया गया है. ऐसे में उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी है".

तहसीलदार कुल्लू और देवता के हरियानो के बीच हुई झड़प (ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, बीती शाम तहसीलदार कुल्लू की देवता भृगु ऋषि के देवलू के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके चलते देव समाज से जुड़े लोग नाराज थे. ऐसे में आज दोपहर जब तहसीलदार कुल्लू ढालपुर का निरीक्षण कर रहे थे तो इस दौरान काफी संख्या में लोग आए और एसडीएम को खींचते हुए देवता के शिविर तक ले गए. इस दौरान देवलूओं ने तहसीलदार को देवता से माफी मांगने की भी बात कही.

इस मामले को लेकर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने तहसीलदार की कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की. विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा, "साल 2023 में भी तहसीलदार कुल्लू द्वारा देवी-देवताओं के शिविरों को हटाया गया था और उस दौरान भी देव समाज ने तहसीलदार का विरोध किया था. साल 2024 में भी इनकी कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं रही और विधानसभा में भी इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया. कांग्रेस की सरकार द्वारा पता नहीं क्यों? इस तरह के अधिकारी को कुल्लू में तैनाती दी गई है. जबकि देव समाज से जुड़े लोगों के साथ अभद्रता करने के आरोप में तहसीलदार को बर्खास्त किया जाना चाहिए.

