विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर दौड़े 3500 धावक, आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन - ABU INTERNATIONAL HALF MARATHON

मैराथन में भारत के कई राज्यों के अलावा दक्षिण अफ्रीका, लंदन , केन्या, दुबई और इथोपिया के धावकों ने हिस्सा लिया.

मैराथन में दौड़े 3500 धावक
मैराथन में दौड़े 3500 धावक (फोटो ईटीवी भारत सिरोही)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2025 at 12:19 PM IST

सिरोही : ब्रह्माकुमारीज़ संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18वीं पुण्यतिथि (25 अगस्त) को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हुए रविवार को आबूरोड में 7वीं दादी प्रकाशमणि आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन हुआ. इस आयोजन में देश-विदेश से आए कुल 3500 धावकों ने सुबह 6 बजे दौड़ में भाग लिया और "वसुधैव कुटुम्बकम्" का संदेश दिया.

मैराथन की शुरुआत सांसद लुंबाराम चौधरी, विधायक समाराम गरासिया और ब्रह्माकुमारीज़ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर की. सुरक्षा के लिए पुलिस और CRPF के जवान तैनात रहे, वहीं हर 4 किलोमीटर पर रिफ्रेश पॉइंट बनाए गए.

आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन (वीडियो ईटीवी भारत सिरोही)

संस्थान के पीआरओ बी के कोमल ने बताया की मैराथन में प्रथम स्थान पर राजस्थान जोधपुर के रनर देवाराम कुमार रहे, वहीं द्वितीय स्थान पर गुजरात के अनिल कोमिनी रहे. वहीं तृतीय स्थान पर जोधपुर के मुकेश कुमार रहे. फिनिशिंग प्वाइंट ॐ शांति भवन माउंट आबू में पहुंचने पर सभी प्रतिभागियों का मेडल पहनाकर स्वागत किया गया. मैराथन को लेकर रविवार सुबह 5.30 बजे से 7.30 बजे तक दो घंटे तक आबूरोड से माउंट आबू तक यातायात बंद रहा.

कई देशों से भाग लेने पहुंचे धावक : मैराथन में 18 वर्ष के युवाओं से लेकर 72 वर्ष के बुजुर्ग ने भाग लिया. इसमें भारत के सभी राज्यों सहित खासतौर से साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन लंदन, केन्या, दुबई, इथोपिया के धावकों ने हिस्सा लिया.

प्रथम स्थान पर आने वाले विजेता को पुरस्कार के रूप में 71 हजार रुपये, द्वितीय विजेता को 61 हजार रुपये और तृतीय स्थान पर आने वाले विजेता को 51 हजार रुपये की राशि चेक द्वारा पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई. इसके अलावा निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने वाले और सभी धावकों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. इस हाफ मैराथन में आबूरोड- माउंट आबू के सभी सामाजिक संगठनों का विशेष रूप से सहयोग रहा. साथ ही जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा मैराथन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा-व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे.

DADI PRAKASHMANI MEMORIAL RUNआबू इंटरनेशनल हाफ मैराथनब्रह्माकुमारी मैराथन आयोजनMOUNT ABU MARATHON EVENTABU INTERNATIONAL HALF MARATHON

