कुरुक्षेत्र: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञानानम संस्थानम व कृष्ण कश्यप संगम समारोह में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि आगामी 12 से 14 सितंबर तक इंडोनेशिया के बाली में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा.

बाली से पूरी दुनिया तक पहुंचेगा गीता ज्ञान का संदेश - सीएम सैनी

सीएम ने बताया कि इस तीन दिवसीय महोत्सव में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के मार्गदर्शन में वैश्विक गीता पाठ, सेमिनार, प्रदर्शनी, गीता यज्ञ और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भव्य रूप से होंगे. महोत्सव का शुभारंभ 12 सितंबर को होगा, 13 सितंबर को सेमिनार व प्रदर्शनी और 14 सितंबर को वैश्विक गीता पाठ और गीता यज्ञ का आयोजन होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भगवान गरुड़ की विशाल प्रतिमा वाले पवित्र स्थल बाली से गीता ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचेगा.

कुरुक्षेत्र में कृष्ण कश्यप संगम में शामिल हुए सीएम नायब सैनी (Etv Bharat)

स्वामी ज्ञानानंद महाराज गीता ज्ञान को दुनिया तक पहुंचा रहे - सीएम सैनी

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, और आज उसी परंपरा को स्वामी ज्ञानानंद महाराज पूरी दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर साल किसी न किसी देश में गीता महोत्सव आयोजित होता है और इस बार इंडोनेशिया को मेजबानी का सौभाग्य मिला है.

कृष्ण कश्यप संगम समारोह

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देशभर से आए कश्मीरी भाई-बहनों का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि यह आयोजन भारत की उस सांस्कृतिक धारा का प्रतीक है जिसने जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है.

कृष्ण कश्यप संगम कार्यक्रम (Etv Bharat)

हरियाणा के कश्मीरियों का विकास में अहम योगदान

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत राज्यों की संस्कृति, परंपरा और भाषा को जोड़ने का कार्य किया है. सीएम ने बताया कि हरियाणा में लगभग 2 लाख कश्मीरी भाई-बहन रहते हैं, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का दर्द सहते हुए भी हरियाणा के विकास में अहम योगदान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 और 35A हटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अखंड भारत का मार्ग प्रशस्त किया है. कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे चेनाब रेलवे पुल से जोड़ा गया है. हरियाणा सरकार विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए शिक्षा में आरक्षण, पंचकूला व गुरुग्राम में कश्मीरी हेरिटेज प्रोजेक्ट और अन्य सुविधाओं पर काम कर रही है.

युवाओं के लिए रोजगार की घोषणा

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जल्द ही हरियाणा पुलिस में सिपाही पदों पर भर्ती की योजना लागू की जाएगी. उन्होंने युवाओं से मेहनत करने का आह्वान करते हुए आश्वस्त किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी.

