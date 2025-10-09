ETV Bharat / state

30 सदस्यों के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के महापौर से मुलाकात, टाउन प्लानिंग को समझा

दिल्ली नगर निगम एशिया की सबसे बड़ी नगरीय निकायों में से एक है, जो लगभग 2 करोड़ की आबादी को सेवाएं प्रदान करता है.

विभिन्न देशों का अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल
विभिन्न देशों का अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: स्टडी विजिट पर मालदीव, नेपाल सहित अन्य देशों के 30 सदस्यीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह से मुलाकात की. निगम शासन एवं ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी हासिल की. महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि विश्व के विभिन्न देशों से पधारे इस प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली नगर निगम में स्वागत करना हमारे लिए गर्व का विषय है.

दिल्ली नगर निगम में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल
दिल्ली नगर निगम में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल (ETV Bharat)

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना गर्व का विषय:

“दिल्ली नगर निगम एशिया की सबसे बड़ी नगरीय निकायों में से एक है, जो लगभग 2 करोड़ की आबादी को सेवाएं प्रदान करता है. हम निगम शासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सतत विकास, जनसहभागिता और नवाचार को प्राथमिकता दे रहे हैं. ठोस कचरा प्रबंधन हमारे लिए एक प्रमुख चुनौती है, और इसके समाधान के लिए हमने स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, वैज्ञानिक लैंडफिल प्रबंधन, वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाएं तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. हमें आशा है कि इस दौरे से आप हमारे कार्यप्रणाली की बेहतर समझ प्राप्त करेंगे, साथ ही हम भी आपके देशों की श्रेष्ठ प्रणालियों से सीखने की अपेक्षा रखते हैं.” -महापौर राजा इकबाल सिंह

दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को टाउन प्लानिंग, दिल्ली मास्टर प्लान, ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान स्वीकृति प्रणाली की जानकारी दी. इसके अतिरिक्त ठोस कचरा प्रबंधन की विस्तृत प्रक्रिया, कचरे का उत्पादन, प्राथमिक एवं द्वितीयक पृथक्करण, परिवहन, तथा अंतिम निपटान की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया. साथ ही दिल्ली के एक भू-आवेष्ठित (लैंडलॉक्ड) मेगासिटी होने के कारण शहरी कचरा प्रबंधन में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को भी साझा किया गया.

