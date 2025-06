ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: जैसलमेर में खुहड़ी के धोरों पर सीएम ने किया योग, प्रदेशवासियों को फिट रहने का दिया संदेश - INTERNATIONAL YOGA DAY 2025

सीएम भजनलाल ने जैसलमेर में किया योग ( फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर )

जैसलमेर : आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार प्रदेश भर में “एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य” की थीम पर आयोजित हो रहे योग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा संगठन के पदाधिकारी भाग लिया. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर जिले के खुहड़ी क्षेत्र में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग दिवस पर देशवासियों को संबोधन से हुई, जिसे हजारों लोगों ने बड़े ध्यान से सुना. प्रधानमंत्री के संदेश के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने रेगिस्तान के बीच बसे खुहड़ी के रेतीले धोरों पर योगाभ्यास किया और प्रदेशवासियों को नियमित योग के माध्यम से स्वस्थ व फिट रहने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का माध्यम है. कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, पूर्व सांसद मानवेंद्रसिंह जसोल सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जिला प्रशासन, सुरक्षा बलों के जवान और हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया. खुहड़ी की प्राकृतिक रेतीली पृष्ठभूमि में आयोजित यह आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा. सीएम भजनलाल का खुहड़ी में किया योग (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर) 11 वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (फोटो ईटीवी भारत जैसलमेर)

