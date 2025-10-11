ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2025: सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन चाहिए बालिकाओं के लिए सुरक्षा और अवसर

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर बालिकाओं के अधिकारों व सुरक्षा की पोल खोलती स्पेशल रिपोर्ट...

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 6:49 AM IST

जयपुर: बालिकाएं यौन हिंसा का शिकार हो रही हैं. 25 प्रतिशत बालिकाओं का बाल विवाह हो रहा है, और 33 प्रतिशत बालिकाएं दसवीं के बाद स्कूल छोड़ देती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि बालिकाओं के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन काम करने और नीतियों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है. पेश है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (11 अक्टूबर) बालिकाओं के अधिकारों और हालात पर यह खास रिपोर्ट...

दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं, जैसे भेदभाव और हिंसा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है. यह दिवस बालिकाओं को सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता पर बल देता है. राजस्थान में भी अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर सरकार और सामाजिक संगठनों की ओर से उनके अधिकारों को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन प्रदेश में हमारी लाडली बेटियों को आज भी वे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी वे कानूनी और सामाजिक रूप से हकदार हैं. सामाजिक कार्यकर्ता और चाइल्ड एक्सपर्ट का कहना है कि बालिकाओं के लिए एक दिन नहीं, बल्कि हर दिन काम करने की जरूरत है. सरकार के स्तर पर बनाई गई नीतियों और कानूनों पर सख्ती से अमल होने पर ही बच्चियों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है.

सुनिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचार (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 'कब तक सहेगा राजस्थान?' इस साल पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुए 1932 केस, सीएम के गृह क्षेत्र सहित 5 जिलों की हालत चिंताजनक

ऐसे हुई थी दिवस की शुरुआतः सामाजिक कार्यकर्ता मंगला शर्मा बताती हैं कि लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने की पहल एक गैर-सरकारी संगठन प्लान इंटरनेशनल ने 'क्योंकि मैं एक लड़की हूं' नामक एक प्रोजेक्ट के रूप में की थी. इसके बाद इस अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए कनाडा सरकार से बातचीत की गई. कनाडा सरकार ने इसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की 55वीं आम सभा में रखा. फिर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 19 दिसंबर, 2011 को यह प्रस्ताव पारित किया गया और तब से पूरे विश्व में 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा. अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मकसद लड़कियों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है. मंगला कहती हैं कि बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक दिन बालिका दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा. इसके लिए हर दिन उन तमाम चुनौतियों पर काम करने की जरूरत है, जिनका सामना एक लड़की को जन्म से लेकर आखिरी दिन तक करना पड़ता है.

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (ETV Bharat Jaipur)

हर दिन 12 से ज्यादा मासूम दरिंदगी की शिकार: मंगला शर्मा कहती हैं कि आज हम बालिका दिवस मना रहे हैं, लेकिन बालिका हिंसा के आंकड़े देखें तो इस दिन का उत्सव बेमानी-सा लगता है. एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हर दिन 12 से ज्यादा मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हो रही है. बालिकाएं असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हैं. जिस प्रदेश में मासूम बच्चियों को सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा हो, वहां उनका विकास और प्रोत्साहन कैसे संभव है? नेशनल फैमिली सर्वे हेल्थ सर्वे राउंड- 5 (NFHS-5) सर्वे के अनुसार जब 20 से 24 वर्ष की महिलाओं से उनकी शादी के बारे में पूछा गया, तो 25 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हुई थी. राजस्थान की बात करें तो जन्म लेने वाली हर चौथी बच्ची का बाल विवाह हो रहा है, जो शर्मनाक आंकड़ा है. मंगला ने कहा कि पिछले कई सालों से बाल विवाह रोकने को लेकर सरकार और सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं. तमाम प्रयास और कानून का इस्तेमाल करने के बाद भी यदि हम केवल 10 फीसदी सुधार कर पाए हैं, तो यह हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है.

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: राष्ट्रीय बालिका दिवस! समाज में बालिकाओं को लेकर सोच बदली है, लेकिन अभी आंकड़े राहत वाले नहीं - मीता सिंह

दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती है 25 फीसदी बालिकाएं: मंगला शर्मा कहती हैं कि बालिका प्रोत्साहन के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है. बच्चियों के स्कूल ड्रॉप-आउट को देखें तो 25 फीसदी बच्चियां दसवीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती. कॉलेज शिक्षा का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा खराब है. राजस्थान में बालिकाओं की साक्षरता दर लगभग 52 फीसदी है और 33.4 फीसदी बालिकाएं कक्षा 10 के बाद पढ़ाई जारी नहीं रख पाती. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है. मंगला ने बताया कि बाल लिंगानुपात (सेक्स रेशियो) में कुछ सुधार हुआ है.

एनीमिया की शिकार हैं 30 प्रतिशत बालिकाएं: एनएफएचएस-5 के आंकड़ों के मुताबिक एक हजार लड़कों पर 929 लड़कियों का जन्म हो रहा है, जो पहले के मुकाबले बेहतर है. हालांकि बाल विवाह की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है. इसके साथ ही बालिकाएं एनीमिया की शिकार हो रही हैं. तीस फीसदी बालिकाएं एनीमिया से पीड़ित हैं. इसके अलावा 58% बालिकाएं औसत से कम लंबाई और वजन वाली हैं. मंगला कहती हैं कि सरकार के स्तर पर इन सबके लिए योजनाएं बनी हुई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पर्याप्त काम नहीं होने से समस्याओं में उस स्तर की कमी नहीं आ पा रही है, जिसकी आवश्यकता है.

सामाजिक मानसिकता में बदलाव जरूरी: वर्किंग वूमन सोनू धाकड़ कहती हैं कि समाज में महिलाओं और लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि घर और परिवार से भेदभाव खत्म हो सके. इसके साथ ही सुरक्षित माहौल बहुत जरूरी है. लड़कियों को शिक्षा और विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिले तो वे आगे बढ़ पाती हैं. बालिकाओं को लेकर अभी और काम करने की जरूरत है. सरकार को शिक्षा के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है. जरूरत है कि बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ-साथ सुरक्षित माहौल मिले. आज बेटियां कहीं भी बेटों से पीछे नहीं हैं, लेकिन सामाजिक मानसिकता आजादी के इतने साल बाद भी नहीं बदल पा रही है. पुरुष प्रधान सोच आज भी बनी हुई है. सोनू धाकड़ कहती हैं कि सामाजिक संगठनों और सरकार के साथ-साथ समाज में भी सोच बदलने की जरूरत है. घर-परिवार में आज भी बेटी और बेटों में भेदभाव किया जाता है. जब तक हम घर से बदलाव की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक बालिका दिवस मनाना कोई सार्थक नहीं होगा.

