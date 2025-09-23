खामोशी में भी 'स्वाद' : जयपुर का अनोखा रेस्टोरेंट, जहां साइलेंट सर्विस से जीत जाते हैं दिल
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर पढ़िए जयपुर के अनोखे रेस्टोरेंट के बारे में जहां, बिना बिना कुछ बोले संवाद होता है...
Published : September 23, 2025 at 12:28 PM IST
जयपुर: राजधानी का एक ऐसा रेस्टोरेंट, जहां न कोई ऊंची आवाज में 'ऑर्डर सर' कहता है और न ही कोई स्टाफ को आवाज लगाकर पुकारता है. यहां खामोशी ही संवाद है और मुस्कुराहट के साथ लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का आनंद लेते हैं. हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रसोई की, जहां साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा ही संवाद का जरिया है और मूक-बधिर वेटर्स अपनी साइलेंट सर्विस से कस्टमर्स का दिल जीत लेते हैं.
एक दशक से चल रहा अनोखा प्रयोग : बीते एक दशक से जयपुर के टोंक फाटक के नजदीक सहकार मार्ग पर ये अनोखा रेस्टोरेंट संचालित हो रहा है. यहां सिर्फ स्वाद ही नहीं, मोशी और संवेदनाओं का ऐसा अनुभव मिलता है, जो जयपुर में मिसाल है. वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे के अवसर पर ईटीवी भारत की टीम जब यहां पहुंची तो टैगलाइन 'Run by Deaf Heroes' ने ही यहां की पूरी कहानी को बयां कर दिया.
एक सोच से शुरू हुआ सफर : रेस्टोरेंट के ओनर आशीष बताते हैं कि एक दिन उन्होंने कुछ बच्चों को साइन लैंग्वेज में बातचीत करते देखा. पता चला कि वे मूक-बधिर थे. तभी उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसी सोच से विट्ठल रसोई की शुरुआत हुई. वर्तमान में यहां सात वेटर्स काम करते हैं, जो बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हर ग्राहक को खास अनुभव देते हैं.
हर कस्टमर के लिए आसान ऑर्डर सिस्टम : रेस्टोरेंट मैनेजर माधव के अनुसार यदि कोई ग्राहक साइन लैंग्वेज नहीं जानता तो भी आसानी से ऑर्डर कर सकता है. मेन्यू में हर डिश के आगे एक कोड लिखा होता है. कस्टमर चाहे तो आर्डर शीट पर कोड लिखकर दे सकते हैं या टेबल पर मौजूद बुकलेट से साइन लैंग्वेज सीखकर इशारों में बता सकते हैं. दीवारों पर भी ऐसे कोड लिखे हैं, ताकि लोग धीरे-धीरे साइन लैंग्वेज सीख सकें. साथ ही, हर समय कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद रहता है जो बोल सकता है और जरूरत पड़ने पर मदद करता है.
'खाना और खामोशी दोनों खास' : यहां आने वाले कस्टमर बार-बार लौटकर आते हैं. एक कस्टमर ने बताया कि शुरू में अजीब लगा कि कोई बोल नहीं रहा, लेकिन इशारों से संवाद का अनुभव खास लगा. अब तो ये जगह उनकी फेवरेट है, क्योंकि खाना भी बढ़िया है और माहौल भी. एक अन्य ग्राहक ने कहा कि यहां बोलने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ आसानी से हो जाता है. खाना खाते समय वैसे भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए. यहां तो यही थीम है और ये बहुत अच्छा लगता है.
अपनेपन का एहसास : कई रेगुलर कस्टमर्स का कहना है कि यहां आने पर उन्हें अपनापन और आत्मनिर्भरता का एहसास होता है. वेटर्स इशारों से इतने आत्मविश्वास के साथ संवाद करते हैं कि ग्राहक खुद भी साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करने लगते हैं. यही वजह है कि बहुत से लोग यहां सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि अनुभव और सीखने के लिए आते हैं. यहां कस्टमर को अपनत्व के साथ प्रेम से भोजन कराया जाता है. वेटर्स अपनी साइन लैंग्वेज भी सीखाने की कोशिश करते हैं. तब मन करता है कि आप उन्हें अच्छी टिप के साथ थैंक यू बोलकर जाएं.
मुस्कुराइए…यही है असली वेलकम : रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही वेलकम ड्रिंक के साथ टैगलाइन पढ़ने को मिलती है मुस्कुराइए. यही इस रेस्टोरेंट का असली संदेश है. यहां ग्राहक सिर्फ खाना ही नहीं खाते बल्कि खामोशी में संवाद की खूबसूरती भी समझते हैं. कुल मिलाकर यह रसोई सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक मैसेज देता है कि बोलने के लिए जुबान ही जरूरी नहीं, इशारे भी दिल तक पहुंच जाते हैं. यहां से निकलने वाला हर कस्टमर यही सोचता है कि खामोशी भी संवाद कर सकती है.