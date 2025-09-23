ETV Bharat / state

आठ साल से बधिर समुदाय की जुबान और कान बनीं नूपुर भारद्वाज, जानिए कैसे...

पिता से मिली प्रेरणा: 18 वर्ष की नूपुर भारद्वाज ने बधिर समुदाय की सेवा का संकल्प 10 वर्ष पहले लिया. अब तक अनगिनत मौकों पर जरूरतमंद बधिरों की सहायक अनुवादक बनी और इनको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक मंचों से जोड़ा. नूपुर कहती हैं कि बधिर समुदाय की समस्या एवं आवश्यकता को बचपन से पिता मनोज भारद्वाज से लोरी की तरह सुना. पिता बधिरों के लिए कार्य करते हैं. सामान्य सांकेतिक भाषा का ज्ञान कम उम्र में ही पिता से मिल गया. नूपुर कहती हैं कि पिता को देख इस दिशा में काम की रुचि बचपन से जगी, लेकिन 10 वर्ष की उम्र में केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 की छात्रा थी, तब स्कूल में पहली बधिर छात्रा दाखिल हुई. तब स्कूल में उनके अलावा किसी को सांकेतिक भाषा नहीं आती थी. नूपुर उसकी सहायक अनुवादक बनीं. उसकी मदद करते भाव आया कि ये सकूनदायी काम है. तब से पापा के साथ काम करने लगी. अब पूरी तरह बधिर समुदाय को समर्पित हूं. पिता मनोज नूपुर संस्था के संस्थापक हैं.

जयपुर: हर साल 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं. इसके पीछे मंशा सांकेतिक भाषाओं को बढ़ावा देना, बधिर और कम सुनने वालों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना और समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है. इस खास दिन आपको मिलाते हैं नूपुर भारद्वाज से, जिन्हें महज 10 साल की उम्र में स्कूली अनुभव ने बधिर समुदाय की सेवा का संकल्प दिला दिया. नूपुर आज 18 साल की हो चुकीं. वे 8 साल से अनगिनत बधिर बच्चों की न केवल सहायक बनीं, बल्कि उनके अधिकारों के लिए संघर्ष भी कर रही हैं. पेश है नूपुर के सफर पर खास रिपोर्ट.

कानूनी मदद के लिए लॉ की पढ़ाई: नूपुर पिता की संस्थान और उससे जुड़े हर सामाजिक मंच पर सक्रिय हैं. चाहे सहपाठी की मदद हो या बधिरों को सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचाने के लिए अनुवादक के रूप में सहयोग. नूपुर ने केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 से 12वीं तक की पढ़ाई की. साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा का अध्ययन शुरू किया. वर्तमान में बीए एलएलबी के साथ RPWD Act 2016 के अधिनियमों को धरातल पर लागू कराने की दिशा में कार्यरत हैं.

बधिरों की मददगार नूपुर

बाधारहित राष्ट्र बनें: नूपुर कहती हैं, 'मेरा लक्ष्य है भारत को बधिर समुदाय के लिए समावेशी और बाधारहित राष्ट्र बनाना है'. हाल में RCI की ओर से भारतीय सांकेतिक भाषा में उच्च अध्ययन के लिए ISLRTC (Indian Sign Language Research and Training Centre) की मेरिट सूची में नूपुर भारद्वाज का चयन हुआ, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से राजस्थान रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (RRRI) से कोर्स करना तय किया, ताकि राजस्थान के बधिर समुदाय को सीधे लाभान्वित किया जा सके.

नूपुर की संकेतों की भाषा

लड़कियों का हो रहा शोषण: नूपुर कहती हैं कि बधिर लड़कियों के शोषण की घटनाएं ज्यादा चिंताजनक है. सांकेतिक भाषा के प्रचार के अभाव में इन्हें न्याय में देरी होती है. प्राइमरी शिकायत भी दर्ज नहीं हो पाती. नूपुर ने बताया कि नाबालिग से उसी के परिवार का सदस्य शारीरिक शोषण करता रहा और बच्ची आपबीती किसी को नहीं बता पाई. मामला हमारे संज्ञान में आया, तब कानूनी मदद की और मामला दर्ज हुआ. ऐसी कई घटनाएं हैं, जिसमें बधिर बच्चियों का शोषण हुआ. अपराधी इसका फायदा उठाता है कि बधिर अपनी बात कैसे बताएगी? यह मानसिकता खत्म करने की जरूरत है. हर बधिर तक राहत पहुंचना और कानूनी मदद जरूरी है. हर शख्स को बेसिक सांकेतिक भाषा की जानकारी होनी चाहिए.

एक दिन काफी नहीं: नूपुर का समाज सेवा का निर्णय केवल पारिवारिक परंपरा का विस्तार नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना ही सच्ची सेवा है. नूपुर कहती हैं कि सांकेतिक भाषा को बढ़ावा और महत्व समझाना, बधिरों के अधिकारों के प्रति समर्थन जताना, उनके लिए सूचना और संचार की सुगमता, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना उद्देश्य है. बधिर समुदाय के लिए एक दिन सांकेतिक भाषा के रूप में मनाना काफी नहीं है. हर दिन काम करने की जरूरत है. तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी समुदाय को मुख्यधारा से वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार हैं.

सरकारी कार्यालय न छूटे: सरकार का कहना है एक भी व्यक्ति पीछे न छूटे, नूपुर का कहना है कि एक भी सरकारी कार्यालय न छूटे.नूपुर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर जो जनता के सीधा संपर्क में हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के दो वर्ष में उस स्थान को बधिर व अन्य दिव्यांगजन की पहुंच में लाने का नियम है. असल में बधिर समुदाय को नजरअंदाज किया जाता है. अनुवादक उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर सभी पीछे हटते हैं, जबकि संवाद कंनेक्ट जैसी सेवा नूपुर संस्थान के सौजन्य से गत 3 वर्षों से निशुल्क चला रही हैं. नूपुर कहती हैं, अभी शुरुआत की है, पापा ने अपने जीवन के लम्बे समय को बधिर समुदाय को दिया, उनके पदचिह्नों पर बढ़ना है.