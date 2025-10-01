ETV Bharat / state

1120 जिंदगी की कहानियां...'घर' सिर्फ यादों में, अपना घर आश्रम बना सहारा

'अपना घर आश्रम' में 1120 से अधिक दादियां और बाबूजी रहते हैं. हर सुविधा का रखा जाता है ध्यान. देखिए भरतपुर से ये खास रिपोर्ट...

Apna Ghar Ashram
अपना घर आश्रम में वृद्धजन (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2025 at 6:35 AM IST

4 Min Read
भरतपुर: कहते हैं, जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते, उस परिवार की पीढ़ियां संस्कारों और अच्छी परवरिश से वंचित रह जाती हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ और रोजगार की भागदौड़ भरी जिंदगी ने परिवारों को इस हद तक बदल दिया है कि आज सैकड़ों बुजुर्ग अपने ही अपनों से बेगाने होकर आश्रमों में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम ऐसे ही बुजुर्गों का सहारा बन चुका है. यहां 1120 से अधिक दादियां और बाबूजी रहते हैं. अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आश्रम के संस्थापक डॉ. बीएम भारद्वाज से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की.

सवाल : इस समय अपना घर आश्रम में कितने बुजुर्ग रह रहे हैं और उनकी देखभाल कैसे की जाती है?

डॉ. बीएम भारद्वाज : वर्तमान में यहां 1120 दादियां और बाबा रह रहे हैं. हमारी कोशिश यही रहती है कि जो तकलीफ उन्हें परिवार या समाज से मिली है, वह यहां आने के बाद न मिले. खाने-पीने से लेकर इलाज तक, हर सुविधा उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है. हमने अलग-अलग बीमारियों के हिसाब से विशेष वार्ड बनाए हैं. डिमेंशिया वार्ड, हाइपरटेंशन वार्ड, डायबिटिक वार्ड, पैरालाइसिस और डिसेबल वार्ड, ताकि हर बुजुर्ग को व्यक्तिगत देखभाल मिल सके.

वृद्धजन का सहारा, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Bharatpur)

सवाल : आपके अनुभव में, सबसे ज्यादा बुजुर्ग यहां किन कारणों से पहुंचते हैं?

डॉ. बीएम भारद्वाज : सबसे बड़ी वजह है, परिवार और संस्कृति का बदलना. पहले बड़े परिवार होते थे, जिनमें ताऊ, बुआ, दादी, मौसा सब शामिल होते थे. अब परिवार की परिभाषा 'मम्मी-पापा, बेटा-बेटी' तक सीमित हो गई है. कोई सदस्य बीमार हो जाए, मानसिक समस्या हो या शादी न हुई हो तो परिवार उन्हें बोझ समझ लेता है. माता-पिता भी अगर लंबे समय तक सेवा की जरूरत में आ जाएं तो घरवाले उन्हें अपने साथ रखने से कतराने लगते हैं. जबकि यही माता-पिता हमें बचपन में बीमारी, अभाव और संकट से निकालकर आगे बढ़ाते हैं. दुख की बात यह है कि आज यही संस्कार भूल गए हैं.

पढ़ें : संवेदनाओं का नया आशियाना: अपना घर आश्रम में बेसहारा महिलाओं के लिए 1200 बेड का नया घर तैयार

सवाल : क्या आश्रम में ऐसे बुजुर्ग भी आते हैं जो ठीक होकर फिर अपने घर जाना चाहते हैं?

डॉ. बीएम भारद्वाज : जी हां, यहां एक पुनर्वास टीम है, जिसमें आठ लोग 24 घंटे काम करते हैं. उनका काम है कि बुजुर्गों को उनके घर तक पहुंचाया जाए. कई बार परिवार खुश होकर उन्हें वापस ले जाते हैं, लेकिन कई बार परिजन इनकार कर देते हैं. फोन तक ब्लॉक कर देते हैं. इस समय 1000 से ज्यादा माता-बहनें और बाबूजी ऐसे हैं, जिनके घर वाले संपर्क में हैं, लेकिन लेने को तैयार नहीं. सालों से तारीखें टल रही हैं, परिजनों का जवाब नहीं आता. यह स्थिति बेहद दर्दनाक है.

Apna Ghar Ashram
भरतपुर का अपना घर आक्षम (ETV Bharat GFX)

सवाल : समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

डॉ. बीएम भारद्वाज : सबसे बड़ा संदेश यही है कि बुजुर्ग बोझ नहीं हैं. कभी हम भी उनके लिए बोझ थे, जब हम छोटे थे, बीमार थे, असहाय थे. उन्होंने हमें संभाला और काबिल बनाया. आज हमारी बारी है. चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, डिमेंशिया, पैरालाइसिस या कोई और दिक्कत, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए. हमें याद रखना चाहिए कि यही बुजुर्ग हमारी नींव हैं. इनकी वजह से ही हमारा वजूद है.

पढ़ें : 226 बच्चों और 1500 बेसहारों कहते हैं इन्हें 'पिता', बिना जन्म दिए ही बसाया दुनिया का सबसे बड़ा परिवार

अपना घर आश्रम में रह रहे बुजुर्गों की आंखों में अपनों से मिलने की आस झलकती है, लेकिन समाज की संवेदनहीनता दिल को झकझोर देती है. आधुनिकता की इस दौड़ में जहां परिवार की परिभाषा सिमटती जा रही है. वहीं, डॉ. बीएम भारद्वाज और उनकी टीम जैसे लोग इन बुजुर्गों के लिए सच्चे परिवार की तरह खड़े हैं.

Bharatpur Apna Ghar Ashram
बुजुर्गों से मिलते बीएम भारद्वाज (ETV Bharat Bharatpur)

केस 1: पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले बुजुर्ग अशोक कुमार राय ने बताया कि वो करीब तीन साल से आश्रम में हैं. शादी नहीं की और परिवार में सिर्फ भाई और उनका परिवार है. अशोक घर जाना चाहते हैं, लेकिन भाई और अन्य परिजन उन्हें ले जाना नहीं चाहते.

केस 2: उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग रामहेत ने बताया कि वो करीब तीन साल से आश्रम में हैं. बेटे, बेटियां हैं. सभी की शादी हो गई, लेकिन कोई स्वीकार करना नहीं चाहता. रामहेत ने रोते हुए डॉ. भारद्वाज से घर जाने की इच्छा जताई. डॉ. भारद्वाज ने बताया कि मानसिक स्थित ठीक नहीं होने पर उन्हें आश्रम लाया गया था, लेकिन अब स्वस्थ हैं और घर जाना चाहते हैं.

