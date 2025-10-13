ETV Bharat / state

डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन: तकनीक ने बदली रेस्क्यू ऑपेरशन की तरकीब, SDRF ने दस साल में 15 हजार जिंदगियां बचाई

इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन पर जानिए आधुनिक तकनीक ने आपदाओं में चलाए जाने वाले रेस्क्यू ऑपेरशन के तौर-तरीकों को भी कैसे बदला है....

डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन पर विशेष
डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन पर विशेष (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 3:26 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 4:35 PM IST

जयपुर : दुनियाभर में 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में आपदा जोखिम कम करना, शमन और तैयारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाना है. इस मौके पर आज हम आपको रूबरू करवाते हैं, राजस्थान के एक खास बल से, जो प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा, हर मौके पर आगे की पंक्ति में खड़ा होकर लोगों का जीवन बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है. यह है राज्य आपदा प्रतिसाद बल (एसडीआरएफ).

हर संभाग मुख्यालय पर तैनात है कंपनियां : एसडीआरएफ के कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि इस साल 401 रेस्क्यू ऑपेरशन चलाकर 1246 लोगों का जीवन बचाया गया है. दस साल में 15 हजार से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है. राजस्थान में प्राकृतिक आपदा हो या मानव जनित आपदा, एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपेरशन चलाए जाते हैं. कई बार एनडीआरएफ और भारतीय सेना के साथ मिलकर भी बचाव एवं राहत कार्य चलाए जाते हैं. प्रदेश में एसडीआरएफ की एक बटालियन है, जिनकी कंपनियां हर संभाग मुख्यालय पर तैनात हैं. यह कंपनियां पूरे साल राहत एवं बचाव कार्यों में शामिल होती हैं.

पढ़ें. भारी बारिश में फंसे लोगों के लिए फरिश्ता बनी SDRF, 32 जिलों में राहत टीमें सक्रिय

डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन पर विशेष (ETV Bharat)

ड्रोन और सटीक भविष्यवाणी का फायदा : उनका कहना है कि तकनीक में बदलाव के दौर में रेस्क्यू ऑपेरशन के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है. इस दौर में कई नई टेक्नोलॉजी आई है. खास तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल कई रेस्क्यू ऑपेरशन में किया जाता है. इसके अलावा भी कई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. मौसम विभाग की ओर से मौसम को लेकर भविष्यवाणियां की जाती हैं, वो अब ज्यादा सटीक होने लगी है. यह भी तकनीक का ही कमाल है.

पढ़ें. कोटा संभाग में भीषण बाढ़: 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 50 से ज्यादा रास्ते बंद

जानिए 10 सालों का आंकड़ा
जानिए 10 सालों का आंकड़ा (ETV Bharat GFX)

मानसून पहले आया, पहले से कर रखी तैयारी : इसे ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ की टीमें भी समय पर तैनात कर दी जाती हैं. कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि इस बार मानसून समय से पहले आया, जिसके बारे में पहले से पूर्वानुमान था. आमतौर पर रेस्क्यू टीमें 25 जून के बाद रवाना होती हैं, लेकिन इस बार 20 जून से ही एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई थी. उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के बारे में भी कुछ समय से सटीक जानकारियां मिल रही हैं. दो ऐप बहुत ही उपयोगी हैं. इनके नाम सचेत और दामिनी हैं, जिनके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है. जिन इलाकों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना हो, वहां लोगों को पहले से ही जागरूक कर दिया जाता है. पहले से जानकारी होने पर जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है.

बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से लोगों का किया रेस्क्यू
बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से लोगों का किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

पढ़ें. बूंदी में मानसून की मार: 40 दिनों में बारिश और करंट से गई 10 से ज्यादा जानें

हादसों में भी रेस्क्यू ऑपेरशन : उन्होंने बताया, प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही सड़क, हादसों और आग लगने की घटनाओं की जानकारी मिलने पर भी एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जाती हैं. आग बुझाने का जिम्मा दमकलकर्मियों का होता है, लेकिन ऐसे मौकों पर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं.

टीम के पास फर्स्ट एड और दवाइयां भी रहती हैं.
टीम के पास फर्स्ट एड और दवाइयां भी रहती हैं. (ETV Bharat)

इस साल बचाया 1246 लोगों का जीवन : कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि एसडीआरएफ ने साल 2025 में अब तक 401 बचाव एवं राहत कार्य चलाकर 1,246 लोगों को सुरक्षित बचाया है. इन ऑपेरशन में 315 लोगों के शव बरामद किए गए. वहीं, 122 पशुओं को भी जीवित बचाने में सफलता मिली है. इस साल चलाए गए रेस्क्यू ऑपेरशन में सबसे ज्यादा ऑपरेशन मानसून के दौरान चलाए गए. बारिश के मौसम में 322 रेस्क्यू ऑपेरशन चलाकर 1,237 लोगों को सुरक्षित बचाने में सफलता हासिल की, जबकि 256 लोगों के शव बरामद किए है. बीते दस साल में 2,176 बचाव एवं राहत कार्य चलाकर 15,433 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है. वहीं, 1,675 शव बरामद किए.

हादसों में भी रेस्क्यू ऑपेरशन के लिए पहुंचे SDRF
हादसों में भी रेस्क्यू ऑपेरशन के लिए पहुंचे SDRF (ETV Bharat)

पढे़ं. कोटा में चार युवक बरसाती नाले में फंसे, रेस्क्यू टीम ने नाव से बचाया

इंसानों के साथ ही पशु-पक्षियों के लिए देवदूत : इन दस सालों में जहां 15,433 लोगों की जान बचाई गई. वहीं, 457 पशुओं को भी जीवित बचाया गया. इस अवधि में पशुओं के शव बरामद करने का आंकड़ा 19 है, जबकि 884 पक्षियों को जीवित बचाया गया. 7,891 पक्षियों के शव बरामद किए गए. साल 2019 में सबसे ज्यादा 692 पक्षियों को जीवित बचाया गया. वहीं, पक्षियों के सबसे ज्यादा शव भी इसी साल रिकवर हुए. उस साल 6,743 पक्षियों के शव बरामद किए गए.

