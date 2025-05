ETV Bharat / state

यूपी में है जैव विविधता का अनूठा संसार, अलग-अलग अभयारण्य और वेटलैंड में है जीव जंतुओं का संगम - BIOLOGICAL DIVERSITY DAY IN UP

हर वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है. ( Photo Credit- ETV Bharat )

लखनऊ: हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है. 1992 में रियो डि जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन को अंगीकृत किया गया था. जैव विविधता से सम्बन्धित सभी पक्षों को आच्छादित करने वाला यह पहला वैश्विक समझौता है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समूचे विश्व में जैव विविधता दिवस मनाए जाने की तैयारी है. उत्तर प्रदेश देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल है, जहां जैव विविधता का अनूठा संसार है. हाल ही में प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कुछ हैरान करने वाली सरीश्रप की प्रजातियां मिली हैं. जैव विविधता को ध्यान में रखकर ही तमाम स्पीशीज का सरकार संरक्षण कर रही है. नए वेटलैंड तैयार किए जा रहे हैं जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिल सके. जैव विविधता को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विशेष ध्यान दे रही है. यूपी के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना (Video Credit- ETV Bharat) वनों का आवरण बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम चलाए जाने की तैयारी है. पिछले साल की तरह इस साल भी जुलाई माह में 35 करोड़ पौधे रोपने का सरकार ने लक्ष्य रखा है. वनों के संरक्षण और पौधरोपण का ही नतीजा है कि हाल ही में जो वन रिपोर्ट आई उसमें छत्तीसगढ़ के बाद देश में वन आवरण बढ़ाने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है. जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए भी सरकार उपाय कर रही है. दुधवा टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल पहुंचते हैं. (Photo Credit- ETV Bharat) जैव विविधता का महत्व: • पृथ्वी को मानव के लिए रहने योग्य बनाती है.

• जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है.

• प्राकृतिक आपदाओं व बीमारियों से हमारी रक्षा करती है.

• हमारी सांस्कृतिक जड़ों को आधार प्रदान करती है. जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता: • धरती पर जीवन के सभी रूपों को बनाए व बचाए रखने, वनस्पति व पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय की औषधि, भोजन, वस्त्र व आजीविका सहित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौन्दर्यबोध बनाए रखने के लिए जैव विविधता संरक्षण आवश्यक है.

• जैव विविधता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है. जैव विविधता की सराहना के लिए हमें दैनिक जीवन के आस-पास उपलब्ध पेड़-पौधे, वन्यजीव, सूक्ष्म जीव और पर्यावरण को इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि इनके बिना जीवन की परिकल्पना संभव नही है. एक ओर जैव विविधता हमारे जीवन की आवश्यकताओं खाद्य पदार्थ, प्रकाष्ठ, शुद्ध वायु, मृदा की पूर्ति करता है, वहीं दूसरी ओर जैव विविधता हमें रोगों और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करता है. वनों का आवरण बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर पौधरोपण कार्यक्रम चलाए जाने की तैयारी है. (Photo Credit- ETV Bharat) उत्तर प्रदेश की जैव विविधता: प्रदेश में वनस्पति और जीव-जंतु दोनों में ही प्रचुर विविधता पाई जाती है. यहां एक राष्ट्रीय उद्यान और दो दर्जन से ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो इसकी समृद्ध जैविक विविधता में योगदान करते हैं. राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ही की गई है. जैव विविधता को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विशेष ध्यान दे रही है. (Photo Credit- ETV Bharat) राज्य में स्तनधारियों की 56 प्रजातियां, पक्षियों की 552 प्रजातियां, 47 सरीसृप, 19 उभयचर और 79 मछलियों की प्रजातियां हैं. वहीं वनस्पति विविधता की बात करें, तो यहां लगभग चार हजार प्रजातियां पाई जाती हैं. संरक्षण को लेकर क्या है योजना: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2030 तक राज्य का हरित आवरण 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके तहत जुलाई 2025 में 35 करोड़ पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा. नदियों के किनारे और एक्सप्रेसवे के साथ पौधरोपण की योजना बनाई गई है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके. जैव विविधता को ध्यान में रखकर ही तमाम स्पीशीज का सरकार संरक्षण कर रही है. (Photo Credit- ETV Bharat) पौधशालाओं में पौधे की उपलब्धता: विभाग पौधों की संख्या वन विभाग 47.27 करोड़ (14.71 करोड़ पुराने- 32.54 करोड़ नए) निजी पौधशाला 3.17 करोड़ उद्यान विभाग 1.55 करोड़ रेशम विभाग 33 लाख

वन आवरण बढ़ाने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है. (Photo Credit- ETV Bharat) क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी अभियान के तहत राज्य ने एक दिन में सबसे अधिक पौधारोपण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है. पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी 35 करोड़ पौधरोपण किए जाएंगे. इसके लिए 1901 पौधशालाओं में 52.33 करोड़ पौधों की उपलब्धता तय की गई है. कौन से पौधे उपलब्ध हैं: पौधों की किस्म संख्या औद्योगिक व इमारती (सागौन, शीशम आदि) 18.60 करोड़ फलदार (आम, अमरुद आदि) 10.79 करोड़ औषधीय (सहजन, नीम आदि) 5.75 करोड़ चारा व शोभाकार (सिरस, अमलतास आदि) 5.62 करोड़ पर्यावरणीय (पीपल, बरगद आदि) 29 लाख



तय किए गए लक्ष्य में शीर्ष पांच विभागों के लक्ष्य: पौधारोपण महाभियान 2025 के लिए मिशन निदेशक की जिम्मेदारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) दीपक कुमार को सौंपी गई थी. विभाग लक्ष्य वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन 14 करोड़ ग्राम्य विकास 12.59 करोड़ कृषि 2.50 करोड़ उद्यान 1.55 करोड़ पंचायती राज 1.28 करोड़ पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. (Photo Credit- ETV Bharat) 18 मंडलों के तय किए गए लक्ष्य: सभी 18 मंडलों को टारगेट दिया गया था. महाभियान की सफलता के लिए पौधरोपण अभियान 2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने सभी 18 मंडलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये थे. मंडल लक्ष्य लखनऊ 4 करोड़ कानपुर 3.13 करोड़ चित्रकूट 2.76 करोड़ झांसी 2.58 करोड़ मिर्जापुर 2.27 करोड़ अयोध्या 2.20 करोड़ देवीपाटन 1.95 करोड़ प्रयागराज 1.89 करोड़ बरेली 1.87 करोड़ वाराणसी 1.78 करोड़ मुरादाबाद 1.76 करोड़ आगरा 1.74 करोड़ गोरखपुर 1.43 करोड़ आजमगढ़ 1.34 करोड़ अलीगढ़ 1.20 करोड़ मेरठ 1.14 करोड़ बस्ती 1.08 करोड़ सहारनपुर 0.88 करोड़

13 प्रमुख नदियों के किनारे लगाए जाएंगे 4.12 करोड़ पौधे: पौधरोपण महाभियान-2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की नदियों के पांच किलोमीटर दायरे में 4.12 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. यूपी की हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम भी बढ़ाया है. पिछले वर्ष-2024 में नदियों के किनारे 2656 स्थलों पर 3.72 करोड़ पौधरोपण किए गए थे. प्रदेश में वनस्पति और जीव-जंतु दोनों में ही प्रचुर विविधता पाई जाती है. (Photo Credit- ETV Bharat) यूपी से होकर गुजरने वाली 13 प्रमुख नदियों के पास 24271.66 हेक्टेयर एरिया में पौधरोपण होगा. इन नदियों में गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती, चंबल, छोटी गंडक, हिंडन, गोमती आदि प्रमुख हैं. सबसे ज्यादा पौधरोपण यमुना नदी वाले जिलों में किया जाएगा.



क्या कहते हैं मिशन निदेशक: पौधरोपण महाभियान-2025 के मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा पौधे यमुना नदी के किनारे लगाए जाएंगे. यमुना किनारे एक करोड़ नौ लाख से अधिक पौधे लगेंगे. गंगा नदी के किनारे वाले जिलों में 77 लाख पौधरोपण किए जाएंगे. बेतवा किनारे 53 लाख, सरयू किनारे 39.35 लाख पौधे, सई किनारे 34.25 लाख, गोमती किनारे 33.56 लाख किनारे पौधे लगाकर संवारे जाएंगे.



त्रिवेणी वन भी बसाएगी योगी सरकार: सरकार महाकुम्भ की स्मृति में नदी किनारे नीम, पीपल, पाकड़ के पौधों का त्रिवेणी रोपण भी कराएगी. मिशन निदेशक दीपक कुमार ने बताया कि नदियों के पांच किलोमीटर एरिया में भी पौधरोपण कराया जाएगा. इसके लिए गंगा, यमुना, राप्ती, सरयू, सोन, चंबल समेत 13 नदियों के आसपास के एरिया को चिह्नित किया जा रहा है.

नदी का नाम क्षेत्र (हेक्टेयर में) पौधों की संख्या बेतवा 3708.15 5309321 चंबल 100.00 160000 छोटी गंडक 533.50 853600 गंगा 4356.13 7704801 गोमती 1557.20 3356120 हिंडन 218.99 429014 केन 781.06 1233964 रामगंगा 589.19 982244 राप्ती 1216.15 1945760 सई 1449.40 3425021 सरयू 2341.02 3935660 सोन 708.42 950962 यमुना 6712.44 10988763 बाघ संरक्षण योजना: दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत में बाघों की सुरक्षा के लिए एंटी-पोचिंग उपाय और आवास पुनर्स्थापन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में बाघों व हाथियों के संरक्षण को लेकर जारी विभिन्न परियोजनाओं को गति दी जा रही है. योगी सरकार ने बाघों और हाथियों के संरक्षण से जुड़े स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए पिछले वर्ष 5.31 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. प्रदेश के एक मात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही अन्य टाइगर रिजर्व और सेंचुरी आदि में संरक्षित वन्य जीवों का कुनबा अब बढ़ता ही जा रहा है. दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है. (Photo Credit- ETV Bharat) उत्तर प्रदेश में अभी कुल चार टाइगर रिजर्व हैं जिनमें दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व. बाघों को संरक्षण देने के चलते ही अब उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. साल 2018 में बाघों की संख्या 173 थी जो साल 2022 तक बढ़कर 202 हो गई है. दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में स्थित है. (Photo Credit- ETV Bharat) दुधवा टाइगर रिजर्व: दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है. इस टाइगर रिजर्व को 1987 में स्थापित किया गया था. यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में स्थित है. अमानगढ़ टाइगर रिजर्व: यह बिजनौर जिले के अमानगढ़ में स्थित है. 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. पीलीभीत टाइगर रिजर्व: यह शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों में स्थित है. रानीपुर टाइगर रिजर्व: यह चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है. ऐसे की जाती है बाघों की निगरानी: सरकार बाघों की आबादी और उनके आवासों की निगरानी के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करती है. इनमें कैमरा ट्रैप और सैटेलाइट टैगिंग मुख्य हैं. सरकार बाघों के अवैध शिकार को रोकने की भी व्यवस्था करती है. विशेष रूप से गठित समितियों के माध्यम से निगरानी कराई जाती है और अवैध शिकार में शामिल लोगों को दंडित किया जाता है. वनों के संरक्षण पर जोर दे रही योगी सरकार (Photo Credit- ETV Bharat) सरकार बाघों के आवासों की रक्षा के लिए वन क्षेत्रों की कटाई को कम करने और वन उत्पादों के उपयोग को कम करने के उपाय करती है. सरकार मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए भी उपाय करती है. इसमें बाघों के आवासों के पास रहने वाले लोगों को जागरूक करना और उन्हें बाघों से सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए जाते है. गैंडा संरक्षण कार्यक्रम: गैंडों के संरक्षण और पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार वृहद योजना चला रही है. दुधवा नेशनल पार्क में अब तक एक संरक्षण केंद्र चल रहा था, जिसे बढ़ाकर अब दो कर दिया गया है. यहां गैंडों की तादाद काफी है. दुधवा नेशनल पार्क में गैंडों का सावधानीपूर्वक पुनर्वासन किया गया है. पार्क प्रशासन ने गैंडों के लिए 27 वर्ग किलोमीटर का सुरक्षित क्षेत्र निर्धारित किया है, जहां उन्हें पर्याप्त भोजन, पानी और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है. अब तक 46 गैंडों को दुधवा लाया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में एक सींग वाले गैंडों के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद है. दुधवा नेशनल पार्क का विस्तृत घास का मैदान और जल स्रोत गैंडों के लिए आदर्श आवास प्रदान करता है. गैंडों के संरक्षण और पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार वृहद योजना चला रही है. (Photo Credit- ETV Bharat) अगर वन्यजीव विशेषज्ञों, संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयास जारी रहे, तो आने वाले वर्षों में दुधवा फिर से एक सींग वाले गैंडों की एक मजबूत आबादी वाला क्षेत्र बन सकता है. गिद्ध संरक्षण योजना: जैव विविधता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में गिद्धों के लिए सुरक्षित क्षेत्र और प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं. इसके साथ ही, डाईक्लोफेनाक जैसे हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. बीते साल छह सितंबर को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एशिया के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था. सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एशिया के पहले गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था. (Photo Credit- ETV Bharat) यह एशियाई किंग गिद्ध यानी लाल सिर वाले गिद्ध की प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है. लक्ष्य के अनुसार अगले 10 वर्षों में यहां से 20 जोड़ा यानी 40 गृद्धों को तैयार कर उन्हें जंगल में छोड़ने की तैयारी वन विभाग को करनी है. दो करोड़ 80 लाख 54 हजार रुपये की लागत से कैम्पियरगंज वन प्रभाग क्षेत्र में स्थापित इस जटायु संरक्षण केंद्र के जरिए गिद्धों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य है. कुल 20 नर-मादा गिद्ध का यहां पालन और संरक्षण करते हुए प्रजनन को आगे बढ़ाया जाना है. मौजूदा समय में इस केंद्र में छह गिद्ध हैं, जिसमें नर एक और मादा की संख्या पांच है. दो साल बाद यहां प्रजनन और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा. जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए भी सरकार उपाय कर रही है. (Photo Credit- ETV Bharat) नमी वाले घास के मैदान या वेटलैंड: वेटलैंड या आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जमीन पर या जमीन के ठीक ऊपर पानी रहता है या तो मौसमी या स्थायी रूप से. ये क्षेत्र गीली मिट्टी में पनपने वाले विशिष्ट पौधों और जीवों के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं. वेटलैंड पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं. वेटलैंड में पानी या तो मिट्टी को कवर करता है या उसके पास रहता है जो इसे गीला बनाता है.वेटलैंड पानी को फिल्टर करके और प्रदूषण को कम करके पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. वेटलैंड में रहने वाले पौधे और जीव जलमग्न परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं. वेटलैंड के कई प्रकार होते हैं जिनमें दलदल, झीलें, और समुद्र के किनारे के क्षेत्र. वेटलैंड कार्बन को इकट्ठा कर और बाढ़ को कम करके क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में भी सहायता करते हैं. वेटलैंड के कुछ उदाहरणों में दलदल, दलदल, झीलें, तटीय दलदल और मीठे पानी की झीलों के किनारे के क्षेत्र शामिल हैं. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.16% हिस्सा करते हैं कवर: उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल यानी वेटलैंड हैं. यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.16% हिस्सा कवर करते हैं. इन स्थलों में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य, समन अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सरसई नवार झील, सूर सरोवर, ऊपरी गंगा, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, और हैदरपुर वेटलैंड शामिल हैं.



उत्तर प्रदेश के मुख्य वेटलैंड:

• नवाबगंज पक्षी अभयारण्य: उन्नाव

• सांडी पक्षी अभयारण्य: हरदोई

• सरसई नवार झील: इटावा

• सूर सरोवर (कीठम): आगरा

• पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य: गोंडा

• समन अभयारण्य: मैनपुरी

• बखीरा वन्यजीव अभयारण्य: संत कबीर नगर

• हैदरपुर वेटलैंड: बिजनौर

• समसपुर पक्षी अभयारण्य: रायबरेली

• ऊपरी गंगा नदी: ब्रजघाट से नरोरा तक





क्या कहते हैं वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री: उत्तर प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन डॉ. अरुण कुमार सक्सेना का कहना है कि बायोडायवर्सिटी बहुत जरूरी है. हमारे यहां बहुत से एनिमल्स है बहुत से स्पीशीज है इनका सबका एक दूसरे से कनेक्ट है. कोई भी बिल्कुल अकेले नहीं रह सकता है. इस दुनिया में सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबका रहना जरूरी है. सब रहें, किसी को भी ऐसी दिक्कत महसूस न हो. बहुत से स्पीशीज, बहुत से प्लांट्स और एनिमल खत्म हो गए. जो आज नहीं हैं. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.16% हिस्सा कवर करते हैं. (Photo Credit- ETV Bharat) हम चाहते हैं सभी जीवित रहें. जैव विविधता के लिए वेटलैंड बहुत जरूरी हैं. वेटलैंड के अंदर पानी ऊपर से तो दिखता है लेकिन पानी के अंदर लाइफ है. पानी के अंदर प्लांट लाइफ भी है, साथ-साथ एनिमल लाइफ भी है. यह वेटलैंड जरूरी हैं. उनकी अपनी उपयोगिता है. ऑक्सीजन देने में पानी की बहुत बड़ी भूमिका है. वन मंत्री का कहना है कि इस बार हमारा 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है. यह पौधे छायादार, फूलदार और फलदार हर तरह के लगाए जाएंगे. हम कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर छायादार और फूलदार पेड़ लगाए जाएं. हमारे किसानों से हम कहेंगे कि आप अपने यहां फल के पेड़ लगाओ जिससे आपकी आमदनी भी हो सके. पाकड़, बरगद, पीपल, नीम, इमली और आंवला जैसे पेड़ लगाए जाएंगे. जिस जगह पर जो पेड़ ज्यादा होता है उस जगह और भी ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे. बुंदेलखंड में महुआ लगाएंगे.



